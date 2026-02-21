பள்ளி இடைநிற்றல் 5 சதவீதமாக குறைப்பு - திமுக எம்.பி வில்சன் பெருமிதம்
'கல்வி' என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவினருக்கு மட்டுமே என்றதை மாற்றி, அனைவருக்கும் கிடைக்க செய்வதில் திமுக அரசின் பங்கு ஈடு இணையற்றது.
Published : February 21, 2026 at 6:42 PM IST
சென்னை: 2021-ல் 16 சதவீதமாக இருந்த பள்ளி இடைநிற்றலை 5 சதவீதமாக திமுக அரசு குறைத்துள்ளதாக திமுக எம்.பி.வில்சன் பெருமிதம் தெரிவித்தார்.
சென்னை காமராஜர் சாலையில் அமைந்துள்ள வரலாற்று சிறப்புமிக்க ராணி மேரி கல்லூரியின் 106-வது பட்டமளிப்பு விழா மற்றும் மாணவிகளுக்கு இலவச மடிக்கணினிகள் வழங்கும் விழாவில் நடைபெற்றது. இதில், திமுக எம்.பி வில்சன் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மயிலை வேலு கலந்து கொண்டு, மாணவிகளுக்கு பட்டங்கள் மற்றும் மடிக்கணினிகளை வழங்கினர்.
தொடர்ந்து மேடையில் பேசிய எம்.பி வில்சன், “கடந்த 2003 ஆம் ஆண்டு முதலமைச்சராக இருந்த ஜெயலலிதா, ராணி மேரி கல்லூரியை இடித்துவிட்டு தலைமைச் செயலகம் கட்ட வேண்டும் என முயற்சி செய்தார்கள். அப்போது, கலைஞர் கருணாநிதியின் தொலைநோக்கு பார்வையுடன் மு.க.ஸ்டாலின், தளராத உறுதியுடன் ராணி மேரி கல்லூரியை காப்பாற்ற போராட்டம் நடத்தினார். அது தமிழ்நாட்டின் கல்வி வரலாற்றில், மிக முக்கிய அத்தியாயமாக மாறியது.
அதனை தற்போது நினைவூட்டுவது எதற்காக என்றால், இக்கல்லூரியை காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற உறுதுணையோடு கருணாநிதியும், மு.க.ஸ்டாலினும் இருந்தனர். அப்போது, மத்தியில் (பாஜக கூட்டணியில்) திமுக ஆட்சியில் இருந்தது. நான் மத்திய அரசின் வழக்கறிஞராக இருந்தேன். மத்திய அரசுடன் திமுக இருந்தபோது, கடற்கரை சார்ந்த கட்டடங்களை இடிக்கக்கூடாது என சட்டத்தை உருவாக்கிப் பாதுகாத்தோம்.
பட்டமளிப்பு விழா என்பது உங்களுடைய கல்வி சாதனையை கொண்டாடுவது மட்டுமல்ல, சிறப்பு மிக்க வெற்றியின் நினைவூட்டலாக அமைந்திருக்கிறது. 'கல்வி' என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவினருக்கு மட்டுமே என்றதை மாற்றி, அனைவருக்கும் கிடைக்க செய்வதில் திமுக அரசின் பங்கு ஈடு இணையற்றது. சட்டக் கல்லூரிகள், மருத்துவக் கல்லூரிகள் என அதிக கல்லூரிகள் கட்டப்பட்டு, திமுக சமூக நீதி உயர்வுக்கு காரணமாகத் திகழ்கிறது. உயர்கல்வி சேர்க்கை விகிதம் தேசிய அளவில் 28.4 சதவீதம். ஆனால், தமிழ்நாட்டில் மட்டும் 47 சதவீதம்.
அதுமட்டுமின்றி, பள்ளிகளில் இடைநிற்றல் 2021க்கு முன்னர் 16 சதவீதமாக இருந்த நிலையில், அதனை 2024-ல் 5 சதவீதமாக மாற்றியுள்ளோம். ஏனென்றால், திமுக அரசின் திட்டங்கள் அப்படிப்பட்டது. குறிப்பாக, புதுமை பெண், தமிழ் புதல்வன், 20 லட்சம் மாணவர்களுக்கு என பல திட்டங்கள் வழங்கப்படுகிறது. பெண்கள் வெற்றிக்கு திமுக அரசு என்றுமே துணை நிற்கும். பெண்கள் முன்னேற்றத்திற்காகவும், சமூகத்தில் கீழே இருந்தவர்களை மேலே கொண்டு வருவதற்காகவும் தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பாடுபடுகிறார். இந்தியாவில் எந்த மாநிலத்திலும் இதுபோன்ற திட்டங்களை பார்க்க முடியாது” என்றார்.