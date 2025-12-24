முதற்கட்டமாக 1,000 செவிலியர்கள் பணி நிரந்தரம்; 7 நாட்களாக நடைபெற்ற போராட்டம் வாபஸ்
ஒப்பந்த செவிலியர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த மாத ஊதியம் மே-2021 முதல் ரூ.14,000லிருந்து ரூ.18,000 ஆக உயர்த்தி வழங்கப்பட்டு வருவதாக தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.
Published : December 24, 2025 at 7:29 PM IST
சென்னை: முதற்கட்டமாக 1,000 ஒப்பந்த செவிலியர்கள் பணி நிரந்தரம் செய்யப்படுவார்கள் என தமிழக அரசு அறிவித்த நிலையில், 7 நாட்களாக நடைபெற்று வந்த செவிலியர்கள் போராட்டம் தற்காலிகமாக ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.
சம வேலைக்கு சம ஊதியம் உள்ளிட்ட திமுகவின் தேர்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி, தமிழ்நாடு செவிலியர் மேம்பாட்டு சங்கத்தினர் டிச.18 ஆம் தேதி காத்திருப்பு போராட்டத்தில் இறங்கினர். போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் கைது செய்யப்பட்டதாலும், அமைச்சருடன் நடந்த பேச்சுவார்த்தை தோல்வியடைந்ததாலும் செவிலியர்கள் போராட்டம் தமிழ்நாடு முழுவதும் தீவிரமடைந்தது.
இந்நிலையில், இன்று (டிச.24) மீண்டும் மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் காணொளி வாயிலாக பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார். அதையடுத்து, கடந்த 7 நாட்களாக நடந்து வந்த போராட்டத்தை வாபஸ் பெற்றுள்ளனர்.
இதுகுறித்து அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், “மருத்துவ பணியாளர் தேர்வாணையம் மூலம் பணியமர்த்தப்பட்ட ஒப்பந்த செவிலியர்கள் பணிநிரந்தரம் செய்யக்கோரி தொடர் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். ஒப்பந்த செவிலியர்களுடன் டிச.19 மற்றும் 22 ஆகிய தேதிகள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்ட நிலையில், அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் இன்று மீண்டும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார்.
அதில், தற்போது ஒப்பந்த செவிலியர்களாக பணிபுரிந்து வரும் நபர்களை நிரந்தர பணியிடத்தில் பணி நியமனம் செய்யும் பொருட்டு, நிலுவையிலுள்ள பதவி உயர்வுகள் மற்றும் புதிய பணியிடங்கள் தோற்றுவிக்கப்பட்டு, 1000-க்கும் மேற்பட்ட ஒப்பந்த செவிலியர்கள் விரைவில் நிரந்தர பணியிடங்களில் பணிநியமனம் செய்யப்படுவார்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டது.
ஒப்பந்த செவிலியர்கள் பணியில் சேரும்போதே அவர்கள் குறைந்தபட்சம் 2 வருடங்கள் பணிபுரிந்து, அதன் பின்னர் ஏற்படும் காலிப் பணியிடங்களுக்கேற்ப அவர்கள் நிரந்தரப் பணியிடங்களில் பணியமர்த்தப்படுவார்கள் என்ற விவரம் தெரியப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஆனாலும், திமுக அரசு பதவியேற்றதிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட பல்வேறு நடவடிக்கைகளின் மூலம், காலிப்பணியிடங்கள் மட்டுமல்லாது, அவ்வப்போது புதிய பணியிடங்களும் தோற்றுவிக்கப்பட்டு, அதன் மூலம் 4,825 ஒப்பந்த செவிலியர்கள் நிரந்தரப் பணியிடத்தில் பணியமர்த்தப்பட்டுள்ளனர். செவிலியர்களின் நலனில் இந்த அரசு மிகவும் கவனம் செலுத்தி வருகிறது.
ஊதியத்துடன் கூடிய மகப்பேறு விடுப்பு
செவிலியர்கள் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணிபுரிவதால், அவர்களுக்கு மகப்பேறு விடுப்பு வழங்கப்படாமல் இருந்து வருகிறது. ஆயினும் மகளிர் நலனில் மிகவும் அக்கறை கொண்டுள்ள இவ்வரசு, ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியமர்த்தப்பட்ட செவிலியர்களுக்கு ஒன்றிய அரசின் மகப்பேறு சட்டம், 1961-ன் படி, ஊதியத்துடன் கூடிய மகப்பேறு விடுப்பு, தேசிய நலவாழ்வுக் குழு வழியாக வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. விரைவில் இதற்கான அரசாணை வெளியிடப்பட உள்ளது.
கோவிட் செவிலியர்களுக்கு பணி ஆணை வழங்குதல்
கரோனா காலத்தில் தற்காலிகமாக ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணிநியமனம் செய்யப்பட்ட 3,260 செவிலியர்களில் பணியில் சேராத 390 பேர் நீங்கலாக, 2,146 செவிலியர்களுக்கு பணி நியமனம் வழங்கப்பட்டு, தற்போது பணிபுரிந்து வருகின்றனர். மீதமுள்ள 724 செவிலியர்களுக்கும் விரைவில் பணி நியமனம் வழங்க விரிவான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
போராட்டம் வாபஸ்
திமுக அரசு பொறுப்பேற்றவுடன் ஒப்பந்த செவிலியர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த மாத ஊதியம் மே-2021 முதல் ரூ.14,000-லிருந்து ரூ.18,000 ஆக உயர்த்தி வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இவ்வூதிய உயர்வு ஒருசில ஒப்பந்த செவிலியர்களுக்கு, சில நிர்வாக காரணங்களால் பெற இயலாமல் உள்ளனர் என அறிய வருகிறது. அவர்களுக்கு விரைவில் ஊதிய உயர்வுத்தொகை கிடைக்கவும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
இன்று நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தையில், அரசு மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகளின் காரணமாக, முதற்கட்டமாக 1,000 ஒப்பந்த செவிலியர்கள் பணிநிரந்தரம் செய்யப்படுவார்கள் என்ற அரசின் முடிவினை ஏற்று, தங்களது போராட்டத்தை முடித்து கொள்கிறார்கள்” என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.