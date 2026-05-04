முத்துராமலிங்க தேவர் வென்ற முதுகுளத்தூரின் எம்எல்ஏ யார்?

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026:முதுகுளத்தூர் தொதுதியில் திமுகவின் ராஜ கண்ணப்பன், அதிமுக சார்பில் முன்னாள் எம்எல்ஏ மலேசியா பாண்டி, நாதகவின் நாகராஜ், தவெகவில் மலர்விழி ஜெயபாலா உள்ளிட்ட வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர்.

Published : May 4, 2026 at 2:58 PM IST

முதுகுளத்தூர் (ராமநாதபுரம்): ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தின் மிகப்பெரிய தொகுதியான முதுகுளத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதியின் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடர்ந்து விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

தமிழகத்தின் 212-வது சட்டமன்றத் தொகுதியான முதுகுளத்தூரில், 2026 பொதுத் தேர்தலில் மொத்தம் 76.37 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளன.

முதுகுளத்தூர் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை

ஆண்கள்: 1,48,105

பெண்கள்: 1,49,202

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 3

மொத்தம்: 2,97,310

கடந்த 2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட காதர்பாட்சா முத்துராமலிங்கம் பாஜகவின் குப்புசாமி 51 ஆயிரத்துக்கு மேலான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி கொண்டார்.

இந்த முறை இத்தொகுதியில் வனத்துறை அமைச்சரான ராஜ கண்ணப்பன் திமுக சார்பில் போட்டியிடுகிறார். அதிமுக சார்பில் முன்னாள் எம்எல்ஏ மலேசியா பாண்டி, நாதகவின் நாகராஜ், தவெகவில் மலர்விழி ஜெயபாலா உள்ளிட்ட வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர்.

ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தின் வறட்சியான தொகுதியாக அறியப்படும் முதுகுளத்தூர், அரசியல்ரீதியாக மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தொகுதியாகவும் திகழ்கிறது. பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவர் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற தொகுதி என்ற பெருமையை பெற்றுள்ளது. சட்டப் பேரவை முன்னாள் எதிர்க் கட்சித் தலைவர் சோ. பாலகிருஷ்ணன் உள்ளிட்டோரை தந்த இத்தொகுதி, 1952-ம் ஆண்டு முதலே அரசியல் களத்தில் நட்சத்திர அந்தஸ்துடன் திகழ்கிறது.

முழுக்க முழுக்க வானம் பார்த்த பூமியாக உள்ள இத்தொகுதியில்தான், முத்துராமலிங்கத் தேவரின் நினைவிடம் மற்றும் அவர் பிறந்த ஊரான பசும்பொன் உள்ளது. இதே போல், உலகப் புகழ் பெற்ற ஏர்வாடி தர்ஹா இத்தொகுதியின் எல்லைக்குள் வருகிறது. சாயல்குடி மற்றும் அதன் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் பனை வெல்லம் (கருப்பட்டி) தயாரிப்பு உலகப் பிரசித்தி பெற்றது.

இப்படி பல பெருமைகளை கொண்டதாக இத்தொகுதி திகழ்ந்தாலும்,இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிக்கக் கூடிய தொழிற்சாலைகள் இல்லை என்பது தொகுதி மக்களின் ஒட்டுமொத்த பெரும்குறையாக உள்ளது. குடிநீர், மருத்துவம், சாலை உள்ளிட்ட வசதிகளையும் மேம்படுத்தி தர வேண்டும் என்பதும் ராமநாதபுரம் மாவட்ட மக்களின் கோரிக்கைகளாக உள்ளது. மேலும், மீனவர் பிரச்சினைக்கும் தீர்வு காண வேண்டும் என்றும் இப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

தொகுதி மக்களின் நிறைவேறாத கோரிக்கைகள் மற்றும் குறைகளின் அடிப்படையில் தான் இந்த தேர்தல் முடிவு அமையும் என்பதே கள நிலவரமாக இருக்கிறது. முத்துராமலிங்க தேவரை எம்எல்ஏ ஆக்கி அழகுப் பார்த்த முதுகுளத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் இந்த முறை வெல்லப் போவது யார் என்பது இன்று தெரிந்துவிடும்.

