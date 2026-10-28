முல்லைப் பெரியாறு அணையில் நில அதிர்வு ஆய்வுக்கு ரூ.43 லட்சம் - தமிழக அரசு அறிவிப்பு
நில அதிர்வு ஆய்வினை மேற்கொள்ள அறிவியல், தொழில் துறை ஆராய்ச்சி கவுன்சில்(CSIR), ஹைதராபாத்தில் உள்ள தேசிய புவி இயற்பியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (NGRI) ஆகியவை நியமிக்கப்பட்டுள்ளன.
Published : October 28, 2026 at 10:59 PM IST
சென்னை: முல்லைப் பெரியாறு அணையின் பாதுகாப்பு தொடர்பான ஆய்வுப் பணிகளில் ஒன்றாக, அணை அமைந்துள்ள இடத்தில் உரிய நில அதிர்வு ஆய்வினை மேற்கொள்ள ரூ.43 லட்சம் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது.
இதுதொடர்பாக, தமிழ்நாடு அரசின் நிதித் துறை (கொள்முதல் பிரிவு) சார்பில், 2026 அக்டோபர் 21-ஆம் தேதி அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, அறிவியல் மற்றும் தொழில்துறை ஆராய்ச்சி கவுன்சில் (CSIR) மற்றும் ஹைதராபாத்தில் உள்ள தேசிய புவி இயற்பியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (NGRI) ஆகியவை முல்லைப் பெரியாறு அணையில் இடம் சார்ந்த நில அதிர்வு ஆய்வை மேற்கொள்ள நியமிக்கப்பட்டுள்ளன.
தமிழ்நாடு ஒளிவுமறைவற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் சட்டம், 1998-இன் பிரிவு 16(பி.பி)-இன் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்களைப் பயன்படுத்தி இந்த அறிவிப்பை அரசு வெளியிட்டுள்ளது.
இந்த ஆய்வுக்கான மதிப்பிடப்பட்ட செலவு ரூ.43 லட்சம் என அரசிதழில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கான அறிவிப்பை அரசின் கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் சித்திக் வெளியிட்டுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.