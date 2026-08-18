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சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்துடன் இணைகிறது பறக்கும் ரயில் சேவை: ஒப்பந்தம் கையெழுத்து

வரைவு ஒப்பந்தத்தின்படி, தெற்கு ரயில்வே தனது சொத்துகள் மற்றும் பொதுவான பராமரிப்புகளை 90 நாட்களுக்குள் சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்திடம் ஒப்படைக்கும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 18, 2026 at 10:46 PM IST

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சென்னை: சென்னை பறக்கும் ரயில் திட்டத்தை (MRTS), சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்துடன் (CMRL) இணைப்பதற்கான முன்மொழிவுக்கு மத்திய ரயில்வே அமைச்சகம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

இதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தமும் கையெழுத்தாகி இருப்பதன் மூலம், இந்த விவகாரத்தில் 15 வருடம் நீடித்த காத்திருப்பு முடிவுக்கு வந்துள்ளது.

இதுகுறித்து தெற்கு ரயில்வே பொது மேலாளருக்கு ரயில்வே வாரியம் சுற்றறிக்கை ஒன்றை அனுப்பியுள்ளது. அதில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:

கடந்த மே மாதம் தெற்கு ரயில்வேக்கும், தமிழக அரசுக்கும் இடையே கையெழுத்தான இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி, சொத்துகளை ஒப்படைத்தல் மற்றும் MRTS புறநகர் ரயில் சேவைகளின் இயக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு குறித்த விவரங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.

வரைவு ஒப்பந்தத்தின்படி, தெற்கு ரயில்வே தனது சொத்துகள் மற்றும் பொதுவான பராமரிப்புகளை 90 நாட்களுக்குள் சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்திடம் ஒப்படைக்கும்.

முதன்மை ரயில் இயக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு நீங்கலாக மற்றவை மாற்றப்படும். அடுத்த 2 ஆண்டுகளில் முழுமையான ரயில் செயல்பாடுகளும் சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்திடம் வழங்கப்படும்.

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இந்த காலக்கட்டத்தில், தமிழக அரசு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட தொகையை முழுமையாகவோ அல்லது தவணைகளிலோ செலுத்த வேண்டும்.

21 ரயில் நிலையங்களில் 19 நிலையங்களின் நிலம், உள்கட்டமைப்பு, மின்தூக்கிகள், நகரும் படிகட்டுகள் நடைமேம்பாலங்கள், தண்டவாளங்கள், சிக்னல் அமைப்புகள் மற்றும் மின்சார ரயில்கள் (EMUs) அனைத்தும் கைமாறும்.

சென்னை கடற்கரை மற்றும் சென்னை கோட்டை நிலையங்களில் இணைப்பு வசதிகள் செய்யப்பட உள்ளன. கடற்கரை ரயில் நிலையத்தில் 9 மற்றும் 10 ஆகிய இரு நடைமேடைகள் MRTS சேவைக்காக ஒதுக்கப்படும்.

கோட்டை ரயில் நிலையத்தில் 'கிராசிங் ஸ்டேஷன்' அமைக்க மாநில அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. கோட்டைக்கும், கடற்கரை ரயில் நிலையத்திற்கும் இடையே தற்போது ஒரே ஒரு தண்டவாளம் மட்டுமே உள்ளது.

மாநில அரசு இரட்டைத் தண்டவாளம் அமைக்கத் திட்டமிட்டால், ரயில்வேயின் நில மேலாண்மைக் கொள்கையின்படி தெற்கு ரயில்வே பரிசீலிக்கும்.

இந்த இணைப்பு நடவடிக்கைகளை ஒருங்கிணைக்க, தெற்கு ரயில்வே மற்றும் தமிழக அரசு அதிகாரிகளைக் கொண்ட சிறப்புக் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. சென்னை ஒருங்கிணைந்த போக்குவரத்து குழுமம் அமைப்பு (CUMTA) ஒருங்கிணைப்பு பணியை மேற்கொள்ளும். இவ்வாறு அந்த சுற்றறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

சென்னை மெட்ரோ
பறக்கும் ரயில் திட்டம்
CMRL
ஒப்பந்தம்
MRTS CHENNAI METRO

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