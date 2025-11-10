ETV Bharat / state

முல்லைப் பெரியாறு அணை: இரண்டாம் கட்ட ஆய்வைத் தொடங்கிய கண்காணிப்புக் குழு!

முல்லைப் பெரியாறு பிரதான அணை, பேபி அணை, மதகுகள், சுரங்கம், நீர்மட்டம் மற்றும் கசிவு நீர் அளவு உள்ளிட்டவற்றை ஆய்வு செய்யும் கண்காணிப்புக் குழு, அணை பராமரிப்பு தொடர்பாக அரசுக்கு ஆலோசனை வழங்கும்.

தேசிய அணைகள் பாதுகாப்பு ஆணையத்தின் தலைவர் அனில் ஜெயின் தலைமையிலான 7 பேர் கொண்ட புதிய கண்காணிப்புக் குழு முல்லைப்பெரியாறு அணையை ஆய்வு செய்தது.
தேசிய அணைகள் பாதுகாப்பு ஆணையத்தின் தலைவர் அனில் ஜெயின் தலைமையிலான 7 பேர் கொண்ட புதிய கண்காணிப்புக் குழு முல்லைப்பெரியாறு அணையில் ஆய்வு (ETV Bharat Tamil Nadu)
தேனி: முல்லைப் பெரியாறு அணையில் தேசிய அணைகள் பாதுகாப்பு ஆணைய தலைவர் அனில் ஜெயின் தலைமையிலான கண்காணிப்புக் குழுவினர் இன்று ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.

முல்லைப் பெரியாறு அணையின் பாதுகாப்பு தொடர்பாக உச்ச நீதிமன்ற வழிகாட்டுதல் படி, தேசிய அணைகள் பாதுகாப்பு ஆணையத்தின் தலைவர் அனில் ஜெயின் தலைமையில் 7 பேர் கொண்ட புதிய கண்காணிப்புக் குழுவை மத்திய அரசு 2024-ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் நியமித்தது.

இதையடுத்து கடந்தாண்டு மார்ச் 22 ஆம் தேதி தங்களது முதல் ஆய்வை முல்லைப் பெரியாறு அணையில் இந்த குழு மேற்கொண்டது. அதனைத் தொடர்ந்து தங்களது இரண்டாவது கட்ட ஆய்வை இன்று முல்லைப் பெரியாறு அணையில் இன்று மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

முல்லைப்பெரியாறு அணை நீர்ப்பிடிப்பு இடம்.
முல்லைப்பெரியாறு அணை (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதற்காக கேரள மாநிலம் இடுக்கி மாவட்டத்தில் உள்ள தேக்கடி படகுத் துறைக்கு சென்ற கண்காணிப்புக் குழுவினர், அங்கிருந்து படகில் அணைக்கு புறப்பட்டுச் சென்றனர். இந்த ஆய்வில் தமிழ்நாடு அரசு பிரதிநிதிகளாக நீர்வளத்துறை செயலாளர் ஜெயகாந்தன், காவிரி தொழில்நுட்பக் குழு தலைவர் சுப்ரமணியன் ஆகியோர் இடம்பெற்றுள்ளனர்.

இதே போல், கேரள அரசு பிரதிநிதிகளாக அந்த மாநில நீர்ப்பாசனத் துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் பிஸ்வந்த் சின்ஹா, நீர்ப்பாசனத் துறை தலைமைப் பொறியாளர் பிரியேஷ், தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை குழு அலுவலர் ராகேஷ் டொடேஜா, பெங்களூரில் உள்ள இந்திய அறிவியல் நிறுவன ஆய்வு அலுவலர் ஆனந்த் ராமசாமி என 7 பேர் கொண்ட குழுவினர் இடம்பெற்றனர்.

முல்லைப் பெரியாறு பிரதான அணை, பேபி அணை, மதகுகள், சுரங்கம், நீர்மட்டம் மற்றும் கசிவு நீர் அளவு உள்ளிட்டவற்றை ஆய்வு செய்யும் கண்காணிப்புக் குழு, அணை பராமரிப்பு தொடர்பாக அரசுக்கு ஆலோசனை வழங்கும்.

முல்லைப்பெரியாறு அணையை ஆய்வு செய்வதற்காக படகில் கிளம்பிய கண்காணிப்புக் குழு
முல்லைப்பெரியாறு அணையை ஆய்வு செய்வதற்காக படகில் கிளம்பிய கண்காணிப்புக் குழு (ETV Bharat Tamil Nadu)
அதனைத் தொடர்ந்து இன்று மாலை மதுரையில் உள்ள தனியார் தங்கும் விடுதியில் கண்காணிப்புக் குழுவின் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெறுகிறது. இதில் கருத்துகள் கோரப்பட்டு, அதற்கான தீர்வுகள் நிர்ணயிக்கப்படும். பின்னர் ஆய்வறிக்கை உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்படும்.

இந்த ஆய்வறிக்கையை தணிக்கைக்கு உட்படுத்தும் நீதிமன்றம், முல்லைப் பெரியாறு அணை தொடர்பான அடுத்தகட்ட அறிவிப்புகளை இதன் அடிப்படையில் வழங்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

