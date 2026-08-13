கோவையில் கல்லூரி மாணவர் அடித்துக் கொல்லப்பட்ட சம்பவம்: மேலும் 3 மாணவர்கள் கைது
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக, ஏற்கனவே 6 மாணவர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் மாணவர்கள் ஹரீஷ், ஸ்ரீராம், லலித் ஆதித்யா ஆகிய மேலும் மூவரை காவல் துறையினர் கைது செய்தனர்.
Published : August 13, 2026 at 10:15 PM IST
கோவை: கோவையில் தனியார் பொறியியல் கல்லூரியில் படித்த மாணவர் அமுதன் அடித்துக் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் மேலும் 3 மாணவர்கள் கைது செய்யபட்டனர். இதையடுத்து, இந்த வழக்கில் கைதானவர்கள் எண்ணிக்கை 9-ஆக அதிகரித்துள்ளது.
கோவை பொள்ளாச்சி சாலை, ஈச்சனாரி பகுதியில் உள்ள தனியார் பொறியியல் கல்லூரியில், மூன்றாம் ஆண்டு படித்த மாணவர் அமுதன், சக மாணவர்களால் அடித்துக் கொலை செய்யப்பட்டார். கல்லூரியில் சீனியர் - ஜூனியர் மாணவர்கள் இடையே ஏற்பட்ட மோதல் காரணமாக இந்த கொலை நடந்ததாக தெரிகிறது.
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தனது நண்பர்களை மிரட்டிய சீனியர் மாணவர்களை, அமுதன் முகமூடி அணிந்து கொண்டு தனது நண்பர்களுடன் சென்று தாக்கியுள்ளார். முகமூடி அணிந்து வந்து தாக்கியவர் அமுதன் என்பதை அறிந்த சீனியர் மாணவர்கள், அமுதனையும், அவரது நண்பர் ஸ்ரீமனையும் தனியாக அழைத்து சென்று தாக்கியுள்ளனர். இதில் படுகாயம் அடைந்த அமுதன் உயிரிழந்தார்.
இந்த தாக்குதல் சம்பவம் குறித்து அமுதனின் நண்பர் ஸ்ரீமன் அளித்த புகாரின் பேரில்,
செட்டிபாளையம் காவல் நிலைய போலீசார், 14 மாணவர்கள் மீது 6 பிரிவுகளில்
வழக்கு பதிவு செய்யதனர்.
கலவரத்தில் ஈடுபடுதல், சட்ட விரோதமாக வழிமறித்தல், சட்ட விரோதமாக அடைத்து வைத்தல், கடத்தல், கொலை முயற்சி, கொலை ஆகிய 6 பிரிவுகளில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக, ஏற்கனவே 6 மாணவர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் மாணவர்கள் ஹரீஷ், ஸ்ரீராம், லலித் ஆதித்யா ஆகிய மேலும் மூவரை காவல் துறையினர் கைது செய்தனர்.
இதனையடுத்து இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை 9ஆக உயர்ந்துள்ளது. இந்த வழக்கில் மேலும் தலைமறைவாக உள்ள 5 மாணவர்களை தனிப்படை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
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இதனிடையே, அமுதனும் அவரது நண்பர்களும் சீனியர் மாணவர் இளவரசன் என்பவரது அறையில் புகுந்து தாக்குதல் நடத்தியது தொடர்பாக ஒரு வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த வழக்கு தொடர்பாக, அந்த கல்லூரியில் இரண்டாம் ஆண்டு படிக்கும் மாணவர்கள் ஹரிதாஸ், உதயகுமார் ஆகிய இருவரும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். உயிரிழந்த அமுதன் உள்பட 5 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்ட நிலையில் தலைமறைவாக இருக்கும் மற்ற மாணவர்களையும் போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.