'உடலை வைத்து அரசியல் செய்யாதீர்..' இந்து அமைப்பினருடன் பூர்ண சந்திரனின் உறவினர்கள் வாக்குவாதம்!
பாஜக மற்றும் இந்து அமைப்புகள் சார்பாக பூர்ண சந்திரனின் குடும்பத்தாருக்கு 10 லட்சம் ரூபாய் இழப்பீடு வழங்கப்பட்டது.
Published : December 19, 2025 at 6:27 PM IST
மதுரை: உடலை வைத்து அரசியல் செய்ய வேண்டாம் என்று இந்து அமைப்பினரிடம் பூர்ண சந்திரனின் உறவினர்கள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.
மதுரை மாநகர், நரிமேடு மருதுபாண்டியர் தெரு பகுதியை சேர்ந்த பூர்ண சந்திரன் (40). எம்பிஏ பட்டாதாரியான இவர் தீவிர முருக பக்தராகவும் இருந்து வந்தார். இந்நிலையில், திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சித் தூணில் தீபம் ஏற்றவில்லை என கூறி பூர்ண சந்திரன் நேற்று விபரீத முடிவு எடுத்து உயிரை மாய்த்துக் கொண்டார்.
பூர்ண சந்திரன் தற்கொலை செய்வதற்கு முன்பு தனது செல்போனில் ஒரு ஆடியோ பதிவிட்டு இருக்கிறார். அந்த ஆடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக பரவி வருகிறது. அந்த ஆடியோவில், ''திருப்பரங்குன்றம், முருகனின் முதல்படை வீடு. அங்கு தீபம் ஏற்றுவது மதுரை மக்களுக்குத்தான் பெருமை. திருப்பரங்குன்றம் மலையில் தர்ஹா உள்ளது. அங்கிருந்து 15 மீட்டர் தூரத்தில் உள்ள தூணில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. மனைவி, குழந்தைகளும் என்னை மன்னித்து விடுங்கள்.'' என அந்த ஆடியோவில் பேசி உள்ளார்.
இது குறித்து தல்லாகுளம் காவல் துறையினர் 194 பிரிவின் கீழ் சந்தேக மரணமாக வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், பூர்ண சந்திரனின் உடல் பிரேத பரிசோதனை இன்று நடைபெற்றது. இதில் இரண்டு மருத்துவர்கள், தடய அறிவியல் துறையினர் உள்ளிட்டோர் இடம் பெற்றனர். பிரேத பரிசோதனை முழுவதும் வீடியோ பதிவு செய்யப்பட்டது. பிணவறை பகுதியில் மதுரை மாநகர காவல் துணை ஆணையர் அனிதா தலைமையில் போலீசார் அதிகளவில் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு இருந்தனர். பாஜக நிர்வாகிகள், இந்து அமைப்பினர் வாயில் கருப்பு துணி கட்டியும், சட்டையில் கருப்பு பேஜ் அணிந்தும் துக்கத்தை வெளிப்படுத்தினர். இதனால் மருத்துவமனை பகுதி பரபரப்பாக காணப்பட்டது.
பூர்ண சந்திரனின் குடும்பத்தினரை பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், இந்து முன்னணி மாநில தலைவர் காடேஸ்வரா சுப்பிரமணியம் உள்ளிட்டோர் சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவித்தனர். மேலும், பூர்ண சந்திரனின் மனைவி மற்றும் அவரது குடும்பத்தாருக்கு ஆறுதல் தெரிவித்து பத்து லட்ச ரூபாய் காசோலையை வழங்கினர்.
'அரசியல் செய்ய வேண்டாம்'
இதனை அடுத்து பூர்ண சந்திரனின் உடலை வாங்க மறுத்து, இந்து மக்கள் கட்சியின் தலைவர் அர்ஜுன் சம்பத் தலைமையில் 30 க்கும் மேற்பட்டோர் அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையின் பிணவறை முன்பு போராட்டம் நடத்தினர். இதில், ''திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது தீபம் ஏற்ற வேண்டும், பூர்ண சந்திரன் குடும்பத்தினருக்கு நிவாரணம் வழங்க வேண்டும்'' உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கண்டன கோஷங்கள் எழுப்பினர். இதனால் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
அப்போது பூர்ண சந்திரன் உறவினர்களுக்கும், இந்து முன்னணி நிர்வாகிகளுக்கும் இடையே சிறிது வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. ''உடலை வைத்து அரசியல் செய்ய வேண்டாம்'' என்று உறவினர்கள் கேட்டுக் கொண்டனர். போலீசார் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதை அடுத்து பூர்ண சந்திரனின் உடலை உறவினர்கள் வாங்கி சென்றனர்.
தொடர்ந்து பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய போது, ''இந்த பிரச்சனையில் அரசியல் செய்யாமல் முதலமைச்சர் ஒரு கோடி ரூபாய் வழங்க வேண்டும். பூர்ண சந்திரன் மனைவிக்கு அரசு வேலை வழங்க வேண்டும். பாஜக மற்றும் இந்து அமைப்பு சார்பாக அவர்களுக்கு 10 லட்சம் ரூபாய் காசோலை வழங்கியுள்ளோம். திமுக அரசு இனிமேலாவது திருப்பங்குன்ற தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என கேட்டுக் கொள்கிறேன். நாளை தமிழகத்தில் அந்தந்த பகுதிகளில் உள்ள கோயில்களில் மோட்ச தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என கேட்டுக் கொள்கிறேன்.
இளைஞர்களுக்கு நான் வைக்கும் வேண்டுகோள், நம் மாநிலத்தில் பல்வேறு பிரச்சனைகள் வரலாம். உயிரை மாய்த்துக் கொள்வது என்பது தவறான செயல். போராடி நீதியை வெல்ல வேண்டுமே தவிர உயிரை மாய்த்துக் கொள்ளக் கூடாது. இது மதம் சார்ந்த பிரச்சனை அல்ல, தமிழரின் பண்பாட்டு உரிமை'' என்றார்.