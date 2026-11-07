திருவேற்காடு அருகே மேஸ்திரி கத்தியால் குத்திக் கொலை - பீகார் இளைஞர் கைது
இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு கமலக்கண்ணனும் அரவிந்தும் ஒன்றாக மது அருந்தியபோது இருவருக்கும் இடையே வாய்த் தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது.
Published : November 7, 2026 at 10:48 PM IST
சென்னை: திருவேற்காடு அருகே மது அருந்தியபோது ஏற்பட்ட தகராறில் கட்டட மேஸ்திரி கத்தியால் குத்திக் கொலை செய்யப்பட்டார். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக, பீகார் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த இளைஞரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
திருவேற்காடு, ராஜாங்குப்பம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் கமலக்கண்ணன் (30). மேஸ்திரியான இவருவடைய வீட்டுக்கு நேற்று இரவு வந்த வடமாநில இளைஞர் ஒருவர், கமலக்கண்ணனுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார். ஒரு கட்டத்தில் தனது கையில் இருந்த கத்தியால் சரமாரியாக கமலக்கண்ணனை குத்தி விட்டு தப்பிச் சென்றதாக தெரிகிறது. இதில், ரத்த வெள்ளத்தில் சரிந்த கமலக்கண்ணன், சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
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இதுதொடர்பாக, அக்கம்பக்கத்தினர் கொடுத்த தகவலின் படி, அங்கு சென்ற திருவேற்காடு போலீசார், கமலக்கண்ணனின் உடலை கைப்பற்றி பிரேதப் பரிசோதனைக்காக, கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து வழக்குப் பதிந்து விசாரித்தனர்.
முதற்கட்ட விசாரணையில், கமலக்கண்ணனை கொலை செய்தது, பீகார் மாநிலத்தை சேர்ந்த அரவிந்த் (20) என்பது தெரியவந்தது. கமலக்கண்ணனும், அரவிந்தும் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு ஒன்றாக மது அருந்தியுள்ளனர். அப்போது இருவருக்கும் இடையே வாய்த் தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், ஆத்திரத்தில் இருந்த அரவிந்த், கமலக்கண்ணனை வீடு தேடி சென்று, கொலை செய்ததும் தெரிந்தது.
இந்த சம்பவத்திற்குப் பிறகு தலைமறைவாக இருந்த அரவிந்தை தனிப்படை போலீசார் தேடி வந்தனர். இந்நிலையில், தனிப்படை போலீசார் கொலை நடந்த 10 மணி நேரத்திற்குள் அரவிந்தனை கைது செய்து, நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி புழல் சிறையில் அடைத்தனர்.