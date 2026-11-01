வங்கக்கடலில் உருவானது 'முரசு' புயல்: சென்னைக்கு நாளை மிக கனமழை எச்சரிக்கை
'முரசு' புயல் காரணமாக நவ.03-ஆம் தேதி வரை காரைக்கால் மீனவர்கள் கடலுக்குச் செல்ல வேண்டாம் என மீன்வளத்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது.
Published : November 1, 2026 at 3:56 PM IST
சென்னை: வங்கக்கடலில் 'முரசு' புயல் உருவாகியுள்ள நிலையில் சென்னை, திருவள்ளூர் மாவட்டங்களுக்கு மிக கனமழைக்கான ஆரஞ்சு அலர்ட் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
தென்மேற்கு மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென்கிழக்கு வங்கக்கடலில் மையம் கொண்டிருந்த ஆழ்ந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலம் புயலாக வலுப்பெற்றதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. நடப்பாண்டு வடகிழக்கு பருவமழை காலத்தில் உருவாகியுள்ள இரண்டாவது புயலுக்கு 'முரசு' என பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது.
'முரசு' புயல் சென்னைக்கு கிழக்கு- தென் கிழக்கே சுமார் 560 கிலோ மீட்டர் தொலைவிலும், ஆந்திராவின் விசாகப்பட்டினத்திற்கு தென் கிழக்கே 660 கிலோ மீட்டர் தொலைவிலும் மையம் கொண்டுள்ளது.
இந்த புயல், மேற்கு- வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து நாளை (நவ.02) காலை மேற்கு- மத்திய வங்கக்கடல் பகுதிகளில் மேலும் வலுப்பெற்று கடுமையான புயலாக மாற வாய்ப்புள்ளது. அதன்பிறகு 'முரசு' புயல் வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து நாளை நள்ளிரவு 11.30 மணி முதல் மறுநாள் அதிகாலை 4 மணி வரை நெல்லூர்- நர்சபூர் இடையே மணிக்கு 100 கி.மீ. முதல் 110 கி.மீ. வேகத்தில் சூறைக்காற்றுடன் தெற்கு ஆந்திர கடற்கரையை கடக்க வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
சென்னைக்கு ஆரஞ்சு அலர்ட் எச்சரிக்கை
'முரசு' புயல் காரணமாக, இன்று (நவ.01) திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதால் ஆரஞ்சு அலர்ட் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல், சென்னை, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, நீலகிரி ஆகிய மாவட்டங்களில் கனமழைக்கான மஞ்சள் அலர்ட் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
நாளை (நவ.02) சென்னை, திருவள்ளூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் மிக கனமழை பெய்யும் என்பதால் ஆரஞ்சு அலர்ட் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், ராணிப்பேட்டை, வேலூர், நீலகிரி ஆகிய மாவட்டங்களில் கனமழைக்கான மஞ்சள் அலர்ட் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. மற்ற மாவட்டங்களில் லேசானது முதல் மிதமானது வரை மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை
'முரசு' புயல் காரணமாக வரும் நவ.03- ஆம் தேதி வரை மீனவர்கள் கடலுக்குச் செல்ல வேண்டாம் என காரைக்கால் மீன்வளத்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது. மேலும், ஆழ்கடலுக்கு சென்றுள்ள மீனவர்கள், உடனடியாக காரைக்கால் மீன்பிடித் துறைமுகத்திற்கு திரும்புமாறும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும், மீன்பிடி வலைகள் போன்றவற்றைப் பாதுகாப்பாக வைக்கவும் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.