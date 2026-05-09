ஒன்றிணைந்து செயல்பட வேண்டும்; அதிமுக எம்எல்ஏக்களுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தல்
சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஒன்றிணைந்து தமிழகத்தில் செயல்பட வேண்டும் என அனைவரிடமும் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்ததாக அதிமுக அவைத்தலைவர் தமிழ் மகன் உசேன் தெரிவித்தார்.
Published : May 9, 2026 at 5:51 PM IST
சென்னை: தமிழகத்தில் புதிய ஆட்சி அமைக்கப்படும் வரை ஒற்றுமையுடன் இருக்க வேண்டும் என அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களிடம் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தியுள்ளார்.
நடந்து முடிந்த 17 ஆவது சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக நேரடியாக 169 தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட நிலையில் 47 மட்டுமே வெற்றிப் பெற்றது. இந்த வெற்றி பெற்ற அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டம், சட்டமன்ற குழு தலைவரும், அதிமுக பொதுச்செயலாளருமான எடப்பாடி பழனிசாமியின் பசுமை வழிச்சாலை இல்லத்தில் இன்று (மே 9) நடைபெற்றது.
இந்த கூட்டத்திற்கு அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற 47 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், ஒவ்வொருவராக காலை 10.30 மணி முதல் வர தொடங்கினர். முக்கியமாக, கட்சி தலைமை மீது அதிருப்தியில் இருப்பதாக கூறப்படும் சி.வி. சண்முகம், கே.பி. முனுசாமி உள்ளிட்ட அனைத்து உறுப்பினர்களும் வந்த பின்னர் சரியாக 12.30 மணிக்கு கூட்டம் தொடங்கியது.
சுமார் 1 மணி நேரம் நடைபெற்ற இந்த கூட்டம், மதியம் 1.30 மணியளவில் நிறைவடைந்தது. இந்த கூட்டத்தில், தவெக ஆட்சி அமைக்க தவறினால் அதிமுக-வின் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை என்ன? என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கிய விடயங்கள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டதாக கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தெரிவித்தனர்.
முக்கியமாக, எடப்பாடி பழனிசாமியை முதலமைச்சராக ஏற்று, கூட்டணி ஆட்சி அமைப்பது குறித்து பேசப்பட்டதாகவும், தவெக-வின் அடுத்தகட்ட நகர்வுகளுக்கு பின் என்ன செய்ய வேண்டும் என மூத்த உறுப்பினர்களுடன் கலந்து ஆலோசனை செய்யப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
அதுவரை, சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஒன்றிணைந்து தமிழகத்தில் செயல்பட வேண்டும் என அனைவரிடமும் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்ததாக கூட்டத்திற்கு பிறகு வெளியே வந்த அதிமுக அவைத்தலைவர் தமிழ் மகன் உசேன் தெரிவித்தார்.
2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜய் தலைமையிலான தவெக 108 இடங்களைக் கைப்பற்றியும், அது ஆட்சி அமைப்பதில் சிக்கலைச் சந்தித்து வருகின்றது. ஆட்சி அமைக்க தனிப் பெரும்பான்மை இல்லாத காரணத்தினால், விஜய்யை ஆட்சி அமைக்க அழைக்கிவில்லை என ஆளுநர் மாளிகை விளக்கம் அளித்துள்ளது. ஆகையால், மற்ற கட்சிகளின் ஆதரவை நாடும் பணியில் தவெக களமிறங்கி, தற்போது காங்கிரஸ், இடது சாரிகள் கட்சிகளின் ஆதரவைப் பெற்றுள்ளது. மேலும், விசிக-வின் ஆதரவைப் பெறும் பணியிலும் அது தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றது.
இந்த மாதிரியான சூழலிலேயே எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் இன்று அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டம் நடைபெற்றது. இது தற்போதைய பரபரப்பான தமிழக அரசியல் சூழலில் முக்கிய நகர்வாக பார்க்கப்படுகிறது.