மழையால் பாதிக்கப்பட்ட நெற்பயிர்களுக்கு நிவாரணம் எப்போது? - அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம் பதில்!
மழையால் பாதிக்கப்பட்ட பயிர்கள் குறித்து கணக்கெடுப்பு நடத்தி நிவாரணம் வழங்கப்படும் என தமிழக வேளாண்மை துறை அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம் உறுதியளித்துள்ளார்.
Published : October 24, 2025 at 10:19 PM IST
திருவாரூர்: மழையால் பாதிக்கப்பட்ட பயிர்களுக்கு விரைவில் நிவாரணம் வழங்கப்படும் என வேளாண்துறை அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே. பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார்.
திருவாரூர், நாகை மாவட்டங்களில் தமிழ்நாடு வேளாண்மை துறை அமைச்சர் எம்ஆர்கே பன்னீர்செல்வம் மழையால் பாதிக்கப்பட்ட குறுவை நெற்பயிர்களை இன்று பார்வையிட்டார். இதைத்தொடர்ந்து திருவாரூரில் அமைச்சர் எம்ஆர்கே பன்னீர் செல்வம் செய்தியாளர்களை சந்தித்து கூறுகையில், ''இன்று ஆய்வு செய்ததில் அறுவடையை எட்டிய குறுவை நெற்பயிர்கள் மழைநீர் சூழ்ந்து 25610 ஹெக்டேர் பரப்பளவில் குறுவை சாகுபடி 33 சதவீதம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து உரிய கணக்கெடுப்பு முடிந்தவுடன் அதற்கு நிவாரணம் வழங்கப்படும். சம்பா நெற்பயிர்களை பொறுத்தவரை மழைநீர் வடிந்ததும் நன்றாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கிறோம். விரைவாக கணக்கெடுப்பு செய்ய அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. செறிவூட்டப்பட்ட அரிசி விவகாரத்தில் மத்திய அரசு இதுவரை அனுமதி அளிக்கவில்லை என்பது உண்மை. இதுகுறித்து ஆட்சி அதிகாரத்தில் உள்ள எங்களுக்கு தெரியும்.
ஒரு முதல்வராக பதவி வகித்தவர் அரசியல் காரணங்களுக்காக தொடர்ச்சியாக ஏற்கனவே அனுமதி வந்துவிட்டதாக உண்மைக்கு புறம்பான தகவலை சொல்லி வருகிறார். அவர்கள் அரசியல் பண்ணுவதற்கு எது வேண்டுமானாலும் சொல்லலாம். அவங்களுக்கு கட்டுப்பாடு கிடையாது.
பொய்யே வாழ்க்கையாக கொண்டவர்கள், எதையும் நிஜமாக சொல்வதில்லை. இபிஎஸ் திருவாரூருக்கு இதுவரை எத்தனை முறை வந்துள்ளார்? முதலமைச்சர் எத்தனை முறை நேரடியாக வந்துள்ளார். எவ்வளவு அறிவிப்புகள் அறிவித்திருக்கிறார்? இதையெல்லாம் சிந்திக்க வேண்டும்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "பாதிக்கப்பட்ட நெற்பயிர்கள் குறித்த கணக்கெடுப்பு பணி துரிதப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக ஆய்வு முடிந்த பிறகு பாதிப்புகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர்கள் முறையாக அறிவிப்பார்கள். ஈரப்பதம் 22% வேண்டும் என்று துறை மூலமாக அறிவுறுத்தப்பட்டு கடிதம் எழுதப்பட்டது. நேற்றைய தினம் மத்திய அரசு தரப்பில் ஆய்வு செய்ய வருவதாக அறிவித்துள்ளார்கள். அந்த ஆய்வு செய்கின்ற பணியை முடிந்து அவர்கள் அறிக்கை கொடுத்த பிறகு 22% அறிவிக்கப்படும் என்று நம்புகிறோம். எதையும் துரித காலத்தில் செய்ய வேண்டும். எல்லோரும் ஒத்துழைக்க வேண்டும்.
பெறப்படும் நெல் மூட்டைகள் அனைத்தும் ரயில் மூலம் கோயம்புத்தூர், திருச்சி, கரூர் போன்ற மழை பாதிக்கப்படாத மாவட்டங்களுக்கு அப்புறப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. முதற்கட்டமாக அரவைக்கு நெல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் அரவை தொடங்கியதும் படிப்படியாக கணக்கெடுத்து அந்த பகுதியில் இருப்பு வைக்கப்படும்'' என்றார்.