மாணவர் அமுதன் கொலை வழக்கு: கோயம்புத்தூர் கல்லூரி நிர்வாகங்களுக்கு காவல்துறை அறிவுறுத்தியது என்ன?
மனநல ஆலோசகர்களைக் கொண்டு அவ்வப்போது மாணவர்களுக்கு உரிய ஆலோசனைகளை வழங்க வேண்டும் என்று கோயம்புத்தூர் கல்லூரி நிர்வாகங்களுக்கு காவல்துறை அறிவுறுத்தல்களை வழங்கியுள்ளது.
Published : August 15, 2026 at 2:13 PM IST
கோயம்புத்தூர்: மாணவர் அமுதன் சக மாணவர்களால் கொலை செய்யப்பட்ட நிலையில் கோயம்புத்தூரில் உள்ள அனைத்து கல்லூரி நிர்வாகங்களுக்கு காவல்துறை சார்பில் அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டது.
கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், கோயம்புத்தூர்-பொள்ளாச்சி சாலையில் உள்ள பிரபல கல்வி நிறுவனமான இந்துஸ்தான் பொறியியல் கல்லூரியில் மூன்றாம் ஆண்டு படித்து வந்த மாணவர் அமுதன் தனது நண்பருடன் நடந்துச் சென்றுகொண்டிருந்தபோது அவர்களை வழிமறித்து சக மாணவர்கள் தாக்கியுள்ளனர். இதில் அமுதன் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
கல்லூரியில் கஞ்சா புழக்கம் குறித்து தகவல் அளித்ததாலேயே அமுதன் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகி கொலை செய்யப்பட்டிருப்பதாக அவரது பெற்றோர் புகார் தெரிவித்திருந்தனர். பெற்றோரின் குற்றச்சாட்டிற்கு கல்லூரி நிர்வாகம் மறுப்பு தெரிவித்து விளக்கம் அளித்திருந்தது.
இந்த சம்பவம் குறித்து செட்டிப்பாளையம் காவல்துறையினர், சீனியர் மாணவர்களைத் தாக்கி செல்போன் பறித்ததால் மோதல் ஏற்பட்டதாகக் குறிப்பிட்டு வழக்குப்பதிவுச் செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இந்த சூழலில், கோயம்புத்தூர் கொடிசியா வளாகத்தில் கோயம்புத்தூரில் உள்ள அனைத்து கல்லூரி நிர்வாகிகளுடன் காவல்துறையினர் ஆலோசனை மேற்கொண்டனர். இக்கூட்டத்தில், 128 கல்லூரிகளைச் சேர்ந்த நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்.
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கோயம்புத்தூர் மாநகர காவல் ஆணையர் கண்ணன், மேற்கு மண்டல காவல்துறைத் தலைவர் ரம்யா பாரதி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டு கல்லூரி நிர்வாகிகளுக்கு பல்வேறு அறிவுறுத்தல்களை வழங்கினர்.
கல்லூரிகளுக்கு காவல்துறை வழங்கிய அறிவுறுத்தல்கள் என்னென்ன?
- அனைத்து கல்லூரி நிறுவனங்களிலும் சைபர் பிரிவு தொடங்கி மாணவர்களின் சமூக வலைதள நடவடிக்கைகளை கண்காணிக்க வேண்டும்,
- மாணவர்களின் குற்ற நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக கல்லூரி நிறுவனங்கள் கொடுக்கும் தகவல்களின் அடிப்படையில் ஒவ்வொரு மாதத்திலும் முதல் வாரத்தில் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர், காவல் துணை ஆணையாளர் ஆகியோர் தலைமையில் ஆய்வு நடத்த வேண்டும்,
- அனைத்து கல்லூரி வளாகம் மற்றும் விடுதிகளில் போதுமான சிசிடிவி கேமராக்கள் பொருத்தி அவற்றை முறையாகப் பராமரிக்க வேண்டும்,
- கல்லூரி விடுதிகளின் நுழைவுவாயில் மற்றும் வெளியேறும் வாயில்களில் முறையாகக் கண்காணிப்புகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்,
- கல்லூரி நிர்வாகங்களின் பறக்கும் படை மாணவர்கள் தங்கியிருக்கும் தனியார் விடுதிகள் மற்றும் கல்லூரி விடுதிகளில் திடீர் சோதனைகளில் ஈடுபட வேண்டும், ஒவ்வொரு கல்லூரி நிறுவனத்திலும் ஒழுங்கு நடவடிக்கை குழு ஏற்படுத்த வேண்டும்,
- விடுதி காப்பாளர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் மாணவர்களின் வருகையை கண்காணித்து மாணவர்களின் நடவடிக்கைகளையும் கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டும்,
- மனநல ஆலோசகர்களைக் கொண்டு அவ்வப்போது மாணவர்களுக்கு உரிய ஆலோசனைகளை வழங்க வேண்டும்,
- மாணவர்களை குழுக்களாகக் கண்காணித்து அவர்களுக்கென தனி வழிகாட்டிகள் நியமிக்க வேண்டும்,
- ஆன்லைன் சூதாட்டம், சைபர் கிரைம் குற்றங்கள், சமூக வலைதள சண்டைகள், போதைப்பொருள் நடவடிக்கைகள் போன்றவற்றில் மாணவர்கள் ஈடுபடுகின்றனரா? என முறையாக கண்காணித்து மாதாந்திர கூட்டத்தின்போது தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும்,
- மாணவர்களின் படிப்பு மற்றும் ஒழுங்கு நடவடிக்கைகள் குறித்து அவ்வப்போது பெற்றோர்களுக்கு தெரிவிக்கப்பட வேண்டும்.
இவ்வாறு பல்வேறு அறிவுறுத்தல்கள் காவல்துறை சார்பில் வழங்கப்பட்டுள்ளது.