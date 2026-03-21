ரமலான் பண்டிகை: சென்னையில் கோலாகலமாக கொண்டாட்டம்
புத்தாடைகள் அணிந்து சிறப்பு தொழுகையில் ஈடுபட்ட இஸ்லாமியர்கள், ஒருவருக்கொருவர் ஆரத்தழுவி அன்பை பரிமாறிக் கொண்டனர்.
Published : March 21, 2026 at 5:13 PM IST
சென்னை: ஈகை திருநாளான 'ரமலான் பண்டிகை' இன்று வெகு விமர்சையாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.
இஸ்லாமியர்களின் ஈகை திருநாளான 'ரமலான் பண்டிகை' (Ramadan) உலகம் முழுவதும் இன்று (மார்ச் 21) கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இஸ்லாமியர்களின் ஐந்து கடமைகளில் மிகவும் முக்கிய கடமை நோன்பு இருப்பது. அதன்படி ரமலான் மாதத்தில் இஸ்லாமியர்கள் ஒரு மாத காலம் ரமலான் நோன்பை கடைபிடிப்பர். அதற்காக, கடந்த 30 நாட்களாக மசூதிகளில் நோன்பு கஞ்சி தயாரித்து, இப்ஃதார் நோன்பு திறந்து வந்தனர்.
ஒரு மாத கால புனித ரமலான் நோன்பை நிறைவு செய்யும் விதமாக, ஷவ்வால் மாதத்தின் முதல் பிறை வானில் தென்பட்டதும் இந்த விழாவை கொண்டாடத் தொடங்குவர். இந்நிலையில், உலகில் பல்வேறு பகுதிகளில் நேற்று முதல் பிறை தென்பட்டதால் ரமலான் பண்டிகையை கொண்டாடத் தொடங்கி விட்டனர்.
ஆனால், தமிழ்நாட்டில் மார்ச் 21 ஆம் தேதி பிறை தென்படும் என்பதால், ஈதுல் ஃபித்ர் நோன்பு பெருநாள் எனும் ரமலான் பண்டிகை சனிக்கிழமை கொண்டாடப்படும் என தமிழ்நாடு அரசு தலைமை காஜி முஃப்தி உஸ்மான் முஹ்யித்தீன் பாகவி அறிவித்தார். அதன்படி, இன்றைய தினம் தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள இஸ்லாமியர்கள் ரமலான் பண்டிகை கோலாகலமாக கொண்டாடி வருகின்றனர்.
அந்த வகையில், சென்னையில் உள்ள பள்ளிவாசல் பள்ளிகள், கல்லூரிகளில் உள்ள பெரிய மைதானங்கள் மற்றும் பல்வேறு மசூதிகளில் அதிகாலை முதலே ஒன்றாக கூடிய இஸ்லாமியர்கள் சிறப்பு தொழுகையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
குறிப்பாக, சென்னை திருவல்லிக்கேணி பெரிய மசூதி, ராயப்பேட்டை ஒய்.எம்.சி.ஏ மைதானம், பிராட்வேயில் உள்ள டான் பாஸ்கோ பள்ளி மைதானம், எம்.எம்.டி.ஏ முகமது சதக் பள்ளி வளாகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் இஸ்லாமியர் அமைப்புகள் சார்பில் தொழுகை நடைபெற்று வருகிறது.
இதற்காக, காலையிலேயே புத்தாடை அணிந்து தொழுகையில் ஈடுபட்ட ஏராளமான இஸ்லாமியர்கள், ஒருவரையொருவர் ஆரத்தழுவி ரமலான் வாழ்த்துக்களையும், அன்பையும் பரிமாறி வருகின்றனர்.
ரமலான் பண்டிகை முன்னிட்டு, நேற்று மாலை முதல் சென்னையில் உள்ள பல்வேறு கடை வீதிகளில் ஏராளமான இஸ்லாமியர்கள் புத்தாடைகளை வாங்கத் திரண்டனர். இன்று ரமலான் பண்டிகை என்பதால் பள்ளி, கல்லூரிகள், அரசு அலுவலகங்கள், வங்கிகளுக்கு அரசு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது.