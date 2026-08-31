முல்லை பெரியாறு அணை பாதுகாப்பு: நிபுணர் குழு 4 நாள்கள் ஆய்வு
தேசிய அணைப் பாதுகாப்பு ஆணையத்தின் கீழ் அமைக்கப்பட்டுள்ள அணைப் பாதுகாப்பு மதிப்பீட்டுக் குழுவில் 6 பேர் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
Published : August 31, 2026 at 11:19 AM IST
தேனி: முல்லைப் பெரியாறு அணையில் நாளை முதல் நான்கு நாட்களுக்கு அணைப் பாதுகாப்பு மதிப்பீட்டுக் குழுவினர் ஆய்வு மேற்கொள்ளவுள்ளனர்.
தேனி மாவட்டம் முல்லைப் பெரியாறு அணையின் பாதுகாப்பு நிலையை விரிவாக ஆய்வு செய்வதற்காக அமைக்கப்பட்ட அணைப் பாதுகாப்பு மதிப்பீட்டுக் குழுவினர் நாளை (செப்டம்பர் 1) முதல் நான்கு நாட்கள் முல்லை பெரியாறு அணை குறித்து விரிவான ஆய்வு மேற்கொள்ள உள்ளனர். தேனி மாவட்ட தமிழக - கேரள எல்லையில் உள்ள தேக்கடியில் தங்கி இக்குழு இந்த ஆய்வு மேற்கொள்ளவுள்ளது.
தேசிய அணைப் பாதுகாப்பு ஆணையத்தின் கீழ் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்தக் குழுவில் அணை பாதுகாப்பை குறித்து ஆய்விற்கு ரூா்க்கி இந்திய தொழில்நுட்பக் கழகத்தின் (ஐ.ஐ.டி) நிலநடுக்கப் பொறியியல் பேராசிரியர் எம்.எல். சர்மா உட்பட நீர்வள மேலாண்மை உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் அனுபவம் பெற்ற நிபுணர்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர். 6 பேர் கொண்ட இந்தக் குழுவுக்கு தேசிய நீர்மின் கழகத்தின் முன்னாள் தலைவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குநர் பல்ராஜ் ஜோஷி தலைவராக உள்ளார்.
நான்கு நாட்கள் நடைபெறும் இந்த ஆய்வின்போது அணையின் முக்கிய கட்டமைப்புகளின் தற்போதைய நிலை, கட்டமைப்பு வலிமை, நீர்க்கசிவு, அடித்தளத்தின் நிலை, பராமரிப்புப் பணிகள் மற்றும் ஏற்கெனவே மேற்கொள்ளப்பட்ட வலுப்படுத்தும் பணிகளின் நிலை ஆகியவை ஆய்வு செய்யப்பட உள்ளன.
மேலும், அணையின் ஒட்டுமொத்த பாதுகாப்பு நிலை மற்றும் நீண்டகால பாதுகாப்பு, பராமரிப்பு தொடர்பாக மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்தும் குழுவினர் ஆய்வு மேற்கொள்ள உள்ளனர்.
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இதனிடையே, முல்லைப் பெரியாறு அணையின் பாதுகாப்பை மீண்டும் முழுமையாக ஆய்வு செய்வதுடன், புதிய அணை கட்ட வேண்டும் என கேரள அரசு தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறது.
அதே நேரத்தில், அணையின் பாதுகாப்பு குறித்து அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப அடிப்படையில் ஆய்வு நடத்துவதற்கு தமிழகத்திற்கு ஆட்சேபனை இல்லை என்றாலும், பாதுகாப்பு ஆய்வு என்ற பெயரில் தமிழகத்தின் நீர்ப்பாசன உரிமை எந்த வகையிலும் பாதிக்கப்படக்கூடாது என்பதே தமிழக விவசாயிகளின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது. நாளை முதல் நான்கு நாட்கள் நடைபெற உள்ள இந்த ஆய்வு, முல்லைப் பெரியாறு அணையின் எதிர்கால பாதுகாப்பு மற்றும் பராமரிப்பு நடவடிக்கைகளில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.