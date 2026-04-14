நெருப்போடு விளையாட வேண்டாம்;வேலூர் பரப்புரையில் மத்திய பாஜக அரசுக்கு ஸ்டாலின் எச்சரிக்கை

குடும்ப கட்டுப்பாட்டு திட்டத்தை சிறப்பாக செயல்படுத்திய தென் மாநிலங்களை மத்திய அரசு மக்கள்தொகையைக் காரணம்காட்டி தண்டிக்க முயற்சிக்கிறது என்று முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் குற்றம்சாட்டினார்.

முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் பிரச்சாரம்
Published : April 14, 2026 at 11:02 PM IST

வேலூர்: தொகுதி மறுசீரமைப்பு விவகாரத்தில் தமிழ்நாடு தனது இறுதி எச்சரிக்கையை கொடுத்துவிட்டது. எனவே, பிரதமர் மோடி நெருப்போடு விளையாட வேண்டாம் என்று வேலூரில் நடைபெற்ற தேர்தல் பிரச்சார கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கூறினார்.

தமிழகத்தில் சட்டமன்றத் தேர்தல் ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. இதையொட்டி, வேலூர் மாவட்டம், கந்தனேரி பகுதியில் திமுக கூட்டணி சார்பில் நடைபெற்ற பிரச்சார கூட்டத்தில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டார்.

அப்போது, காட்பாடி, வேலுார், அணைக்கட்டு, குடியாத்தம், கே.வி.குப்பம் ஆகிய தொகுதிகளில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களை ஆதரித்து பேசுகையில், "நான் தினமும் இரண்டு மாவட்டங்களுக்கு பயணம் செய்து, லட்சக்கணக்கான மக்களை சந்தித்து வருகிறேன். தமிழகத்தின் வளர்ச்சி தொடர வேண்டுமென மக்கள் விரும்புகிறார்கள். திராவிட மாடல் ஆட்சி தொடர வேண்டும் என்பதில் மக்கள் உறுதியாக உள்ளனர். கிராமம் முதல் நகரம் வரை உதயசூரியனுக்கு ஆதரவு பெருகி வருகிறது.

சுதந்திரத்திற்குப் பிறகு நாட்டில் பசி, வறுமை அதிகமாக இருந்தபோது, குடும்ப கட்டுப்பாட்டு திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது. அந்த திட்டத்தை தென் மாநிலங்கள் சிறப்பாக செயல்படுத்தி வளர்ச்சி பாதையில் சென்றன. ஆனால் தற்போது மத்திய அரசு தென்மாநிலங்களை தொகுதி மறுசீரமைப்பு மூலம் தண்டிக்க முயற்சிக்கிறது.

தமிழகம் 8 கோடி மக்களின் உணர்வுகளின் குரல். தமிழகத்தை குறைத்து மதிப்பிடக் கூடாது என பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு எச்சரிக்கை விடுத்து வீடியே வெளியிட்டிருக்கிறேன். தமிழர்கள் சுயமரியாதை கொண்டவர்கள்; எங்கள் தன்மானம் மீது கை வைத்தால், எங்கள் உரிமைகளில் கை வைத்தால் கடுமையான பதிலடி இருக்கும்.

தொகுதி மறுசீரமைப்பு விவகாரத்தில் தமிழ்நாடு தனது இறுதி எச்சரிக்கையை கொடுத்து விட்டது. எனவே, நெருப்போடு விளையாட வேண்டாம். பெரியார் ஈ.வே.ராமசாமி, காமராஜர், அண்ணாதுரை, கருணாநிதி ஆகியோரின் வழியில் தமிழக மக்களின் உரிமைக்காக நான் கடைசி மூச்சு வரை போராடுவேன்.

மத்திய அரசின் குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்துக்கு எதிராக திமுக குரல் கொடுத்தது. அந்தப் போராட்டத்தில் பங்கேற்றவர்கள் மீது வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டன. வரும் தேர்தலில், அதிமுக வெற்றி பெற்றால் அது பாஜகவின் ஆட்சியாகி விடும். தமிழகத்தை “டபுள் எஞ்சின்” என்ற பெயரில் கட்டுப்படுத்த முயற்சி நடக்கிறது. திராவிட மாடல் ஆட்சி மூலம் மக்களின் நலன், வேலைவாய்ப்பு, பெண்கள் முன்னேற்றம் ஆகியவை உறுதி செய்யப்படுகின்றன. இந்த தேர்தல் திமுகவுக்கான வெற்றி மட்டும் அல்ல; தமிழக மக்களின் எதிர்காலத்திற்கான வெற்றி" என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கூறினார்.

