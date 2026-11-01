சென்னை, திருவள்ளூரில் திங்களன்று பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிப்பு
'முரசு' புயல் காரணமாக, சென்னை, திருவள்ளூர் ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு நவ.1 மற்றும் 2 ஆகிய இரு நாட்களும் மிக கனமழைக்கான ஆரஞ்ச் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : November 1, 2026 at 11:33 PM IST|
Updated : November 1, 2026 at 11:41 PM IST
சென்னை: முரசு புயல் மற்றும் கனமழை முன்னெச்சரிக்கை காரணமாக, சென்னை மாவட்டத்தில் நாளை திங்கள்கிழமை(02.11.2026) பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அளித்து மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் எஸ்.மாலதி ஹெலன் அறிவித்துள்ளார்.
தென்மேற்கு மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென்கிழக்கு வங்கக்கடலில் மையம் கொண்டிருந்த ஆழ்ந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலம் புயலாக வலுப்பெற்றதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. நடப்பாண்டு வடகிழக்கு பருவமழை காலத்தில் உருவாகியுள்ள இரண்டாவது புயலுக்கு 'முரசு' என பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது.
'முரசு' புயல் சென்னைக்கு கிழக்கு- தென் கிழக்கே சுமார் 560 கிலோ மீட்டர் தொலைவிலும், ஆந்திராவின் விசாகப்பட்டினத்திற்கு தென் கிழக்கே 660 கிலோ மீட்டர் தொலைவிலும் மையம் கொண்டுள்ளது.
இந்த புயல், மேற்கு- வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து நாளை (நவ.02) காலை மேற்கு- மத்திய வங்கக்கடல் பகுதிகளில் மேலும் வலுப்பெற்று கடுமையான புயலாக மாற வாய்ப்புள்ளது. அதன்பிறகு 'முரசு' புயல் வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து நாளை நள்ளிரவு 11.30 மணி முதல் மறுநாள் அதிகாலை 4 மணி வரை நெல்லூர்- நர்சபூர் இடையே மணிக்கு 100 கி.மீ. முதல் 110 கி.மீ. வேகத்தில் சூறைக்காற்றுடன் தெற்கு ஆந்திர கடற்கரையை கடக்க வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
'முரசு' புயல் காரணமாக, சென்னை, திருவள்ளூர் ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு நவ.1 மற்றும் 2 ஆகிய இரு நாட்களும் மிக கனமழைக்கான ஆரஞ்ச் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதைத் தொடர்ந்து, இன்றிரவு சென்னையில் பலத்த மழை பெய்வதால், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக, சென்னை மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு நாளை (நவ.2) விடுமுறை அளித்து, மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளார்.
இதேபோல், திருவள்ளூர் மாவட்டத்திலும் நாளை (நவ.2) பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.