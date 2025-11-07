ETV Bharat / state

முத்து கொளக்கி அம்மன் கோயில் வழக்கு: அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்த உயர் நீதிமன்றம்!

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் புத்தகரம் முத்து கொளக்கி அம்மன் கோயில் தேரோட்டத்தை பட்டியலின மக்கள் வசிக்கும் பகுதி வழியாக நடத்த வேண்டுமென சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

Published : November 7, 2025 at 3:39 PM IST

சென்னை: காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள முத்து கொளக்கி அம்மன் ஆலயத்திற்குள் பட்டியலின மக்களை அனுமதிக்க வேண்டும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்த நிலையில் தேரோட்டம் நடத்துவது குறித்து தற்போது நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள முத்து கொளக்கி அம்மன் ஆலயத்திற்குள் பட்டியலின மக்களை அனுமதிக்க வேண்டும் என காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் வாலாஜாபாத் அருகில் உள்ள புத்தகரத்தை சேர்ந்த செல்வராஜ் என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.

அந்த மனுவில், “முத்து கொளக்கி அம்மன் கோயிலுக்குள் பட்டியலின மக்களை அனுமதிப்பதில்லை. இதுகுறித்து அளிக்கப்பட்ட புகாரின் பேரில் அரசு தரப்பில் அமைதி பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டது. ஆனால் அதில் பிற சமுதாயத்தை சேர்ந்த சிலரின் தூண்டுதலின் பேரிலேயே இந்து சமய அறநிலையத் துறையினர் செயல்படுகின்றனர்.

குறிப்பிட்ட பகுதியில் வசிக்கும் பட்டியலின மக்களை கோயிலுக்கு உள்ளேயே அனுமதிப்பதில்லை. தீபாராதனையின்போது மட்டும் கோயிலுக்கு வெளியே நின்றவாறு தரிசனம் செய்ய அனுமதிக்கின்றனர். கோயிலில் நடைபெறும் மற்ற பூஜை, அபிஷேகம் உள்ளிட்ட நடைமுறைகளில் கலந்து கொள்ள அவர்கள் அனுமதிக்கப்படுவதில்லை. மேலும் தேர் திருவிழாவின் தேரோட்டம், வெள்ளோட்டம் ஆகியவற்றின்போதும் அவர்கள் வசிக்கும் பகுதி வழியாக தேரை வரவிடாமல் தடுத்து விடுகின்றனர்” என்று அந்த மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தனர்.

இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதி, "கோயிலுக்குள் செல்லவும், பூஜைகள் செய்யவும், தேர் வெள்ளோட்டத்தின்போது பட்டியலின மக்கள் வசிக்கும் பகுதி வரை தேர் வருவதற்கும் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மாவட்ட ஆட்சியர், இந்து சமய அறநிலையத் துறை மற்றும் வட்டாட்சியருக்கு நீதிபதி ஏற்கெனவே உத்தரவிட்டிருந்தார்,

இதனை தொடர்ந்து, இந்து சமய அறநிலையத் துறை தரப்பில், இதற்கு விளக்கமளித்து அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அதில், 'சாலை வசதி சரியில்லாததால், தேர் வெள்ளோட்டம் பட்டியலின மக்கள் வசிக்கும் பகுதி வழியாக செல்லாமல் இருந்தது' என தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதைகேட்ட நீதிபதி, தேரின் வெள்ளோட்ட பாதையை நேரடியாக ஆய்வு செய்து அறிக்கை தாக்கல் செய்ய மாவட்ட நிர்வாகத்துக்கு உத்தரவிட்டிருந்தார்.

இந்நிலையில், இந்த வழக்கு நீதிபதி பி.பி.பாலாஜி அமர்வின் முன் இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. இறுதி விசாரணை நிறைவடைந்ததையடுத்து இவ்வழக்கில் தீர்ப்பு அளிக்கப்பட்டது.

அதில், "முத்து கொளக்கி அம்மன் கோயிலுக்குள் குறிப்பிட்ட பகுதியில் வசிக்கும் பட்டியலின மக்கள் செல்வதற்கு எந்த தடையும் இல்லை, எவருக்கும் எவ்வித பாகுபாடும் காட்டப்படவில்லை’ என்ற தமிழ்நாடு அரசின் நிலைப்பாட்டை மாவட்ட நிர்வாகம் உறுதி செய்ய வேண்டும்.

மேலும், இச்சமூக மக்கள் வசிக்கும் பகுதியின் வழியாக தேர் செல்வது தொடர்பான அரசின் அறிக்கைபடி, வெள்ளோட்டம் மற்றும் தேரோட்டத்தை நடத்த வேண்டும்" என்று நீதிபதி பி.பி.பாலாஜி உத்தரவிட்டார்.

