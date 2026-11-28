அண்டை மாநிலங்களுக்கு எம்-சாண்ட், ஜல்லிக் கற்கள் கொண்டு செல்வதற்கு அனுமதிக்க அரசுக்கு கோரிக்கை
உயர் நீதிமன்றத் தீர்ப்பை மதித்து, முறைப்படி ராயல்டி மற்றும் வரி வசூலித்து அண்டை மாநிலங்களுக்கு எம்-சாண்ட் மற்றும் ஜல்லி கற்களை அனுப்ப தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் சண்முகப்பா வலியுறுத்தியுள்ளார்.
Published : November 28, 2026 at 10:31 PM IST
கிருஷ்ணகிரி: உயர் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவுப்படி, தமிழ்நாட்டில் இருந்து அண்டை மாநிலங்களுக்கு எம்-சாண்ட், ஜல்லிக் கற்கள் கொண்டு செல்வதற்கு அனுமதி அளிக்கவில்லை என்றால் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தப் போராட்டம் தொடங்கப்படும் என அகில இந்திய மோட்டார் போக்குவரத்து காங்கிரஸ் தலைவர் சண்முகப்பா தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் இருந்து கர்நாடகா, கேரளம் மற்றும் ஆந்திரா ஆகிய அண்டை மாநிலங்களுக்கு எம்-சாண்ட் மற்றும் ஜல்லி கற்கள் கொண்டு செல்வதற்கு தமிழ்நாடு அரசு கடந்த ஜூலை 27- ஆம் தேதி தடை விதித்திருந்தது. இதனை எதிர்த்து கிரஷர் மற்றும் லாரி உரிமையாளர்கள் சார்பில் தொடரப்பட்ட வழக்கில், கடந்த நவ.17- ஆம் தேதி தடையை ரத்து செய்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது.
உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டும் இதுவரை கனிம வளங்களைக் கொண்டு செல்ல அனுமதி வழங்கப்படாத நிலையில், கர்நாடகா மாநிலம், அத்திப்பள்ளியில் அகில இந்திய மோட்டார் போக்குவரத்து காங்கிரஸ் தலைவர் சண்முகப்பா தலைமையில் அவசர ஆலோசனைக் கூட்டம் இன்று (நவ.28) நடைபெற்றது. இதில் ஓசூர், கிருஷ்ணகிரி, அத்திப்பள்ளி உள்ளிட்ட பகுதிகளைச் சேர்ந்த லாரி உரிமையாளர்கள் மற்றும் கிரஷர் சங்க நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.
கூட்டத்திற்கு பின் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த சண்முகப்பா, "கடந்த ஆறு மாத காலமாக நீடிக்கும் இந்தத் தடையால் தமிழ்நாடு- கர்நாடகா, கேரளம் மற்றும் ஆந்திரா எல்லைகளில் சுமார் 4,500 லாரிகள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன. 70 ஆண்டுகளில் இல்லாத வகையில் விதிக்கப்பட்ட இந்தத் தடையால், எல்லைப் பகுதிகளில் உள்ள 400- க்கும் மேற்பட்ட கிரஷர்கள் முடங்கியுள்ளன; இதனால் சுமார் 1.5 லட்சம் குடும்பங்களும், 15 லட்சம் கூலித்தொழிலாளர்களும், வாழ்வாதாரத்தை இழந்து தவிக்கின்றனர்.
மேலும், கர்நாடகா மாநிலம், பெல்லாரி உள்ளிட்டப் பகுதிகளிலிருந்து தமிழ்நாட்டின் சேலம், பெருந்துறை, சென்னை ஆகிய இடங்களில் உள்ள இரும்புத் தொழிற்சாலைகளுக்கு தினமும் 30,000 டன் கனிம வளங்கள் தடையின்றிச் சென்றுக் கொண்டிருக்கிறது; மாநிலங்களிடையே இத்தகைய நல்லுறவு தொடர வேண்டும். உயர்நீதிமன்றத் தீர்ப்பை மதித்து, முறைப்படி ராயல்டி மற்றும் வரி வசூலித்து அண்டை மாநிலங்களுக்கு எம்-சாண்ட் மற்றும் ஜல்லி கற்களை அனுப்ப தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
நவ.30- ஆம் தேதி திங்கட்கிழமை மாலை 06.00 மணி வரை தமிழ்நாடு அரசுக்கு அவகாசம் வழங்கப்படுவதாகவும், அதற்குள் உரிய அனுமதி வழங்கப்படாவிட்டால், கர்நாடகா, கேரளம் மற்றும் ஆந்திர மாநில லாரி உரிமையாளர்களுடன் இணைந்து டிச.01- ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை காலை 10.00 மணி முதல் தமிழ்நாடு எல்லைகளில் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தப் போராட்டம் தொடங்கப்படும்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.