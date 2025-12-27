ஐயப்ப சாமிக்கு சாம்பிராணி புகை போட்டு வழிபட்ட இஸ்லாமியர் - நெல்லை நெகிழ்ச்சி
நெல்லையப்பர் கோயில் பகுதியில் நடந்த 1008 விளக்கு பூஜையில் பெண்கள் உள்ளிட்ட ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு வழிபாடு நடத்தினர்.
Published : December 27, 2025 at 3:57 PM IST
திருநெல்வேலி: ஐயப்ப சாமி பூஜையில் இஸ்லாமியர் ஒருவர் சாம்பிராணி புகை போட்டு வழிபட்டு சென்ற சம்பவம், பக்தர்கள் மத்தியில் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
தமிழகத்தில் உள்ள ஐயப்ப சேவா சங்கங்களில் பழமையானது நெல்லை டவுன் பகுதியில் உள்ள ஐயப்ப சேவா சங்கம். இங்கு கார்த்திகை ஒன்றாம் தேதி முதல் பல்வேறு சிறப்பு வழிபாடுகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. அதன்படி, 53 ஆவது ஆண்டாக நடைபெறும் லட்சார்ச்சனை விழா கடந்த 17 ஆம் தேதி தொடங்கிய நிலையில், நாள்தோறும் ஐயப்பனுக்கு சிறப்புப் பூஜைகளும், சிறப்பு வழிபாடுகளும் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.
மேலும், இந்த திருவிழாவின் கடைசி 3 நாட்கள் பல்வேறு நிகழ்வுகள் நடத்தப்படுவது வழக்கம். அதன்படி திருநெல்வேலி மாவட்டம் நெல்லையப்பர் கோயில் சன்னதி முன்பு உள்ள சாலையில், நேற்று (டிச.26) இரவு ‘1008 விளக்கு பூஜை’ நடைபெற்றது. இதற்காக, நெல்லையப்பர் சன்னதி தெருவில் ஐயப்பன் விக்ரகம் பல்வேறு வண்ண வாசனை மலர்களால் அலங்கரித்து வைக்கப்பட்டிருந்தது.
அதைத் தொடர்ந்து சிறப்புப் பூஜை செய்யப்பட்டு, சாமி முன்புள்ள விளக்குகளில் திருவிளக்கு ஏற்றப்பட்டு விளக்கு பூஜை தொடங்கியது. அதில், பெண்கள் உள்ளிட்ட ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு, ’உலக நன்மைக்காகவும், உலகில் அமைதி வேண்டியும்’ விளக்கேற்றி வழிபாடு செய்தனர். இந்த விளக்கு பூஜையின் நிறைவாக சுவாமி நெல்லையப்பர் மற்றும் திருவிளக்குகளுக்கு மகா தீபாராதனை காட்டப்பட்டது.
இதற்கிடையே, சுவாமி நெல்லையப்பர் கோயில் அருகே அலங்கரித்து வைக்கப்பட்டிருந்த ஐயப்ப விக்கிரகத்திற்கு, அந்த வழியாக சென்ற இஸ்லாமியர் ஒருவர் சாம்பிராணி புகை போட்டு வழிபட்டுச் சென்ற சம்பவம் அங்கிருந்த பக்தர்களிடையே நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. தொடர்ந்து, அவர் ஐயப்ப சாமி முன்பு இருந்த சந்தனத்தை எடுத்து அவரது முகத்தில் பூசிக் கொண்டார்.
இந்தியாவின் வட மாநிலங்களில் கிறிஸ்தவர்கள் தாக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, மதரீதியிலான பதற்றம் நிலவுகிறது. அதுமட்டுமின்றி, இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளில் மதரீதியாக பிரச்சனைகள் எழுந்து வரும் நிலையில், நெல்லையில் ஐயப்ப சாமிக்கு இஸ்லாமியர் ஒருவர் சாம்பிராணி காட்டி, வழிபட்ட சம்பவம் அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது. மேலும், சமூக நல்லிணக்கத்திற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக தமிழ்நாடு விளங்குகிறது என்பதை எடுத்துக்காட்டும் விதமாக, இந்த வீடியோ சமூக வலைத்தளத்தில் வைரலாகி வருகிறது.