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உதயநிதியை கைது செய்த முதலமைச்சருக்கு நன்றி: எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம் பேச்சு

"கடந்த ஐந்து ஆண்டு கால திமுக ஆட்சியில் விவசாயிகள் யாராவது போராடினார்களா? திமுக ஆட்சியில் விவசாயிகள் நிம்மதியாக இருந்தனர்"

எம்.ஆர்.கே. பன்னீர்செல்வம் (கோப்புப்படம்)
எம்.ஆர்.கே. பன்னீர்செல்வம் (கோப்புப்படம்) (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 6, 2026 at 11:39 PM IST

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சென்னை: விவசாயிகளுக்காக போராடிய உதயநிதி ஸ்டாலினை கைது செய்ததன் மூலம் சோர்ந்து கிடந்த விவசாயிகளும், திமுகவினரும் எழுச்சியடைந்து விட்டதாகவும், இதற்காக முதலமைச்சர் விஜய்க்கு நன்றி தெரிவிப்பதாகவும் முன்னாள் அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே. பன்னீர்செல்வம் கூறினார்.

வேளாண் பட்ஜெட் தொடர்பாக முன்னாள் வேளாண்துறை அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே. பன்னீர்செல்வம், சென்னை அறிவாலயத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அவர் கூறுகையில், "வேளாண் பட்ஜெட்டில் பல அறிவிப்புகள் வரும் என விவசாயிகள் ஆர்வத்தோடு எதிர்பார்த்து காத்துக் கொண்டிருந்தார்கள்.

பயிர்க் கடன் தள்ளுபடி என்று சொன்னார்கள். ஆனால் பட்ஜெட்டில் அதுதொடர்பாக எந்த அறிவிப்பும் இல்லை. அடுத்த ஜென்மத்தில் விவசாயிகளின் மகனாக பிறக்க வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் விஜய் கூறியதால், அவரது ஆட்சியில் ஒரு மாற்றம் வரும் என விவசாயிகள் எதிர்பார்த்தார்கள். ஆனால், அவர்களுக்கு ஏமாற்றமே மிஞ்சியுள்ளது.

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ஆதி திராவிட மக்களை கவரும் வகையில் அண்ணல் அம்பேத்கர் திட்டம் என ஒன்றை அறிவித்துள்ளனர். அதில் அப்படியே திமுக அறிவித்த திட்டங்கள்தான் உள்ளன. ஒரு வரி கூட மாற்றம் இல்லாமல் பெயரை மட்டும் மாற்றியுள்ளனர்.

திமுக ஆட்சியில் விவசாயிகளுக்கு 2 லட்சம் மின் இணைப்புகள் வழங்கப்பட்டன. ஆனால், மின் இணைப்புகள் குறித்து எந்த அறிவிப்பும் இந்த பட்ஜெட்டில் இல்லை. திமுக ஆட்சியில் ஒதுக்கப்பட்ட நிதியை காட்டிலும், தற்போதைய ஆட்சியில் வேளாண் பட்ஜெட்டுக்கு நிதி குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

மானாவாரி விவசாயிகளுக்கு மானிய திட்டம், கிராம வளர்ச்சி திட்டம் உள்ளிட்ட திட்டங்கள் குறித்து பட்ஜெட்டில் எதுவும் இல்லை. மாற்றம் மாற்றம் என்று சொல்லிய இந்த அரசின் வேளாண் பட்ஜெட்ட் ஏமாற்றமே தந்துள்ளது.

திமுக அரசின் திட்டங்களில் ஸ்டிக்கர் ஒட்டிய அரசாகத்தான் தற்போதைய அரசு செயல்பட்டு வருகிறது. வேளாண் பட்ஜெட்டில் பக்கங்கள் அதிகம். ஆனால் விஷயம் குறைவு. திமுகவின் ஐந்தாண்டு காலம் ஆட்சியில் 4,000-க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் மற்றும் விவசாய சங்கங்களிடம் கருத்துகளை கேட்டு, அதனை திட்டமாக கொண்டு வந்தோம்.

நெல் கொள்முதலில் குவிண்டாலுக்கு ரூ.3500 தருவதாக சொன்னார்கள், கரும்பு ஊக்கத்தொகையாக டன்னுக்கு ரூ.4,500 தருகிறோம் என்றார்கள், ஆனால் அது தொடர்பான அறிவிப்பு வெளியாகவில்லை.

தஞ்சையில் நடைபெற்ற திமுக ஆர்ப்பாட்டத்தில், எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் சொல்லாத வார்த்தையை சொன்னதாக கூறி, அவரை கைது செய்த முதலமைச்சருக்கு நன்றி. விவசாயிகளுக்காக போராடிய உதயநிதியை கைது செய்ததன் காரணமாக, துவண்டுபோய், சோர்ந்துபோய் இருந்த விவசாயிகளையும், திமுகவினரையும், முதலமைச்சர் எழுச்சியடைய செய்துவிட்டார்.

உதயநிதியை கைது செய்து காலை 10 மணி முதல் இரவு 9 மணி வரை ஊர் ஊராக அழைத்து சென்றார்கள். அங்கே பத்திரிகையாளர்கள் தாக்கப்பட்டார்கள். ஆனாலும், உயிருக்கு அஞ்சாமல் ஊடகவியலாளர்கள் தொடர்ந்து சென்று உதயநிதி அழைத்துச் செல்லப்பட்டதை நேரலையில் காட்டினார்கள். அதற்காக ஊடகவியலாளர்களுக்கு நன்றி.

கடந்த ஐந்து ஆண்டு கால திமுக ஆட்சியில் விவசாயிகள் யாராவது போராடினார்களா? திமுக ஆட்சியில் விவசாயிகள் நிம்மதியாக இருந்தார்கள். இந்த அரசு பொறுப்பேற்ற இரண்டே மாதத்தில் விவசாயிகள் பலர் போராடி வருகிறார்கள்" என எம்.ஆர்.கே. பன்னீர்செல்வம் கூறினார்.

TAGGED:

MRK PANNEERSELVAM
வேளாண் பட்ஜெட்
உதயநிதி கைது
UDHYANIDHI STALIN

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