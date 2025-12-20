சென்னை, கோவையில் 3-வது நாளாக தொடரும் செவிலியர்கள் போராட்டம்
அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் உடனான பேச்சு வார்த்தையில், எவ்வித முன்னேற்றமும் ஏற்படவில்லை என தமிழ்நாடு செவிலியர் மேம்பாட்டு சங்கத்தினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
கோயம்புத்தூர்: பணி நிரந்தரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தமிழ்நாடு முழுவதும் இன்று 3வது நாளாக செவிலியர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
சம வேலைக்கு சம ஊதியம், பணி நிரந்தரம் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, சென்னையில் தமிழ்நாடு செவிலியர் மேம்பாட்டு சங்கத்தினர் டிச.18ம் தேதி உண்ணாவிரத போராட்டம் தொடங்கினர். போராட்டத்தை நிறுத்துவது தொடர்பாக மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை துறை செயலாளர் மற்றும் அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியனுடன் நடந்த பேச்சுவார்த்தை தோல்வியடைந்ததால், இப்போராட்டம் தீவிரமடைந்துள்ளது.
முன்னதாக, போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட செவிலியர்களை கைது செய்த போலீசார், அவர்களை கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்தில் இறக்கி விட்ட நிலையில், அவர்கள் மீண்டும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அதனால், அவர்களை இரவோடு இரவாக கைது செய்த போலீசார், திருமண மண்டபத்தில் அடைத்து வைத்தனர்.
மேலும், சென்னையில் நடைபெறும் போராட்டத்திற்கு வர முடியாத செவிலியர்கள் தங்களது மாவட்டங்களில் போராட்டத்தில் ஈடுபட வேண்டுமென தமிழ்நாடு செவிலியர் மேம்பாட்டு சங்கத்தினர் வேண்டுகோள் விடுத்தனர். அதன்படி, தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள அரசு மருத்துவமனைகள் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் செவிலியர்கள் இன்று 3வது நாளாக தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். குறிப்பாக, ஊரப்பாக்கத்தில் இருந்து கூடுவாஞ்சேரி வரை நடந்து சென்ற செவிலியர்கள் கூடுவாஞ்சேரியில் உள்ள ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் இன்று 3-வது நாளாக தங்களின் போராட்டத்தை தொடர்ந்துள்ளனர்.
கோவையில் கொட்டும் பனியிலும் போராட்டம்
இந்நிலையில், செவிலியர்களின் கைது சம்பவத்தை கண்டித்தும், தேர்தல் வாக்குறுதியில் தெரிவித்தபடி பணி நிரந்தரம் செய்யக்கோரியும் கோவை அரசு மருத்துவமனை வளாகத்தில் 50-க்கும் மேற்பட்ட MRB செவிலியர்கள் நேற்றிரவு காத்திருப்பு போராட்டத்தை தொடங்கியுள்ளனர். குறிப்பாக, கொட்டும் பனியிலும் விடிய விடிய காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
மேலும், போராட்டத்தில் ஈடுபடும் தங்களிடம் இதுவரை யாரும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட வில்லை, கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றப்படும் வரை போராட்டம் தொடரும் எனவும் செவிலியர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். போராட்டம் நடக்கும் பகுதியில் போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் உள்ளனர். இதுகுறித்து கோவை மருத்துவமனை தரப்பில் கூறியதாவது, “நேற்று முன்னறிவிப்பு இன்றி செவிலியர்கள் திடீரென போராட்டத்தை தொடங்கினார்கள். அவர்களுடைய கோரிக்கை குறித்து உயரதிகாரிகளுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது” என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
போராட்டம் தோற்றதாக சரித்திரமில்லை!
இதுகுறித்து தமிழ்நாடு செவிலியர்கள் மேம்பாட்டு சங்கம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், ‘சென்னையில் போராட்ட களம் கடும் நெருக்கடியை சந்தித்தாலும், தோழர்களின் மனவுறுதி போராட்டத்தை 3-வது நாளாக தொடர செய்துள்ளது. போராட்டம் தோற்றதாக சரித்திரமில்லை! நெஞ்சுரம் மிக்க நமது போராட்டம் வெற்றியை தரும்’ என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
செவிலியர்களின் கோரிக்கைகள்
சென்னை உயர்நீதிமன்ற உத்தரவின் மீதான மேல் முறையீட்டைக் கைவிட்டு செவிலியர்களுக்கு 'சம வேலைக்கு சம ஊதியம்', செவிலியர் கண்காணிப்பாளர் நிலை 3 பணியிடங்களை மீண்டும் உருவாக்கிட வேண்டும், கரோனா காலகட்டத்தில் பணி செய்து பணி நீக்கம் செய்யப்பட்ட அனைத்து செவிலியர்களுக்கும் மீண்டும் பணி, பட்டப்படிப்பு மற்றும் பட்ட மேற்படிப்பு முடித்த செவிலியர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு, எம்.ஆர்.பி தொகுப்பூதிய செவிலியர்களுக்கு ஊதியத்துடன் கூடிய மகப்பேறு விடுப்பு உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தியுள்ளனர்.