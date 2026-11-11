தனியார் பள்ளிகளுக்கு அங்கீகாரம் வழங்குவதில் முறைகேடு புகார்; முத்துக்குமாரை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க போலீஸ் தீவிரம்
டிபிஐ அலுவலகத்தில் உள்ள அறையும், அரசு வாகனமும் எப்படி முத்துக்குமாருக்கு வழங்கப்பட்டது? எந்த அதிகாரத்தில் அதை பயன்படுத்தினார் என்பது குறித்து விசாரிக்க வேண்டும் என போலீஸ் தரப்பில் நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
Published : November 11, 2026 at 10:00 PM IST
சென்னை: தனியார் பள்ளிகளிடம் வசூலிக்கப்பட்ட பணம் அன்பில் மகேஸிடம் எப்படி கொண்டு சேர்க்கப்பட்டது என முன்னாள் எம்.எல்.ஏ. முத்துக்குமாரிடம் விசாரிக்க வேண்டியுள்ளதாக காவல்துறை தரப்பில் சென்னை சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட தனியார் பள்ளிகளுக்கு நிரந்தர அங்கீகாரம், பல்வேறு அனுமதிகளைப் பெற்றுத்தருவதாகக் கூறி, பணம் பெற்று மோசடி செய்தாக தனியார் பள்ளிகள் கூட்டமைப்பு தரப்பில் அளித்த புகாரில் சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
400 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் லஞ்சமாக வசூலித்ததாக கூறப்படும் வழக்கில் முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ், தமிழ்நாடு தனியார் பள்ளிகள் சங்கத் தலைவர் பி.டி.அரசகுமார், தற்போது திமுகவில் இருக்கும் தேமுதிக முன்னாள் எம்.எல்.ஏ முத்துக்குமார், உள்ளிட்டோருக்கு எதிராக வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்த வழக்கில் அன்பில் மகேஸ் கைதான நிலையில், சென்னை ஊழல் தடுப்பு சட்ட வழக்குகளை விசாரிக்கும் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி எல்.எஸ்.சத்தியமூர்த்தி முன்பு முத்துக்குமார் அக்டோபர் 29 ஆம் தேதி சரணடைந்தார். அவரை நவம்பர் 12-ஆம் தேதிவரை நீதிமன்ற காவலில் புழல் சிறையில் அடைக்க நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.
இந்நிலையில், முத்துக்குமாரை 5 நாள்கள் காவல்துறை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி அளிக்க கோரி மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறை தரப்பில் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனு நீதிபதி சத்தியமூர்த்தி முன்பு விசாரணைக்கு வந்தபோது, புழல் சிறையிலிருந்து அழைத்துவரப்பட்ட முத்துக்குமார் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தபட்டார்.
அப்போது குற்றம்சாட்டப்பட்ட முத்துக்குமார் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் ஜெ.ரவீந்திரன், போலீஸ் காவல் வழங்கும் பட்சத்தில் உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவுகளை பின்பற்றி விசாரணையை வீடியோ பதிவு செய்வது, வழக்கறிஞர் உடன் இருக்க அனுமதிப்பது போன்ற விதிமுறைகளை பின்பற்ற உத்தரவிட வேண்டுமென கேட்டுக்கொண்டார்.
இதையடுத்து முத்துக்குமாரை காவலில் எடுத்து விசாரிக்கக் கோருவதன் அவசியம் என்ன என காவல்துறையிடம் நீதிபதி கேள்வி எழுப்பினார்.
அப்போது விசாரணை அதிகாரி செந்தில், நேரடியாக நீதிமன்றத்தில் சரணடைந்த பிறகு, நீதிமன்ற காவலில் அனுப்பப்பட்ட முத்துக்குமாரிடம் இதுவரை வழக்கு தொடர்பாக விசாரணை நடத்த படவில்லை. பள்ளி நிர்வாகிகளிடம் இருந்து வசூலிக்கப்பட்ட பணம், அவரது வீட்டில் இருந்து அன்பில் மகேஸிடம் எப்படி கொண்டு சேர்க்கப்பட்டது என்பது தொடர்பாக விசாரிக்க வேண்டும்.
வழக்கில் பெருந்தொகை பண பரிமாற்றம் மூலமாக நடத்துள்ளது. வங்கி பதிவுகள் மூலமாக அவற்றின் விவரங்களை முழுமையாக அறிய இயலாது என்பதால் முத்துக்குமார் பணத்தை ஒப்படைத்த விவரங்கள் மற்றும் பணத்தை வைத்திருந்த இடைத்தரகர்கள் தொடர்பாகவும் விசாரிக்க வேண்டும் என தெரிவித்தார்.
மேலும், டிபிஐ அலுவலகத்தில் உள்ள அறையும், அரசு வாகனமும் எப்படி முத்துக்குமாருக்கு வழங்கப்பட்டது? எந்த அதிகாரத்தில் அதை பயன்படுத்தினார் என்பது குறித்து விசாரிக்க வேண்டும் என்பதால், அவரை 5 நாள்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதிக்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்தார். விசாரணையின்போது எவ்விதத்திலும் துன்புறுத்தப்படமாட்டார் என்றும் உறுதியளித்தார்.
இதையடுத்து, முத்துகுமாரை போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரிக்கக் கோரிய மனு மீதான தீர்ப்பை நீதிபதி தள்ளிவைத்துள்ளார்.
இதனிடையே, முத்துக்குமாரின் நீதிமன்ற காவல் நாளையுடன் (நவம்பர் 12) நிறைவடையடுத்து காவல் நீட்டிப்புக்காக நாளை பிற்பகல் 12 மணிக்கு அவரை ஆஜர்படுத்த காவல்துறைக்கு நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.