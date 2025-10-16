ETV Bharat / state

இந்த சீசனில் தப்பிக்குமா முடிச்சூர்? அடையாறு ஆற்றில் எடுக்கப்பட்ட முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் என்ன?

பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் அடையாறு ஆற்றங்கரைகளை பலப்படுத்துதல், செடி, கொடி ஆகாயத் தாமரையை நீக்குதல் உள்ளிட்ட பணிகளை மேற்கொண்டனர்.

அடையாறு ஆறு
அடையாறு ஆறு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 16, 2025 at 3:53 PM IST

- By சுபாஷ் தயாளன்

சென்னை: பருவமழை காலத்தில் ஒவ்வொரு ஆண்டும், சென்னை அடையாறு ஆற்றைச் சுற்றியுள்ள முடிச்சூர், பிடிசி குடியிருப்பு, ராயப்பா நகர், வரதராஜபுரம், அஞ்சுக நகர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இடுப்பளவு மழை நீர் தேங்குவது வழக்கம்.

தமிழ்நாட்டில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கினால் அதிக அளவில் மழை பெய்து ஆறு, ஏரி, குளம், குட்டைகள் நிரம்பி, நீர்வரத்து அதிகரிக்கும். இதனால் விவசாயிகள் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைவார்கள். அதே நேரத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை என்றாலே சென்னை, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர் ஆகிய வட மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த பொதுமக்களுக்கு ஒருவித பயம் தொற்றிக் கொள்ளும்.

இதற்கு கடந்த 2015 ஆம் ஆண்டு சென்னை மற்றும் புறநகரை மூழ்கடித்த வெள்ளமே காரணம். செம்பரம்பாக்கம் ஏரியின் உபரி நீர் திறந்து விடப்பட்டதாலும், தாம்பரம் அருகே உள்ள முடிச்சூர், வரதராஜபுரம், ராயப்பா நகர், பி டி சி கோட்ரஸ், கிருஷ்ணா நகர், பெருங்களத்தூர், மணிமங்கலம், அஞ்சுகம் நகர், அனகாபுத்தூர் உள்ளிட்ட பகுதிகள் மட்டுமல்லாமல் சென்னையின் பல்வேறு பகுதிகளும் வெள்ளத்தில் மூழ்கின. மேலும் ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்பட்டதால் 200 அடியில் இருந்து 100 அடியாக அடையாறு ஆற்றின் அகலம் சுருங்கியதும், இதற்கு ஒரு முக்கிய காரணமாக பார்க்கப்பட்டது.

அடையாறு ஆறு
அடையாறு ஆறு (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதனையடுத்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் வடகிழக்கு பருவமழைக்கு முன்பு பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் அடையாறு ஆற்றை ஆய்வு செய்து கரைகளை பலப்படுத்துதல், செடி, கொடி ஆகாயத் தாமரையை நீக்குதல், நீர் வழித்தடங்களை சரி செய்தல், கரைகள் பலவீனமாக இருக்கும் இடங்களில் தாங்கு சுவர், கல் புதைத்தல், மணல் மூட்டைகள் அடுக்குதல் உள்ளிட்ட பணிகளை மேற்கொண்டு வருவர்.

அதன் பிறகு ஒவ்வொரு ஆண்டும் வடகிழக்கு பருவமழையின் போது பெருமளவில் மழை பெய்த போதும், அடையாறு ஆற்றில் வெள்ளம் கரை புரண்டு ஓடியும் பெருமளவில் வெள்ள சேதங்கள் ஏற்படவில்லை. ஆனாலும் அடையாறு ஆற்றைச் சுற்றியுள்ள முடிச்சூர், பிடிசி கோட்ரஸ், ராயப்பா நகர், வரதராஜபுரம், அஞ்சுக நகர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இடுப்பளவிற்கு மழை நீர் தேங்கி பெரும் அவதிக்கு உள்ளாவது வாடிக்கையாகி விட்டது. இந்நிலையில் இந்தாண்டு வடகிழக்கு பருவமழை இன்று (அக்.16) தொடங்கியது.

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஆதனூரில் தொடங்கும் இந்த அடையாறு ஆறு, 42 கி.மீ பாய்ந்து சென்னையில் கடலில் கலக்கும். அடையாறு ஆற்றில் இந்த ஆண்டு பொதுப்பணித் துறை அதிகாரிகள் ஆகாயத் தாமரை அகற்றும் பணிகளை மட்டுமே மேற்கொண்டுள்ளதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.

அடையாறு ஆற்றங்கரையை சீரமைக்க வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர் வேண்டுகோள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இது குறித்து பெருங்களத்தூர் குடியிருப்பு நலச் சங்க தலைவர் மகேந்திர பூபதி கூறுகையில், “2015 ஆம் ஆண்டு ஏற்பட்ட வெள்ளம் சென்னை மாநகரையே புரட்டிப் போட்டது. பொருட்சேதம், உயிர்சேதங்கள் அதிக அளவில் ஏற்பட்டன. அந்த பகுதி மக்களின் பொருளாதாரம் பெருமளவு பாதிக்கப்பட்டது. இந்த பாடத்தின் மூலம் ஒவ்வொரு ஆண்டும், அடையாறு ஆற்றையும் அதன் இணைப்பு கால்வாய்கள் நீர் வழித்தடங்கள் அனைத்தையும் சீரமைக்கும் பணிகளை மேற்கொண்டு வந்தனர்.

ஆனால் அடையாறு ஆற்றை முழுவதும் வெள்ள பாதிப்பு ஏற்படாத ஒரு பகுதியாக மாற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என கூறிய அதிகாரிகள், அந்த பகுதியில் இருக்கும் ஆகாயத் தாமரை செடி கொடிகளை மற்றும் அகற்றி வருகின்றனர். அடையாறு ஆற்றை ஒட்டியுள்ள முடிச்சூர், ராயப்பா நகர், வரதராஜபுரம், பிடிசி கோட்ரஸ் ஆகிய பகுதிகளில் வசித்து வரும் பொதுமக்களை பெரும் மழைக்கு முன்னே அவர்களை பாதுகாத்து முகாம்களில் தங்க வைக்க வேண்டும்.

மழைக் காலத்திற்குள் நூறு சதவீதம் அனைத்து பணிகளும் முடிக்கப்படும் எனக் கூறிய அதிகாரிகள், ஆங்காங்கே இன்னும் பள்ளங்கள் தோண்டப்பட்டு கால்வாய்கள் பணிகள் முடிக்காமல் உள்ளனர்.

அதே போல் பெருங்களத்தூர் ஜிஎஸ்டி சாலையில் இருந்து வெளியேறும் மழைநீர் கால்வாய் பணிகள் இந்த ஆண்டு முடியும் என அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர். இதனை முன்கூட்டியே செய்து முடித்திருக்க வேண்டும் தாம்பரம் மாநகராட்சியின் மெத்தன போக்கே இதற்கு காரணம்” என குற்றம்சாட்டினார்.

இது குறித்து பொதுப்பணித்துறை அதிகாரி ஒருவரை தொடர்பு கொண்டு கேட்ட போது, “ஒவ்வொரு ஆண்டும் பருவமழையின் போது அடையாறு ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படுவது வழக்கம். இதனால் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பருவமழைக்கு முன் அடையாறு ஆற்றை சீரமைக்கும் பணியை பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகளால் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. கரைகள் பலவீனமாக இருக்கும் இடங்களில் கூடுதல் மணல் கொட்டி கரையை பலப்படுத்தி உள்ளோம். 24 கி.மீ தூரத்திற்கு வெறும் 1.50 கோடி ரூபாய் மட்டுமே ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிதி ஆகாயத்தாமரையை அகற்றுவதற்கு மட்டும் தான், கரைகளில் மற்ற பணிகளை செய்ய எந்த நிதியும் ஒதுக்கவில்லை.

மேலும் பொதுமக்கள் குடியிருப்புகளில் இருந்து சாக்கடைகளை ஆற்றில் கலக்க விடுவதால் உடனடியாக ஆகாயத் தாமரைகள் முளைத்து விடுகின்றன. மேலும் ஒரத்தூர், சோமங்கலம் ஆகிய பகுதிகளில் இருந்து வரும் கிளை ஆறுகளை அடையாறு ஆற்றில் நேரடியாக இணைப்பதற்கு கால்வாய்கள் பணி நடைபெற்று வருகிறது.

ஒரத்தூர் இணைப்பு கால்வாய் 35 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் பணி நடைபெற்று வருகிறது. சோமங்கலம் இணைப்பு கால்வாய் 20 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த இரண்டு பணிகளும் 40% முடிந்துள்ளது. அடுத்தாண்டு பருவ மமழைக்குள் இந்த பணிகள் முழுவதும் முடிவுக்கு வரும்” என கூறினார்.

