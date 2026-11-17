ஓபிசி இடஒதுக்கீடு: உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பை அமல்படுத்த பிரதமருக்கு திமுக எம்.பி. கடிதம்
கடந்த 22 ஆண்டுகளாக ஓபிசி இளைஞர்கள் இழந்த வாய்ப்புகளை கணக்கிட்டு, உரிய இழப்பீடு வழங்குவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்று பி.வில்சன் வலியுறுத்தி உள்ளார்.
Published : November 17, 2026 at 3:50 PM IST
சென்னை: இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கான (OBC) இட ஒதுக்கீட்டை வழங்க வேண்டும் என்ற உச்சநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை நடைமுறைப்படுத்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என திமுக மாநிலங்களவை உறுப்பினரும் மூத்த வழக்கறிஞருமான பி.வில்சன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
இதுதொடர்பாக அவர் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு கடிதம் ஒன்றை எழுதியுள்ளார். அதில், 'கடந்த 22 ஆண்டுகளாக இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கு (OBC) அரசுப் பணிகளில் கிடைக்க வேண்டிய உரிய இடஒதுக்கீட்டு வாய்ப்பு பறிக்கப்பட்டு வந்த அநீதியைச் சரி செய்யும் வகையில், நவம்பர் 06-ஆம் தேதி, உச்சநீதிமன்றம் ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளது.
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அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் அடிப்படையில், இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கான இடஒதுக்கீடு, அந்த வகுப்பைச் சேர்ந்த தகுதியுடைய அனைத்துப் பிரிவினருக்கும் வழங்கப்பட வேண்டும். 1993-ஆம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்ட அலுவலகக் குறிப்பாணை (Office Memorandum) மூலமாகவே ‘கிரீமிலேயர்’ என்ற கருத்தாக்கம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது.
அதன்படி, பெற்றோரின் வருமானம் மற்றும் விவசாய வருமானம் தவிர்த்த பிற வருமானங்கள் ஆண்டுக்கு 2 லட்சம் ரூபாயை தாண்டினால் (தற்போது இது ரூ.8 லட்சமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது) சம்பந்தப்பட்ட நபர் கிரீமிலேயர் பிரிவைச் சேர்ந்தவராகக் கருதப்பட்டு, ஒபிசி இடஒதுக்கீட்டைப் பெறத் தகுதி அற்றவராக கருதப்பட்டனர்.
1993-ஆம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்ட அலுவலகக் குறிப்பாணையின்படி, கிரீமிலேயர் வருமானத்தைக் கணக்கிடும் போது பெற்றோரின் வருமானத்தையும், விவசாய வருமானத்தையும் சேர்க்கக்கூடாது. மாறாக, பிற ஆதாரங்கள் மூலம் கிடைக்கும் வருமானம் ஆண்டுக்கு 8 லட்சம் ரூபாயை தாண்டினால் மட்டுமே அதனைக் கணக்கில் கொள்ள வேண்டும்.
ஆனால் 2004-ஆம் ஆண்டு நவம்பரில் மத்திய அரசு வெளியிட்ட தவறான விளக்கக் கடிதத்தின் மூலம், OBC கிரீமிலேயர் வருமான வரம்பைக் கணக்கிடும்போது பெற்றோரின் ஊதியமும் தவறாகச் சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டது. இதன் மூலம் 1993-ஆம் ஆண்டு அலுவலகக் குறிப்பாணையில் வகுக்கப்பட்ட விதிமுறைகளுக்கு முரணானதாகும்.
மத்திய அரசின் இந்தத் தவறான நடவடிக்கையால், கடந்த 22 ஆண்டுகளாக இந்தியா முழுவதும் லட்சக்கணக்கான தகுதியுடைய OBC இளைஞர்கள் தங்களுக்குக் கிடைக்க வேண்டிய அரசுப் பணிக்கான வாய்ப்புகளை இழந்துள்ளனர்.
2004-ஆம் ஆண்டு மத்திய அரசின் விளக்க கடிதத்தை எதிர்த்து, மத்திய நிர்வாகத் தீர்ப்பாயத்தில் (Central Administrative Tribunal) வழக்கு தொடரப்பட்டது. அந்த வழக்கை விசாரித்த தீர்ப்பாயம், விளக்கக் கடிதத்தை ரத்து செய்தது. இதனை உயர்நீதிமன்றமும் உறுதி செய்தது.
தீர்ப்பாயத்தின் உத்தரவை எதிர்த்து மத்திய அரசு தொடர்ந்த வழக்கை விசாரித்த உச்சநீதிமன்றமும், 2004-ஆம் ஆண்டின் விளக்கக் கடிதமானது, 08.09.1993 தேதியிட்ட அலுவலகக் குறிப்பாணை மற்றும் நாடாளுமன்ற நிலைக்குழுவின் அறிக்கைக்கு முரணாக இருப்பதாக தீர்ப்பில் தெளிவுபடுத்தியது.
இதனைத் தொடர்ந்து, மத்திய அரசு உச்சநீதிமன்றத்தில் ஒரு இடைக்கால மனுவைத் தாக்கல் செய்தது. அதாவது, இந்தத் தீர்ப்பை நடைமுறைப்படுத்த 2 ஆண்டுகள் கால அவகாசம் தேவைப்படுவதாகவும், உச்சநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பானது, இந்திரா சாவ்னி வழக்கின் தீர்ப்புக்கு முரணாக இருப்பதுடன், இடஒதுக்கீட்டையும் பாதிக்கும் என்றும் மத்திய அரசு தெரிவித்தது.
இந்த வழக்கில் உச்சநீதிமன்றம் இறுதியாக வழங்கிய தீர்ப்பைத் தாமதப்படுத்தவோ, மறைமுகமாகச் செயலிழக்கச் செய்யவோ மத்திய அரசு முயற்சித்து வருகிறது. தகுதியுடைய OBC விண்ணப்பதாரர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை உறுதிசெய்ய, தேவையான கூடுதல் பணியிடங்களை (Supernumerary Posts) உருவாக்குவதற்கு மத்திய அரசுக்கு முழு அதிகாரம் உள்ளது.
உச்சநீதிமன்றம் ஏற்கெனவே வழங்கிய தீர்ப்பை நடைமுறைப்படுத்த 2 ஆண்டுகள் கால அவகாசம் கோரி மத்திய அரசு தாக்கல் செய்த இடைக்கால மனுவை விசாரித்த உச்சநீதிமன்றம், ஏற்கெனவே பிறப்பித்த உத்தரவை 8 வாரங்களுக்குள் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்று திட்டவட்டமாக உத்தரவிட்டுள்ளது.
சமத்துவத்தை மீட்டெடுத்து, சமூகநீதியை உறுதிசெய்வதற்காக அரசியலமைப்புச் சட்டம் அளித்துள்ள வாக்குறுதியை நிலைநாட்டும் வகையில் உச்சநீதிமன்றம் வழங்கியுள்ள இத்தீர்ப்பு, இனிவரும் காலங்களில் பெரும் எண்ணிக்கையிலான OBC மக்களுக்கு நிவாரணமாக அமையும்.
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அரசியலமைப்புச் சட்டம், இடஒதுக்கீட்டுக்கான உரிமையை வழங்கியிருந்தாலும், 2004-ஆம் ஆண்டு அக்டோபரில் வெளியிடப்பட்ட தவறான விளக்கக் கடிதம் போன்ற நிர்வாக ரீதியான முறைகேடுகள் மூலம் OBC மக்களின் இடஒதுக்கீட்டு உரிமை திட்டமிட்டு பறிக்கப்பட்டு, அவர்களுக்குக் கிடைக்க வேண்டிய வாய்ப்புகள் மறுக்கப்பட்டுள்ளன.
அதனால், பிரதமர் மோடி மற்றும் மத்திய பணியாளர் நலன் மற்றும் பொதுமக்கள் குறைதீர்ப்புத் துறை அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் ஆகியோர், இந்த விவகாரத்தில் உடனடியாகத் தலையிட்டு, உச்சநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை விரைந்து நடைமுறைப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இந்திய அரசின் பணியாளர் மற்றும் பயிற்சித் துறை (DoPT) மேலும் காலம் தாழ்த்துவதற்கு அனுமதிக்கக் கூடாது. கடந்த 22 ஆண்டுகளாக OBC இளைஞர்கள் இழந்த வேலைவாய்ப்புகளையும், அவர்களுக்குப் பறிக்கப்பட்ட வாய்ப்புகளையும் வெறுமனே கடந்து விடாமல், அந்த இழப்புகளைக் கணக்கிட்டு, உரிய இழப்பீடு வழங்குவதற்கான நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்' என்று பி.வில்சன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.