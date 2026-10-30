'நடிகர் தனுஷ் அரசியலுக்கு வருவது வரவேற்கதக்கது' - முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார்
தீபாவளி பரிசாக தவெக அரசு, ஆவின் பால் பொருட்களின் விலையை அதிகரித்துள்ளது. இதுபோன்ற இன்னும் நிறைய பரிசுகள் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு காத்துக் கொண்டிருப்பதாக அதிமுகவின் முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 30, 2026 at 3:37 PM IST
சென்னை: நடிகர் தனுஷ் அரசியலுக்கு வருவது வரவேற்கதக்கது என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவரின் 119-வது ஜெயந்தி விழாவை முன்னிட்டு இன்று (அக்.30) சென்னை நந்தனத்தில் உள்ள அவரது திருவுருவச் சிலைக்கு அதிமுகவின் முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் மாலை அணிவித்து மரியாதைச் செலுத்தினார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார், "மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் எம்ஜிஆர், பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவரின் ஜெயந்தி விழாவை அரசு விழாவாகக் கொண்டாட உத்தரவிட்டதன் அடிப்படையில் தற்போது தேவர் ஜெயந்தி விழாக் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. தேசமும், தெய்வீகமும் எனது இரு கண்கள் என வாழ்ந்து மறைந்த தெய்வீகப் பெருமானுக்கு மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா, சென்னை நந்தனத்தில் முழு திருவுருவச் சிலையை அமைத்து திறந்து வைத்தார்.
தவெக அரசு போன்று ஒரு கோமாளித்தனமான ஆட்சி, இந்த உலகிலேயே இருக்க முடியாது. தமிழ்நாட்டில் சினிமாவை மிஞ்சுகின்ற அளவிற்கு காட்சிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. செஞ்சியில் சிறுமி காணாமல் போய் பல நாட்கள் ஆகியும், இன்றும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. சென்னை அடையாறு பகுதியில் ரோட்டில் ஒருவரை வெட்டி ரிலீஸ் போடுகிறார்கள். சிறையில் இருந்து 17 பேர் தப்பி ஓடுகிறார்கள். சிறை மரணங்கள், லாக்கப் மரணங்கள், பாலியல் துன்புறுத்தல்கள், அத்துமீறல்கள், தமிழ்நாட்டில் நடைபெற்று வருகிறது. பெண்களை வீடு புகுந்து வெட்டுகிறார்கள்; பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை.
விஜய் அரசு சட்டம்- ஒழுங்கை நிலைநாட்டுவதில் முழு தோல்வி அடைந்துள்ளது. திரைப்படத்தை மிஞ்சும் வகையில் திரில்லர் மற்றும் சஸ்பென்ஸ்ஃபுல் ஆட்சி தமிழ்நாட்டில் நடைபெற்று வருகிறது. அமைச்சர்கள் செய்யும் கூத்து கொஞ்சம் நஞ்சமில்லை. நொய்யல் ஆற்றில் நுரை வருவதற்கு காரணம் ஷாம்பு சோப்பு போட்டு குளிப்பது தான் என ஒரு அமைச்சர் கூறுகிறார். உலகளவில் இப்படிப்பட்டக் கண்டுபிடிப்பைக் கண்டுபிடித்ததற்காக அந்த அமைச்சருக்கு நோபல் பரிசை கொடுக்கலாம்.
விலைவாசி உயர்வு குறித்து பேசிய பேராசிரியரை கைது செய்கிறார்கள். இதுகுறித்து விளக்கம் கேட்டால் காவல்துறை செய்தது தவறு என அமைச்சர் நிர்மல்குமார் விளக்கம் அளிக்கிறார். காவல்துறை யாரிடம் இருக்கிறது, விஜய்யிடம் தானே இருக்கிறது? தமிழ்நாட்டில் விஜய் ராஜ்ஜியமா?, தவெக ராஜ்ஜியமா?, ஜனநாயக ராஜ்ஜியமா?, தமிழ்நாட்டில் நடப்பது ஒரே ஒரு ராஜ்ஜியம் தான் அது போலீஸ் ராஜ்ஜியம். காவல்துறை கட்டுப்படுத்த முடியாத குதிரை போல் ஓடுகிறது.
முன்கூட்டியே திட்டமிடாமல் மக்களை இருட்டில் தத்தளிக்க விட்டு விட்டு அதிக விலையில் மின்சாரத் தேவையை பெறுவதன் மூலமாக மக்களின் வரிப்பணம் வீணாகிறது. தீபாவளி பரிசாக தவெக அரசு, ஆவின் பால் பொருட்களின் விலையை அதிகரித்துள்ளது. இதுபோன்ற இன்னும் நிறைய பரிசுகள் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு காத்துக் கொண்டிருக்கிறது.
நடிகர் தனுஷ் அரசியலுக்கு வருவது வரவேற்கத்தக்கது. அண்மையில் கைதான அன்பில் மகேஷ் நீதிமன்றத்தில் தான் தான் குற்றமற்றவர் என்பதை நிரூபிக்க வேண்டும்" என தெரிவித்துள்ளார்.