ஆகாஷ் டெலிஷன் மரணம்; 6 காவலர்கள் மீது கொலை வழக்குப் பதிவு - சிபிசிஐடி குற்றப்பத்திரிகையில் அதிர்ச்சி தகவல்கள்
குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டு 68 நாட்களுக்குப் பிறகு அதன் நகல் தற்போது ஆகாஷ் டெலிஷன் குடும்பத்தினருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
Published : August 25, 2026 at 10:57 PM IST
சிவகங்கை: மானாமதுரை அருகே காவல்துறை விசாரணைக்காக அழைத்துச் செல்லப்பட்ட ஆகாஷ் டெலிஷன் தாக்கப்பட்டு உயிரிழந்ததாக சிபிசிஐடி தாக்கல் செய்த குற்றப்பத்திரிகையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மானாமதுரை அருகே கிருஷ்ணராஜபுரத்தைச் சேர்ந்தவர் ஆகாஷ் டெலிஷன். கடந்த மார்ச் 5ஆம் தேதி நள்ளிரவு மானாமதுரை சீயோன் நகர் பகுதியில் ஏற்பட்ட தகராறில் இருவருக்கு வெட்டுக்காயம் ஏற்பட்டது. இதுதொடர்பாக ஆகாஷ் டெலிஷனை போலீசார் விசாரணைக்காக அழைத்துச் சென்றதாக கூறப்படுகிறது. பின்னர் அவர் மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில், மார்ச் 8ஆம் தேதி உயிரிழந்தார்.
ஆகாஷ் டெலிஷன் மரணத்தில் காவல்துறையினர் மீது சந்தேகம் இருப்பதாக கூறிய அவரது குடும்பத்தினர், நடவடிக்கை கோரி பல்வேறு போராட்டங்களில் ஈடுபட்டனர். இதையடுத்து வழக்கு சிபிசிஐடிக்கு மாற்றப்பட்டு விசாரணை நடத்தப்பட்டது.
சிபிசிஐடி விசாரணையின் அடிப்படையில் கடந்த ஜூன் 18-ஆம் தேதி குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதில், ஆகாஷ் டெலிஷனை மானாமதுரை அருகே யூகலிப்டஸ் மரங்கள் உள்ள காட்டுப்பகுதிக்கு அழைத்துச் சென்று இரும்புக் கம்பியால் தாக்கியதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அவரது வலது காலில் முழங்காலுக்கு கீழ்பகுதி மற்றும் கணுக்காலுக்கு மேல்பகுதியில் தாக்கியதில் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த காயங்களின் விளைவாக ஏற்பட்ட கொழுப்பு இரத்தக்குழாய் அடைப்பு காரணமாக ஆகாஷ் டெலிஷன் உயிரிழந்ததாக மருத்துவக் காரணமும் குற்றப்பத்திரிகையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
மேலும், சம்பவத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டதாக கூறப்படும் இரும்புக் கம்பியை மறைத்து வைத்ததாகவும், ஆகாஷ் போலீசாரிடம் இருந்து தப்பிச் செல்லும்போது கீழே விழுந்து காயமடைந்ததாக தவறான தகவல் பதிவு செய்யப்பட்டதாகவும் குற்றப்பத்திரிகையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த வழக்கில் காவல் ஆய்வாளர் திலீபன், சார்பு ஆய்வாளர் குகன் மற்றும் காவலர்கள் மகேந்திரன், காளீஸ்வரன், தெய்வேந்திரன், பழனியப்பன் ஆகிய 6 பேர் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். இவர்களுக்கு எதிராக கொலை உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக சிபிசிஐடி குற்றப்பத்திரிகையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டு 68 நாட்களுக்குப் பிறகு அதன் நகல் குடும்பத்தினருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது வழங்கப்பட்டுள்ள குற்றப்பத்திரிகை 12 பக்கங்கள் மட்டுமே இருப்பதாகவும், விசாரணையின்போது பதிவு செய்யப்பட்ட அனைத்து ஆவணங்களும் முழுமையாக வழங்கப்படவில்லை என்றும் குடும்பத்தினர் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்.
ஆகாஷ் டெலிஷனை அவரது வீட்டிலிருந்து அழைத்துச் சென்றதாக கூறப்படும் காவல் ஆய்வாளர் குமாரவேலையும் வழக்கில் சேர்க்க வேண்டும். குற்றம் சாட்டப்பட்ட 6 காவலர்களையும் கைது செய்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும், விசாரணையில் பதிவு செய்யப்பட்ட அனைத்து ஆவணங்களின் நகல்களையும் வழங்க வேண்டும் என குடும்பத்தினர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
"என் மகனுக்கு நடந்தது போல் வேறு யாருக்கும் நடக்கக்கூடாது" - தாய் ஆனந்தி
ஆகாஷ் டெலிஷனின் தாயார் ஆனந்தி இது தொடர்பாக கண்ணீருடன் கூறியதாவது, " என் மகன் ஆகாஷ் ராஜேந்திரனை போலீசார் பிடித்துச் சென்றனர். பின்னர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தான். நாங்கள் மருத்துவமனைக்குச் சென்று பார்த்தோம். ஆனால், மறுநாள் காலையில் என் மகன் இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனர்.
ஆரம்பத்தில் என் மகன் மீதுதான் தவறு இருப்பதாக கூறினர். பாலத்தில் இருந்து குதித்ததால் கால் உடைந்ததாக பொய்யான தகவலை உருவாக்கினர். ஆனால், சிபிசிஐடி விசாரணையில் காவலர்கள் இரும்புக் கம்பியால் தாக்கியதில் என் மகனின் கால் உடைந்ததும், அதன்பிறகு அவர் உயிரிழந்ததும் தெரியவந்துள்ளது.
என் மகனுக்கு 26 வயதுதான். பி.எஸ்.சி. கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படித்திருந்தான். அவனுக்கு திருமணம் செய்து வைக்க வேண்டிய வயதில், இப்படி உயிரிழந்துவிட்டான். எங்கள் குடும்பமே மிகவும் வேதனையில் உள்ளது. இன்னும் எங்களால் கடையைக்கூட திறக்க முடியவில்லை.
இந்த சம்பவத்தில் 16 பேர் மீது புகார் அளித்துள்ளோம். ஆனால், 6 பேர் மட்டுமே வழக்கில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். மீதமுள்ளவர்கள் மீதும் விசாரணை நடத்தி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
என் மகன் என்னிடமே, ‘அம்மா, என்னை அடித்தார்கள். எனக்கு வலிக்கிறது. அடிக்காதீர்கள் என்று சொல்லியும் அடித்தார்கள். என் காலை உடைத்துவிட்டார்கள்’ என்று அழுதுகொண்டே கூறினான்.
என் மகனை தாக்கிய அனைவரையும் கைது செய்து, சட்டப்படி தண்டனை வழங்க வேண்டும். என் மகனுக்கு நடந்தது போல் இனிமேல் எந்தப் பிள்ளைக்கும் நடக்கக்கூடாது. என் மகனுக்கு நீதி கிடைக்க வேண்டும்” என்றார்.
ஆகாஷ் டெலிஷன் மரணம் தொடர்பான சிபிசிஐடி குற்றப்பத்திரிகை தற்போது குடும்பத்தினரிடம் வழங்கப்பட்டுள்ள நிலையில், வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்டுள்ள காவலர்கள் மீது அடுத்தகட்ட சட்ட நடவடிக்கை எப்போது மேற்கொள்ளப்படும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.