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FQL ஆன்லைன் நிதி மோசடி; 7000-க்கும் மேற்பட்டோர் புகார்

மோசடியில் ஈடுபட்ட 12 பேர் இதுவரை கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் சிவக்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

FQL செயலி மூலம் மோசடி காவல்துறை முகாம்
FQL செயலி மூலம் மோசடி காவல்துறை முகாம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 29, 2026 at 3:22 PM IST

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மதுரை: FQL Trading Wallet என்ற செயலி மூலமாக பணத்தை இழந்த வாடிக்கையாளர்களில் இதுவரை 7,000-க்கும் மேற்பட்டோர் புகாரளித்துள்ள சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மதுரை மாவட்டம் மேலூர் அருகேயுள்ள கட்டையம்பட்டியை சேர்ந்த ரஞ்சித் என்பவர் தலைமையில் FQL, VG, MAINS APP உள்ளிட்ட செயலிகள் செயல்பட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது. இதில் FQL Trading Wallet என்ற செயலியில் ரூ.54 ஆயிரம் முதலீடு செய்தால் 45 நாட்களில் பணம் இரட்டிப்பாகும் என்றும், தொடர்ந்து முதலீடு செய்தால் அதிக வருமானம் கிடைக்கும் என்றும் கூறி பொதுமக்களிடம் பணம் வசூலித்ததாக நத்தம் அருகே காசம்பட்டியை சேர்ந்த ரமேஷ், விஜய் ஆகியோர் மீது புகாரளிக்கப்பட்டுள்ளது.

FQL Trading Wallet செயலி மூலம் மோசடி

மேலும், இந்த செயலியில் புதிய உறுப்பினர்களைச் சேர்த்து அவர்கள் முதலீடு செய்தால் ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதை நம்பி நத்தம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளான ரெட்டியபட்டி, வத்திபட்டி, விளாம்பட்டி, என்.புதுக்கோட்டை, பட்டனம்பட்டி, மூங்கில்பட்டி உள்ளிட்ட கிராமங்களைச் சேர்ந்த ஆயிரக்கணக்கானோர் இந்த செயலியில் முதலீடு செய்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

இதனிடையே கடந்த சில மாதங்களாக முதலீடு செய்தவர்களுக்கு அமெரிக்க டாலர் கணக்கில் பணம் கிடைத்ததாகவும், அதை அவர்கள் திரும்பப் பெற்றதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து பலன் பெற்றதாகக் கூறியவர்கள், தங்களுக்கு தெரிந்தவர்களையும் முதலீடு செய்ய அழைத்துள்ளனர். இதனால் அதிகளவில் முதலீடுகள் அந்த செயலி மூலமாக வந்ததாக கூறப்படுகிறது.

FQL செயலி மூலம் மோசடி
FQL செயலி மூலம் மோசடி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்நிலையில், கடந்த இரண்டு நாட்களாக செயலியில் இருந்து பணத்தைத் திரும்பப் பெற முடியவில்லை என கூறப்படுகிறது. இதுகுறித்த தகவல்கள் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவியதைத் தொடர்ந்து முதலீட்டாளர்கள் அதிர்ச்சியடைந்தனர்.

12 பேர் கைது

இதையடுத்து, பாதிக்கப்பட்ட 500-க்கும் மேற்பட்டோர் வெள்ளிக்கிழமை (ஆகஸ்ட் 28) காசம்பட்டியில் உள்ள ரமேஷ், விஜய் ஆகியோரின் வீடுகளை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அப்போது சிலர் ரமேஷின் வீட்டின் ஜன்னல் மற்றும் குளிர்சாதனப் பெட்டியை சேதப்படுத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது.

இதுகுறித்து தகவலறிந்த நத்தம் மற்றும் மேலூர் காவல்துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து பொதுமக்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். மேலும், காவல் கண்காணிப்பாளர் ஜெயக்குமார், துணைக் கண்காணிப்பாளர்கள் சங்கர், சுரேஷ் பாண்டியன் உள்ளிட்ட காவல்துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

FQL செயலி மூலம் மோசடியில் ஈடுபட்டவர்கள்
FQL செயலி மூலம் மோசடியில் ஈடுபட்டவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதனைத் தொடர்ந்து, ரமேஷ், அவரது மனைவி அனிதா, விஜய் உள்ளிட்ட 12 பேரை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளதாக துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் சிவக்குமார் தெரிவித்துள்ளார். அப்போது, காவலர்களின் வாகனத்தை தடுத்து நிறுத்தி பொதுமக்கள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். தொடர்ந்து, பொதுமக்கள், காவலர்கள் வாகனத்தின் மீது கற்கள் மற்றும் செருப்புகளை வீசியதால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

இதனைத் தொடர்ந்து, மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஜெயக்குமார் பாதிக்கப்பட்டவர்களிடம் விசாரணை நடத்தி, உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதியளித்தார். மேலும், பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தங்களது புகார்களை நத்தம் காவல் நிலையத்தில் அளிக்குமாறும் அறிவுறுத்தினார். இதையடுத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் அங்கிருந்து கலைந்து சென்றனர்.

இதனிடையே, இச்சம்பவம் தொடர்பாக திண்டுக்கல் சரக காவல்துறை துணைத் தலைவர் சசிமோகன் நத்தம் காவல்நிலையத்திற்கு வந்து விசாரணை மேற்கொண்டு, அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆலோசனை நடத்தினார்.

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7,000-க்கும் மேற்பட்டோர் புகார்

இதுத்தொடர்பாக, மதுரை மேலூர் சுற்றுவட்டாரத்தில் 3 இடங்களில் காவல்துறை சார்பில் சிறப்பு முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இரண்டு நாட்களாக நடைபெறும் இந்த முகாமில், காவல் கண்காணிப்பாளர் சிவக்குமார் தலைமையிலான காவல்துறையினர் பாதிக்கப்பட்டவர்களிடம் இருந்து புகார் மனுக்களை பெற்று வருகின்றனர். இதில், மதுரை மாவட்டத்தில் மட்டும் இதுவரை 7,000-க்கும் மேற்பட்ட புகார்கள் பெறப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.

7,000-க்கும் மேற்பட்ட புகார்கள் ஒரே மாவட்டத்தில் பதிவாகியிருப்பது, இந்த மோசடியின் உண்மையான அளவு குறித்து பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளதாகவும், மாநில அளவில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் மோசடி செய்யப்பட்ட தொகை எவ்வளவு என்பது விசாரணையில் தெரியவரும் எனவும் காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

MULTI CRORE FRAUD CASE
FQL APP FRAUD
PUBLIC PROTEST
செயலி மூலம் பணம் மோசடி
MULTI CRORE FRAUD VIA FQL APP

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