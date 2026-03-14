ETV Bharat / state

எதற்காக இங்கே வந்தீர்கள்? ஆதவ் அர்ஜுனாவை முற்றுகையிட்ட விளாத்திகுளம் மாணவியின் உறவினர்கள்

தவெக தலைவர் விஜய், தூத்துக்குடி மாவட்டத்திற்கு வரும் போது மாணவியின் பெற்றோரை சந்திக்க இருப்பதாக ஆதவ் அர்ஜுனா தெரிவித்தார்.

குடும்பத்தினரை சந்தித்து ஆறுதல் கூறிய ஆதவ் அர்ஜுனா
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 14, 2026 at 10:18 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

தூத்துக்குடி: கொலை செய்யப்பட்ட பிளஸ் டூ மாணவியின் குடும்பத்தினரை சந்தித்து ஆறுதல் கூற சென்ற தவெக தேர்தல் மேலாண்மைப் பிரிவு செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜுனாவை அப்பகுதி மக்கள் முற்றுகையிட்டனர்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம், குளத்தூர் அருகே உள்ள வேடநத்தம் கிராமத்தில் 12 ஆம் வகுப்பு மாணவி கடந்த மூன்று தினங்களுக்கு முன்பு காட்டுப் பகுதியில் கொலை செய்யப்பட்டு கிடந்தார். கொலையாளிகளை 10 தனிப் படைகள் அமைத்து போலீசார் தீவிரமாக தேடி வரும் நிலையில் மாணவியின் பெற்றோரை சந்தித்து அரசியல் கட்சியினர் ஆறுதல் கூறி வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில், நேற்று காலை தூத்துக்குடி எம்பி கனிமொழி ஆறுதல் கூற வந்த போது கிராம மக்கள் அவரை சூழ்ந்து கொண்டு முற்றுகையிட்டனர். அதனைத் தொடர்ந்து, பிற்பகல் தமிழக வெற்றி கழகம் சார்பில் தேர்தல் மேலாண்மைப் பிரிவு செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜுனா , மாணவியின் குடும்பத்தினரை சந்தித்து ஆறுதல் கூற வந்தார்.

அப்போது கிராம மக்கள், 'யார் நீங்கள்? எதற்காக இங்கே வந்தீர்கள்? நேற்று சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட போது எங்கே இருந்தீர்கள்?' என்றும், மாணவியின் மரணத்தில் அரசியல் செய்ய வேண்டாம் என்றும் ஆவேசமாக கூறினர்.

அதன் பின்னர், அந்த சிறுமியின் அத்தை சுப்புலட்சுமி, 'ஏற்கனவே துக்கத்தில் இருக்கிறோம். ஏன் அரசியல் கட்சிகள் வந்து தொடர்ந்து தொந்தரவு செய்கிறீர்கள்? நீங்கள் (அரசியல்வாதிகள்) வருவது எங்களுக்குப் பிடிக்கவில்லை. எங்கள் குழந்தை கிடந்த கோலத்தைப் பார்த்து எங்களால் அதிலிருந்து மீள முடியவில்லை. அவரது பெற்றோர் நொந்து போய் இருக்கின்றனர்.

அவர்களை நிம்மதியாக விடுங்கள். நீங்கள் வந்து பேட்டி கொடுத்து விட்டு போய் விடுவீர்கள், ஆனால் காலம் பூராவும் வேதனைப்படப் போவது நாங்கள் தான். நாங்கள் காசு, பணம் அல்லது பதவியோ எதிர்பார்க்கவில்லை. முக்கியமாக கட்சிக்காரர்களை நாங்கள் நம்பவே இல்லை' என்று கூறிக் கொண்டிருக்கும் போதே மயங்கி விழுந்தார். அப்போது ஆதவ் அர்ஜுனா மற்றும் அங்கிருந்தவர்கள் அவரை பிடித்து அமர வைத்தனர்.

பின்னர், ஆதவ் அர்ஜூனா, மாணவியின் குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதல் கூறினார். அவர் வெளியே வந்த போது ஊர் மக்கள் மீண்டும் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால் அங்கிருந்து தனது ஆதரவாளர்களுடன் வேகமாக கிளம்பிச் சென்றார். மேலும், தவெக தலைவர் விஜய், தூத்துக்குடி மாவட்டத்திற்கு வருகை தரும் போது மாணவியின் பெற்றோரை சந்திக்க இருப்பதாகவும் ஆதவ் அர்ஜூனா தெரிவித்தார்.

TAGGED:

PLUS TWO STUDENT MURDER CASE
ADHAV ARJUNA VISIT CONDOLENCES
பிளஸ் டூ மாணவி கொலை
ஆதவ் அர்ஜுனா
PLUS TWO STUDENT MURDER CASE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.