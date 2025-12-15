ETV Bharat / state

சென்னையில் மீண்டும் 'டபுள் டக்கர்' பஸ் சேவை; மாநகர போக்குவரத்து கழகம் 'மாஸ்' தகவல்

சென்னை மாநகரப் போக்குவரத்துக் கழகம் ஏற்கனவே மின்சாரப் பேருந்துகளை தனியார் நிறுவனம் மூலம் இயக்கி வருகிறது. அதனைத் தொடர்ந்து 20 மின்சார இரட்டை அடுக்கு பேருந்துகளை கொள்முதல் செய்வதற்கான டெண்டர் விரைவில் விடப்பட உள்ளது.

டபுள் டக்கர் பஸ்
டபுள் டக்கர் பஸ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: சென்னை மாநகர போக்குவரத்துக் கழகம் சார்பில் 20 இரண்டு அடுக்கு மின் சாதன பேருந்துகளுக்கு டெண்டர் விடப்பட உள்ளதாக மேலாண்மை இயக்குநர் பிரபு சங்கர் தெரிவித்துள்ளார்.

இது குறித்து சென்னை மாநகர போக்குவரத்துக் கழகத்தின் மேலாண்மை இயக்குநர் பிரபுசங்கர் கூறுகையில், ''சென்னைக்கு பிற ஊர்களில் இருந்து வரும் மக்கள் நகரின் அழகை ரசிப்பதற்கு இரண்டு அடுக்கு பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டன. சென்னையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட சாலைப் பணிகள் போன்றவற்றால், இந்த பேருந்து சேவை 2008-ல் நிறுத்தப்பட்டது. 2008 ஆம் ஆண்டிற்கு பின்னர் இளைஞர்கள் பார்த்திராத டபுள் டக்கர் பேருந்துகளை மீண்டும் இயக்க சென்னை மாநகர போக்குவரத்துக் கழகம் முடிவு செய்தது.

மேலும் போக்குவரத்து நெரிசலில் நிறைந்த சாலைகளில் பேருந்துகளுக்கு வழி விடவும் என்ற விழிப்புணர்வும் ஏற்படுத்தப்படுகிறது. சென்னையில் நாளுக்கு நாள் மக்கள்தொகை அதிகரித்து வரும் நிலையில், போக்குவரத்து வசதியை மேம்படுத்தும் பணிகளும் நடைபெற்று வருகின்றன.

குறிப்பாக, பொதுமக்கள் பயணத்தின் போது வேடிக்கை பார்த்து, சென்னையை ரசிக்கும் வகையில் மீண்டும் டபுள் டக்கர் பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளன. சென்னை நகரில் தற்போது தாழ்தள பேருந்துகள், மின்சார பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்த நிலையில், அந்த வரிசையில் டபுள் டக்கர் பேருந்துகள் விரைவில் இயக்கப்பட உள்ளன. 1970 காலகட்டங்களில் தான் இரட்டை அடுக்கு பேருந்துகள் முதன் முதலில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன.

சென்னையில் பல்வேறு இடங்களில் நடைபெற்ற மேம்பால பணிகள் உள்ளிட்டவை காரணமாக 2008 முதல் இரட்டை அடுக்கு பேருந்து சேவை நிறுத்தப்பட்டது. கடைசியாக சென்னை உயர் நீதிமன்றம் - தாம்பரம் வழித்தடத்தில் மட்டும் இந்த பேருந்து இயக்கப்பட்டு வந்தது.

அதன் பிறகு இதுவரை சென்னையில் இரட்டை அடுக்கு பேருந்துகள் இயக்கப்படவில்லை. இந்த நிலையில் தான், சென்னையில் மீண்டும் இரட்டை அடுக்கு பேருந்துகள் மீண்டும் இயக்கப்பட உள்ளன. ஆனால், இந்த முறை இரட்டை அடுக்கு பேருந்துகள் சுற்றுலாப் பயணிகளுக்காக அதிகளவில் பயன்படுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

சென்னை மாநகர போக்குவரத்துக் கழகம் ஏற்கனவே மின்சாரப் பேருந்துகளை தனியார் நிறுவனம் மூலம் இயக்கி வருகிறது. அதனைத் தொடர்ந்து 20 மின்சார இரட்டை அடுக்கு பேருந்துகளை கொள்முதல் செய்வதற்கான டெண்டர் விரைவில் விடப்பட உள்ளது. அசோக் லேலண்ட் நிறுவனத்தின் சார்பில் சென்னை மாநகர சாலைகளில் இதற்கான சோதனை ஓட்டம் நடைபெற்றுள்ளது.

இந்த பேருந்துகள் வார நாட்களில் பயணிகளுக்கு அதிக தேவை உள்ள வழித்தடங்களில் இயக்கப்பட உள்ளன. இந்த பேருந்துகள் உயரம் அதிகம் என்பதால் அண்ணாசாலை, காமராஜர் சாலை, கிழக்கு கடற்கரைச் சாலை வழித்தடங்களில் மட்டும் இயக்கப்பட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

சாதாரண மின்சார பேருந்துகளில் 60 பயணிகள் மட்டுமே பயணிக்கும் நிலையில், இந்த டபுள் டக்கர் பேருந்துகளில் 90 பயணிகளை ஏற்றிச் செல்லும் வகையில் இருக்கைகள் இருக்கும். இரண்டடுக்கு மின்சார பேருந்துகளை வாங்குவதற்கான டெண்டர் இன்னும் விடவில்லை. அதற்கான பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன" என சென்னை மாநகர போக்குவரத்துக் கழக மேலாண்மை இயக்குநர் பிரபுசங்கர் தெரிவித்தார்.

