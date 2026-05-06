கூட்டணியில் இருந்து பிரிந்தாலும் பரஸ்பர மரியாதை முக்கியம்; காங்கிரஸ் எம்.பி. சசிகாந்த் செந்தில் அறிவுரை
திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி பிரிவை இரு கட்சிகளில் இருந்தும் சிலர் மகிழ்ச்சியுடனும் வெறுப்புடனும் கருத்துகளை தெரிவித்து வரும் நிலையில், இந்த கருத்தை காங்கிரஸ் எம்.பி. சசிகாந்த் செந்தில் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : May 6, 2026 at 6:19 PM IST
சென்னை: கூட்டணியில் இருந்து பிரிந்தாலும் அரசியல் கட்சிகள் பரஸ்பர மரியாதையை காக்க வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் எம்.பி. சசிகாந்த் செந்தில் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழக சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்ற விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம், பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க இன்னும் 11 இடங்கள் தேவைப்படுகின்றன. இந்நிலையில், திமுக தலைமையிலான மதச் சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியில் இடம்பெற்றிருந்த காங்கிரஸ் கட்சி, தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு ஆதரவு அளிப்பதாக தெரிவித்துள்ளது.
இதனால், தமிழகத்தில் பல ஆண்டுகளாக நீடித்து வந்த திமுக-காங்கிரஸ் கூட்டணி உறவு முடிவுக்கு வந்துள்ளது. இதையடுத்து, இரு கட்சிகளையும் சேர்ந்தவர்கள் பட்டாசு வெடித்து கொண்டாடி வருகின்றனர். திமுகவின் ஆர்.எஸ்.பாரதி, டி.கே.எஸ்.இளங்கோவன் போன்ற தலைவர்களும், காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த மாணிக்கம் தாகூர், ஜோதிமணி போன்றவர்களும் பரஸ்பர குற்றச்சாட்டுகளை தெரிவித்துள்ளனர்.
இந்நிலையில், காங்கிரஸ் எம்.பி. சசிகாந்த் செந்தில் தனது எக்ஸ் தளத்தில், கூட்டணி முறிவு குறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.
அதில், "அரசியலில் கூட்டணி என்பது, மாறி வரும் முன்னுரிமைகளின் அடிப்படையிலும் பொதுமக்கள் மனநிலையின் அடிப்படையிலும் செயல்படுகிறது. இதைத் தான் திமுக-காங்கிரஸ் இடையிலான நீண்ட கால கூட்டணி தெளிவுபடுத்துகிறது.
Alliances in politics are inherently responsive to changing priorities and public mood. The long partnership between Congress and DMK clearly shows this. No one can deny that both parties have mutually benefitted over the years under leaders like Thiru Rahul Gandhi and Thiru MK…— Sasikanth Senthil (@s_kanth) May 6, 2026
திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினும், காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தியும் அரசியல் புரிதலோடும், ஒரே நோக்கத்திற்காகவும் பல ஆண்டுகள் இணைந்து செயல்பட்டனர். அவர்கள் இருவரின் தலைமையின் கீழ் திமுகவும் காங்கிரஸ் கட்சியும் பரஸ்பரம் பலன் அடைந்ததை யாராலும் மறுக்க முடியது. அதே நேரம் சில அரசியல் முடிவுகள் எடுக்கப்படுகின்றன.
காங்கிரஸ் கட்சி இன்று வேறு பாதையை தேர்வு செய்யும்போது, அதை அரசியல் வியூகமாகத்தான் பார்க்க வேண்டும். இதுபோன்று திமுகவும் கடந்த காலங்களில் தங்கள் அரசியல் நலனுக்காக முடிவுகளை எடுத்துள்ளது.
ஜனநாயக நடைமுறைகள் இதுபோன்ற மாற்றங்கள் இயல்பானதே. இதில் அரசியல் பக்குவம் முக்கியமானது. கூட்டணியில் இருந்து பிரிந்தாலும் பரஸ்பரம் மரியாதை முக்கியமாக இருக்க வேண்டும்.
நீண்ட காலம் கூட்டணியில் இருந்துவிட்டு, இன்று கூட்டணி பிரியும்போது ஒருவருக்கொருவர் வசை மொழியில் விமர்சனங்கள் செய்வது பரந்த ஜனநாயக வெளியை பலவீனப்படுத்தவே செய்யும்.
காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தியும் திமுக தலைவர் ஸ்டாலினும் மிகுந்த பொறுப்புணர்வுடன் செயல்பட்டனர். அந்த தீவிரத்தன்மை மற்றவர்களின் பேச்சில் இருக்க வேண்டும்.
அரசியல் கூட்டணியைத் தாண்டி, தமிழ்நாட்டில் ஆர்எஸ்எஸ், பாஜக போன்ற மதவாத, பிரிவினைவாத சக்திகள் ஆட்சிக்கு வருவதை தடுக்க வேண்டும் என்ற பொறுப்புணர்வுடன் காங்கிரஸ் செயல்படுகிறது. அந்த அடிப்படையிலேயே தமிழக வெற்றிக் கழகத்துடன் காங்கிரஸ் கட்சி கூட்டணி அமைக்கிறது.
இதை தமிழ்நாட்டின் அரசியல், சமூக கட்டமைப்பை பாதுகாக்கவும், மதவாத சக்திகள் உள்ளே வரவிடாமல் தடுக்கவும் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கையாக பார்க்க வேண்டும்.
கூட்டணிகள் மாறலாம்; ஆனால் தமிழ்நாட்டின் நலனும், தமிழ்நாட்டின் எதிர்காலமும், சமூக நல்லிணக்கமும் காக்கப்பட வேண்டும்.
இன்று எடுக்கப்படும் முடிவு சரியா, தவறா என்பதை காலம் முடிவு செய்யும். ஆனால், இந்த காலகட்டத்தில் கண்ணியத்துடன் நடந்து கொள்வது, எதிர்கால அரசியலில் நம்பகத்தன்மையை ஏற்படுத்தும்" என்று அந்த பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.