தவெகவை பணிய வைக்க அனைத்து முயற்சிகளையும் பாஜக மேற்கொள்கிறது - முத்தரசன் குற்றச்சாட்டு
உலக நாடுகளுக்கு அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் சர்வாதிகாரி என்றால், இந்தியாவிற்கு பிரதமர் மோடி தான் சர்வாதிகாரி என்று இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் முன்னாள் மாநில செயலாளர் முத்தரசன் விமர்சித்தார்.
Published : January 18, 2026 at 9:41 PM IST
தஞ்சாவூர்: புதிதாக தொடங்கப்பட்ட கட்சியை சிபிஐ மற்றும் திரைப்பட தணிக்கைக்குழு மூலமாக மிரட்டி பணிய வைக்க அனைத்து முயற்சிகளையும் பாஜக மேற்கொண்டு வருகிறது என்று முத்தரசன் குற்றம் சாட்டினார்.
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவர் நல்லுகண்ணுவின் 101வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு கட்சி சார்பில் கும்பகோணத்தில் இன்று சமத்துவ பொங்கல் விழா நடைபெற்றது. இதில், கட்சியின் முன்னாள் மாநில செயலாளர் முத்தரசன் உள்ளிட்ட முக்கிய நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர். தமிழக உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் கோவி செழியன், மாநிலங்களவை உறுப்பினர் எஸ். கல்யாணசுந்தரம், கும்பகோணம் எம்எல்ஏ அன்பழகன் ஆகியோர் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்துகொண்டனர்.
இந்த நிகழ்ச்சிக்கிடையே செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய முத்தரசன், '' உலக நாடுகளுக்கு அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் சர்வாதிகாரி என்றால், இந்தியாவிற்கு பிரதமர் மோடி தான் சர்வாதிகாரி. பாஜக தனக்குள்ள ஆட்சி அதிகாரங்களை பயன்படுத்தி, ஒருசில கட்சிக்களை வளைத்து போட்டுள்ளது. அக்கட்சிகள் சிலந்தி வலையில் சிக்கிய ஈ போல அதில் இருந்து தப்பிக்க முடியாமல் சீரழிந்து சிக்குண்டு இருக்கிறார்கள். இதில், புதிதாக தொடங்கப்பட்ட கட்சியை சிபிஐ மற்றும் திரைப்பட தணிக்கைக்குழு மூலமாக மிரட்டி பணிய வைக்க அனைத்து முயற்சிகளையும் பாஜக மேற்கொண்டு வருகிறது'' என்று தவெக-வை மறைமுகமாக குறிப்பிட்டு பேசினார்..
தொடர்ந்து பேசிய அவர், '' பிரதமர் மோடி அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தின் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட அனைத்து அமைப்புகளையும் சீர்குலைத்து, ஆர்எஸ்எஸ் இடும் கட்டளைகளை நிறைவேற்றக்கூட அமைப்புகளாக மாற்றி விட்டார். இது நாட்டிற்கும், ஜனநாயகத்திற்கும் மிகப்பெரிய அபாயம். இந்த அபாயத்தை தமிழக மக்கள் நன்கு உணர்ந்து இருக்கிறார்கள். அதற்கு ஏற்ற வகையில் வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் வாக்களிப்பார்கள்.
அரசியல் அமைப்பு சட்டம், ஜனநாயகம், பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காக தொடர்ந்து போராடி வருகிற மு.க. ஸ்டாலின், வருகிற 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் மீண்டும் முதல்வராக வருவார் என்பதில் எந்த ஐயப்பாடும் இல்லை. தற்போது தமிழக அரசு 1.5 கோடி மகளிருக்கு மாதம் தோறும் ரூபாய் ஆயிரம் உரிமை தொகையை வழங்கி வருகிறது. இந்நிலையில், தேர்தல் வாக்குறுதியாக எடப்பாடி பழனிசாமி இதனை 2 ஆயிரம் ரூபாயாக உயர்த்தி அறிவித்துள்ளார். இதை அவர் தான் ஆட்சியில் இருந்த 4 ஆண்டுகளில் ஏன் செய்யவில்லை? மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதியளிப்பு திட்டத்தை மத்திய அரசு நிதியளிப்பில் நூறு சதவீதத்தை, 60 சதவீதம் குறைத்து காந்தி பெயரையை நீக்கி திட்டத்தை சீர்குலைத்துள்ளது. இது குறித்து வாய் திறக்காத எடப்பாடி பழனிசாமி இந்த திட்டத்தை 150 நாளாக உயர்த்துவேன் என்கிறார். ஏற்கனவே 50 நாள் அளவிற்கு தான் வேலை வழங்கப்படுகிறது என்பது அவருக்கு தெரியுமா தெரியாதா? என்பது தெரியவில்லை. எப்படியாவது அதிகாரத்திற்கு வர வேண்டும் என்று அவர் நினைக்கிறார். எத்தனை குட்டிக்கரணம் போட்டாலும் அவரால் தமிழக முதல்வராக முடியாது.'' என்றார்.
அரசு பேருந்துகளில், இந்தியில் 'நல்வரவு' என எழுத்தப்பட்டுள்ளதாக எழுப்பிய கேள்விக்கு, பதில் அளித்த போது, '' மத்திய அரசு பல்வேறு வழிகளில் படிப்படியாக இந்தியை திணிக்க முயற்சித்து வருகிறது. அதற்கு தமிழக அரசு எக்காரணம் கொண்டும் வாய்ப்பளிக்க கூடாது. நீங்கள் சொல்வது போல அப்படி எழுத்தப்பட்டிருந்தால், உடனடியாக அது அழிக்கப்பட வேண்டும்.'' என முத்தரசன் தெரிவித்தார்.