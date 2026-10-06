‘நன்றி சொல்ல வார்த்தை இல்லை’ - 150 சீர்வரிசை தட்டுகளுடன் ஆட்சியரை காண வந்த இஸ்லாமிய பெண்கள்!
காஞ்சனாங்குடி கிராமத்தில் தங்களுக்கு சொந்தமான இடத்தில் வீடுகள் கட்டி பல ஆண்டுகளாக குடியிருந்து வரும் நிலையில், இதுவரை பட்டா வழங்க எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படாமல் இருந்ததாக அவர்கள் தெரிவித்தனர்.
Published : October 6, 2026 at 6:45 PM IST
ராமநாதபுரம்: பட்டா வழங்க நடவடிக்கை எடுத்த மாவட்ட ஆட்சியருக்கு 150-க்கும் மேற்பட்ட இஸ்லாமிய பெண்கள் சேர்ந்து பழங்கள், காய்கறிகள் உள்ளிட்ட பொருட்களை சீர்வரிசையாக கொண்டு வந்த சம்பவம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.
ராமநாதபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் இன்று வழக்கம்போல் பொதுமக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் நடைபெற்றது. குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டத்தில் பொதுமக்கள் தங்களது கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி மனு அளிப்பதும், கோரிக்கை முழக்கங்கள் எழுப்புவதும், ஆர்ப்பாட்டம் மற்றும் முற்றுகை போராட்டங்களில் ஈடுபடுவதும் வழக்கமாக இருந்து வருகிறது.
இந்நிலையில், இன்று வழக்கத்திற்கு மாறாக 150-க்கும் மேற்பட்ட இஸ்லாமிய பெண்கள் கைகளில் பழங்கள், காய்கறிகள் உள்ளிட்ட பொருள்கள் அடங்கிய சீர்வரிசை தட்டுகளை ஏந்தியபடி, ஊர்வலமாக மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு வந்தனர்.
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் இதனை கவனித்த அதிகாரிகள், என்னவென்று தெரியாமல் விழிபிதுங்கி அவர்களை தடுத்து நிறுத்தியுள்ளனர். மேலும், ஆச்சரியத்துடன் சீர்வரிசை தட்டு ‘ஏன் எடுத்து வந்தீர்கள்’ என விசாரித்துள்ளனர்.
சீர்வரிசை தட்டுடன் இஸ்லாமிய பெண்கள் வர காரணமென்ன?
அதற்கு அவர்கள், “நாங்கள் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கீழக்கரை அருகே உள்ள காஞ்சனாங்குடி கிராமத்தில் இருந்து வருகிறோம். காஞ்சனாங்குடி கிராமத்தில் தங்களுக்கு சொந்தமான இடத்தில் வீடுகள் கட்டி பல ஆண்டுகளாக குடியிருந்து வரும் நிலையில், இதுவரை பட்டா வழங்கப்படவில்லை. கடந்த 30 ஆண்டுகளாக பட்டா கேட்டு தொடர்ந்து போராடி வருகிறோம்” என்று தெரிவித்தனர்.
பட்டா வழங்கிய ஆட்சியரை காணசீர் வரிசை தட்டுடன் வந்த 150 பெண்கள் #grassrootsleadership | #womenempowerment | #districtcollector | #indianculture | #ramanathapuram | #ETVBharatTamilNadu https://t.co/nWAzWuuPQu— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) October 6, 2026
இந்த நிலையில் கடந்த மாதம் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் பட்டா கேட்டு கோரிக்கை மனு அளித்ததாகவும், அடுத்த சில தினங்களிலேயே துறை சார்ந்த அலுவலர்கள் சம்பந்தப்பட்ட இடத்திற்கு வந்து நிலத்தை அளவீடு செய்து பட்டா வழங்குவதற்கான பணிகளை மேற்கொண்டனர் என்றும் முகமலர்ச்சியுடன் தெரிவித்தனர்.
30 ஆண்டுகால கோரிக்கைக்கு தீர்வு
அந்தவகையில், 30 ஆண்டுகளாக நிறைவேறாமல் இருந்த தங்களது கோரிக்கைக்கு, தற்போது தீர்வு காண நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருப்பது தங்களுக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளதாகவும், இஸ்லாமிய பெண்கள் அங்கிருந்த அதிகாரிகளிடம் கூறினர்.
இதுதொடர்பாக காஞ்சனாங்குடி கிராமத்தைச் சேர்ந்த அபுபக்கர் சித்திக் பேசுகையில், “தங்களது நீண்டகால கோரிக்கையை ஏற்று பட்டா வழங்க நடவடிக்கை எடுத்த மாவட்ட ஆட்சியருக்கும், தமிழ்நாடு அரசுக்கும் நன்றி தெரிவிக்கும் வகையில் பழங்கள், காய்கறிகள் உள்ளிட்ட பொருள்களை சீர்வரிசையாக ஆட்சியரிடத்தில் கொடுக்க வந்தோம்” என்று மனமகிழ்ந்து தெரிவித்தார்.
இந்த கதையை கேட்டு நெகிழ்ந்துபோன அதிகாரிகள், சம்பவம் தொடர்பாக மாவட்ட ஆட்சியருக்கு உடனடியாக தகவல் கொடுக்க, அவரும் அனைவரையும் அனுமதிக்குமாறு கூறியுள்ளார். இதனைத் தொடர்ந்து 150-க்கும் மேற்பட்ட இஸ்லாமிய பெண்கள் தாங்கள் கொண்டு வந்திருந்த சீர்வரிசைத் தட்டுகளை மாவட்ட ஆட்சியரிடம் கொடுத்து நன்றி பாராட்டினர்.
வழக்கமாக பொதுமக்களின் கோரிக்கை, முழக்கங்கள், ஆர்ப்பாட்டங்கள் மற்றும் முற்றுகை போராட்டங்களை சந்திக்கும் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் முதல் முறையாக பொதுமக்கள் நன்றி தெரிவிக்கும் வகையில் சீர்வரிசை தட்டுகளுடன் ஊர்வலமாக வந்த காட்சி நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.