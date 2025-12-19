ETV Bharat / state

"இப்படி முட்டாள்தனமாக செய்வான் என எதிர்பார்க்கவில்லை" - பூர்ண சந்திரனின் சகோதரர் கதறல்

நான்காம் வகுப்பு மற்றும் ப்ரீகேஜி படிக்கும் இரு குழந்தைகள் பூர்ண சந்திரனுக்கு உள்ளனர். அவர்களை விட்டு விட்டு இப்படியொரு முடிவை எடுத்து விட்டான் என அவரது சகோதரர் ராமதுரை கூறினார்.

உயிரிழந்த பூர்ண சந்திரன்
உயிரிழந்த பூர்ண சந்திரன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 19, 2025 at 1:04 PM IST

மதுரை: திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சி தூணில் தீபம் ஏற்ற வலியுறுத்தி, மதுரையைச் சேர்ந்த பூர்ண சந்திரன் உயிரை மாய்த்துக் கொண்ட நிலையில், இப்படி முட்டாள்தனமாக முடிவு எடுப்பார் என்று எதிர்பார்க்கவில்லை என்று அவரது சகோதரர் ராமதுரை கண்ணீர் மல்க கூறினார்.

திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சி தூணில் தீபம் ஏற்றும் விவகாரம் குறித்த வழக்கு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. தனி நீதிபதி தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்ற அனுமதி அளித்தும் அரசு சார்பில் அது தீபத்தூணா? அல்லது சர்வே தூணா? என்ற விவாதம் நடத்தப்பட்டு வரும் நிலையில் இன்று வரை தீபம் ஏற்றப்படவில்லை.

இந்த நிலையில் மதுரை, நரிமேடு பகுதியைச் சேர்ந்த எம்.பி.ஏ பட்டதாரியான பூர்ண சந்திரன் என்பவர் மலை உச்சித் தூணில் தீபம் ஏற்ற வலியுறுத்தி, நேற்று (டிச.18) உடலில் தீ வைத்து உயிரை மாய்த்துக் கொண்டார். இந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில், பூர்ண சந்திரன் வெளியிட்ட ஆடியோ வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.

அந்த ஆடியோவில், திருப்பரங்குன்றத்தில் சென்று உயிரை மாய்த்துக் கொள்ள நினைத்ததாகவும், ஆனால் அதனால் கோயிலுக்கு களங்கம் ஏற்படக் கூடாது என்பதால் பெரியார் சிலை முன்பு இந்த செயலை நிகழ்த்துவதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

உயிரிழந்த பூர்ண சந்திரனின் அண்ணன் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
இந்த சம்பவம் குறித்து பூர்ண சந்திரனின் சகோதரர் ராமதுரை கூறுகையில், “நாங்கள் நரிமேட்டில் மருதுபாண்டியன் நகரில் வசித்து வருகிறோம். என் தம்பி பூர்ண சந்திரன் காலையில் வண்டியை எடுத்துக் கொண்டு வேலைக்குச் சென்றிருந்தார். மாலையில் தல்லாக்குளம் காவல் நிலையத்திலிருந்து எங்களுக்கு போன் வந்த போது தான் அவர் இவ்வாறு செய்தது தெரிய வந்தது.

அவர் அனுப்பிய வாய்ஸ் மெசேஜை அவருடைய நண்பர் ஒருவர் எனக்கு அனுப்பிய பிறகு தான் எனக்கு விவரம் புரிந்தது. அவருக்கு சாமி பக்தி அதிகம். அடிக்கடி சதுரகிரிக்கு போய் வருவதுண்டு. தன் கைகளாலேயே சிலைகள் கூட செய்வான். பக்தியான ஆள் என்றாலும் இப்படி முட்டாள்தனமாக செய்வான் என்று எதிர்பார்க்கவில்லை.

நான்காம் வகுப்பு மற்றும் ப்ரீகேஜி படிக்கும் இரு குழந்தைகள் அவனுக்கு உள்ளனர். அவர்களை விட்டு விட்டு இப்படியொரு முடிவை எடுத்து விட்டான்” என்று கண்ணீர் மல்க கூறியுள்ளார்.

பூர்ண சந்திரனின் செல்போனை கைப்பற்றிய தல்லாகுளம் காவல் துறையினர் இந்த சம்பவம் குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

