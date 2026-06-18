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மகனுக்கு அதிமுகவில் உயர் பொறுப்பா? அவர் கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினர் மட்டுமே என ஈபிஎஸ் விளக்கம்

ஆளுநர் உரையில் மாற்றம் இல்லை, ஏமாற்றம்தான் மிச்சம் என அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சித்துள்ளார்.

அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி
அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 18, 2026 at 6:11 PM IST

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சென்னை: என் மகனுக்கு அதிமுகவில் பொறுப்பு வழங்கப்படுவதாக கூறப்படுவது வதந்தி. அவர் அதிமுகவின் அடிப்படை உறுப்பினர் மட்டுமே, அவர் அரசியலுக்கு வரமாட்டார் என அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.

தவெக அரசின் முதல் சட்டப்பேரவைக் கூட்டத்தொடர் ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் உரையுடன் இன்று தொடங்கியது. இதில் பங்கேற்ற அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, அதன் பின்னர் தலைமைச் செயலகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார்.

அப்போது அவரின் மகன் மிதுன் அரசியலுக்கு வரவிருப்பதாக கூறப்படுவது குறித்து பேசிய அவர், “என் மகன் மிதுனுக்கு அதிமுகவில் பொறுப்பு வழங்கப்படுவதாக கூறப்படுவது வதந்தியே. அவர் அதிமுகவின் அடிப்படை உறுப்பினர் மட்டுமே, அவர் அரசியலுக்கு வரமாட்டார். கூட்டணிக்குள் குழப்பத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என சி.வி சண்முகம் பல்வேறு தவறான கருத்துக்களை தெரிவித்து வருகிறார்” என விளக்கமளித்தார்.

மேலும், வெற்றிகள் இழப்புகள் என்பது மாறி மாறி வரும். பழனிசாமி தொடர் தோல்வியை கண்டார் என்று செய்திகள் வெளியாகின. ஆனால், அண்மையில் நடைபெற்று முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் தமிழ்நாட்டிலேயே அதிக வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றவன் நான் தான்.

எந்த ஆட்சியும் தொடர்ந்து வெற்றி பெற்ற சரித்திரம் இல்லை. எந்த கட்சியும் தொடர்ந்து தோல்வி பெற்ற சரித்திரமும் இல்லை. சில காலகட்டங்களில் அரசியல் சூழ்நிலைகளுக்காக மாற்றங்கள் ஏற்படுவது வழக்கம். அதிமுக வலிமையான இயக்கம், எந்த கொம்பனாலும் அதிமுகவை ஆட்டவோ அசைக்கவோ முடியாது. அதிமுக எதிர்காலத்தில் எந்த தேர்தல் வந்தாலும் மக்களின் ஆதரவை பெற்று வெற்றி பெறும்” என தெரிவித்தார்.

ஆளுநர் உரையில் ஏமாற்றம்தான் மிச்சம்

தொடர்ந்து ஆளுநர் உரை குறித்து பேசிய அவர், “மாற்றம் கொண்டு வருவோம் என்று கூறி ஆட்சிக்கு வந்த முதல்வர், மாற்றங்களை இந்த ஆளுநர் உரையில் தெரிவிப்பார் என்று எதிர்பார்த்தோம். ஆனால், ஆளுநர் உரையில் மாற்றம் இல்லை, ஏமாற்றம்தான் மிச்சம். அவரது உரை கனவில் போடப்பட்ட நீர் கோலம் போன்று உள்ளது.

முதல்வர் டெல்லிக்கு சென்ற செய்தி ஏற்கெனவே பத்திரிக்கையில் வெளியிடப்பட்டது. அந்த செய்திதான் மீண்டும் கவர்னர் உரையில் இடம்பெற்றுள்ளன. வெள்ள அறிக்கையில் அமைச்சர் ஏற்கெனவே வெளியிட்டுள்ள செய்திதான் மீண்டும் கவர்னர் உரையில் இடம் பெற்றுள்ளது” என்று விமர்சித்தார்.

38 நாட்களில் 150 குற்ற வழக்குகள்

தவெக அரசு குறித்து பேசிய அவர், “தவெக ஆட்சிப் பொறுப்பேற்றபின், போதைப்பொருள் தடுக்கப்படும், பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்கப்படும், சட்டம் ஒழுங்கு பாதுகாக்கப்படும் என்று முதல்வர் விஜய் உறுதி அளித்திருந்தார். ஆனால், அன்றாடம் நிகழும் சம்பவங்கள் அதிர்ச்சி அளிக்கின்றன.

இதுவரை சட்டம் - ஒழுங்கை காப்பதற்கு போதுமான நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை. தடுப்பு பணிக்குழு அமைக்கப்பட்ட உடன் போதைப் பொருள் கடத்தல் விற்பனை முன்பை விட தற்போது அதிகமாக இருப்பதாக செய்திகள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன. இது வேதனையையும் அதிர்ச்சியையும் அளிக்கிறது.

தவெக ஆட்சி பொறுப்பேற்ற 38 நாட்களில் 150 குற்ற வழக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. 130 கொலைகள் உட்பட இதுவரை மொத்தம் 276 குற்றங்கள் இழைக்கப்பட்டுள்ளன.

அதேநேரம், பயிர்க்கடன் முழுமையாக ரத்து செய்யப்படும் என்று சொல்லி விவசாயிகளை இந்த அரசு ஏமாற்றியுள்ளது.

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காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை அமைச்சராகி உள்ளனர். அவர்களுடன் கர்நாடகத்தில் பேச்சு நடத்தி இருந்தால், கர்நாடக அணையில் நீர் திறக்கப்பட்டு இருக்கும். 436 திட்டங்கள் நிறைவேற்றப்படும் என அமைச்சரவை கூட்டத்தில் ஆலோசனை செய்யப்பட்டது. அதன் அறிவிப்பு ஆளுநர் உரையில் இடம் பெறவில்லை. கட்டுமான பொருட்களின் விலை உயர்ந்துள்ளது. அதை குறைக்க இந்த அரசு எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை” என அடுக்கடுக்கான குற்றங்களை இபிஎஸ் முன்வைத்தார்.

மேலும், “தேர்தலின்போது அறிவித்த கவர்ச்சிகரமான வாக்குறுதிகளை ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு நிறைவேற்றாத அரசுதான் தவெக அரசு. மின்வெட்டால் மக்கள் தூக்கத்தை தொலைத்துள்ளனர். பாலியல் குற்றங்களை தடுக்க சிங்கப்பெண் சிறப்புப் படையை அறிவித்தார்கள். அந்த சிறப்பு படைக்கே பாதுகாப்பு வழங்க இன்னொரு படை அமைக்க வேண்டும் என்ற நிலைதான் உருவாகியுள்ளது” என்று கூறினார்.

முன்னதாக, அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம், எடப்பாடி பழனிசாமி அவரின் மகனை அரசியலுக்கு கொண்டு வருவதற்காக முயற்சிக்கிறார் என்று சில தினங்களுக்கு முன் பகிரங்கமாக கூறியிருந்தார்.

சிவி சண்முகத்தின் இந்த குற்றச்சாட்டுக்கு அதிமுக முன்னாள் அமைச்சரும், எம்எல்ஏவுமான அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி திருவண்ணாமலையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தபோது பதிலடி கொடுத்திருந்தார்.

அப்போது அவர், "எடப்பாடி பழனிசாமி வழங்கிய வாய்ப்பின் மூலமே சி.வி.சண்முகத்திற்கு நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிடும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. சி.வி.சண்முகம் தான் குடும்ப அரசியலை முன்னெடுத்து வருகிறார். அதே நேரத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி, தனது குடும்ப உறுப்பினர்களை அரசியல் நிகழ்ச்சிகளில் முன்னிறுத்தவில்லை. விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் சி.வி.சண்முகத்தின் சகோதரர் குறுநில மன்னரைப் போல் செயல்படுகிறார். கட்சியின் வளர்ச்சியையும், ஒற்றுமையையும் பாதிக்கும் வகையில் சி.வி.சண்முகம் தொடர்ந்து குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்து வருகிறார்." என்று கூறியிருந்தார்.

இந்நிலையில், எடப்பாடி பழனிசாமி தமது மகனுக்கு அதிமுகவில் பொறுப்பு வழங்கப்படுவது குறித்த சர்ச்சைக்கு உரிய விளக்கமளித்து அதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார்.

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