டாஸ்மாக் முறைகேடு வழக்கு: மூலனூர் கார்த்திக்கு நிபந்தனை ஜாமீன்
"மூலனூர் கார்த்திக்கிடம் வழக்கு சம்பந்தமாக இன்னும் விசாரணை நடத்த வேண்டியுள்ளது. எனவே, அவருக்கு ஜாமீன் வழங்கக் கூடாது" காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
Published : October 1, 2026 at 10:18 PM IST
சென்னை: டாஸ்மாக் முறைகேடு வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட மூலனூர் கார்த்திக்கு நிபந்தனை ஜாமீன் வழங்கி சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
கடந்த திமுக ஆட்சியில் டாஸ்மாக் நிறுவனத்துக்கு மதுபானங்கள் கொள்முதல் செய்தது, பார் உரிமங்கள் வழங்கியது, மதுபானங்களை கடைகளுக்குக் கொண்டுச் செல்ல போக்குவரத்து ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியதில் முறைகேடுகள் நடந்துள்ளதாக, திமுக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி, அவரது சகோதரர் அசோக் குமார் உள்ளிட்ட 7 பேர் மீது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வழக்குப்பதிவு செய்தது.
இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள மூலனூர் கார்த்திக் என்பவர் ஜாமீன் கோரி இரண்டாவது முறையாக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த மனுவானது, நீதிபதி வி.லட்சுமிநாராயணன் முன்பு இன்று (அக்.1) விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜாரன மூத்த வழக்கறிஞர் பி.எஸ்.ராமன், மனுதரார் கடந்த 63 நாட்கள் சிறையில் இருந்து வருவதாகவும், ஏற்கனவே காவல்துறை காவலில் எடுத்து விசாரித்து விட்டது. எனவே ஜாமீன் வழங்க வேண்டும் என வாதிட்டார்.
|இதையும் படிங்க: சிறுமிகள் பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு: ஜெம் வீரமணி உள்ளிட்ட 3 பேர் மீது பாய்ந்தது குண்டாஸ்
தமிழக காவல்துறை தரப்பில் ஆஜரான தலைமை குற்றவியல் வழக்கறிஞர் ஜான் சத்தியன், "மனுதராரிடம் இன்னும் விசாரணை செய்ய வேண்டியுள்ளது. எனவே, ஜாமீன் வழங்கக் கூடாது. அப்படி வழங்குவதாக இருந்தால் சில நிபந்தனைகளுடன் வழங்க வேண்டும்" என தெரிவித்தார்.
இரு தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி லட்சுமி நாராயணன், மனுதரார் கார்த்திக்குக்கு நிபந்தனை ஜாமீன் வழங்குவதாகவும், மறு உத்தரவு வரும் வரை, காலை 10 மணி மற்றும் மாலை 6 மணிக்கு தினமும் விசாரணை அதிகாரி முன்பு ஆஜராகி கையொப்பம் இட வேண்டும்.
பாஸ்போர்ட்டை விசாரணை நீதிமன்றத்தில் ஒப்படைக்க வேண்டும். விசாரணைக்கு முழு ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும். சாட்சிகளை கலைக்க கூடாது என்ற நிபந்தனைகளை விதிப்பதாகவும் நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.