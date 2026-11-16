புயலில் சிக்கி உயிரிழந்த மீனவர்களுக்கு நியாயமான இழப்பீடு - படகு உரிமையாளருக்கு உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு
உயிரிழந்த 9 மீனவர்களின் குடும்பத்தினரை நாளை (நவ.17) மாலை அழைத்து பேச ராயபுரம் காவல்துறையினருக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.
Published : November 16, 2026 at 10:48 PM IST
சென்னை: 'முரசு' புயலில் சிக்கி உயிரிழந்த மீனவர்களுக்கு நியாயமான இழப்பீட்டை வழங்க வேண்டும் என்று படகு உரிமையாளருக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சென்னை காசிமேட்டில் இருந்து மீன்பிடிக்கச் சென்ற மீனவர்கள் 9 பேர், 'முரசு' புயல் மற்றும் மோசமான வானிலை காரணமாக படகு பழுதடைந்து கவிழ்ந்த விபத்தில் உயிரிழந்தனர். இந்த விபத்து குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்த ராயபுரம் காவல்துறையினர், படகு உரிமையாளரான டி.செல்வழகனை கைது செய்தனர்.
இந்த வழக்கில் தனக்கு ஜாமீன் வழங்கக்கோரி டி.செல்வழகன் தாக்கல் செய்த மனுவை விசாரித்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம், மனுதாரரை இன்று வரை நீதிமன்றக் காவலில் சிறையில் அடைக்கும் நடைமுறையை நிறுத்திவைக்க உத்தரவிட்டிருந்தது.
இந்த வழக்கு நீதிபதி வி.லட்சுமிநாராயணன் முன்பு இன்று (நவ.16) விசாரணைக்கு வந்தபோது, உயிரிழந்த 9 மீனவர்களின் குடும்பத்தினரும், படகு உரிமையாளர் டி.செல்வழகனும் நேரில் ஆஜராகினர்.
அப்போது படகு உரிமையாளர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "உயிரிழந்த 9 மீனவர்களுக்கும் தலா ரூபாய் 50,000 இடைக்கால இழப்பீடாக வழங்கப்பட்டுள்ளது. புகாரைத் திரும்பப் பெறவுள்ளதாகக் கூறி உயிரிழந்த 3 மீனவர்களின் மனைவிகள் கடிதம் அளித்துள்ளனர். அவர்களுக்கு ரூபாய் 2 லட்சம் இழப்பீடு வழங்கப்படும்" எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது. அதேபோல், அரசு தரப்பும் மீனவர்களுக்கு இழப்பீடு வழங்கியுள்ளதாகத் தெரிவித்துள்ளது.
அனைத்துத் தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி, "அரசும், பிற அமைப்புகளும் வழங்கிய தொகை, சூழ்நிலையை எதிர்கொள்ள வழங்கிய கருணைத் தொகையாகவே கருத முடியும்; இளம் வயது மீனவர் ஒருவருக்கு ஏழு மாத குழந்தை உள்ளது. அவரது மனைவிக்கும் 2 லட்சம் ரூபாய் மட்டுமே இழப்பீடு வழங்கப்படும் என்றால் அவரால் எப்படி வாழ்க்கை நடத்த முடியும்?" என கேள்வி எழுப்பினார்.
அரசு இழப்பீடு வழங்கினாலும், முதல் பொறுப்பு படகு உரிமையாளருக்குத்தான் உள்ளது எனச் சுட்டிக்காட்டிய நீதிபதி, இழப்பீடு குறித்து படகு உரிமையாளர் டி.செல்வழகன் மற்றும் 9 மீனவர்களின் குடும்பத்தினரை நாளை (நவ.17) மாலை அழைத்து பேச ராயபுரம் காவல் துறையினருக்கு உத்தரவிட்டுள்ளார்.
பின்னர் விசாரணையை நாளை மறுநாளுக்கு (நவ.18) ஒத்திவைத்த நீதிபதி, உயிரிழந்த மீனவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு நியாயமான இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என படகு உரிமையாளரான டி.செல்வழகன் தரப்புக்கு அறிவுறுத்தினார். அத்துடன், அவரை சிறையிலடைக்கும் நடைமுறையை நிறுத்தி வைக்கும்படி பிறப்பிக்கப்பட்ட இடைக்கால உத்தரவை, வரும் நவ.19-ஆம் தேதி வரை நீட்டித்து உத்தரவிட்டுள்ளார்.