அரசியல் பற்றி தெரிந்து கொண்டு மக்கள் வாக்களிக்க வேண்டும் - எம்.பி திருச்சி சிவா வேண்டுகோள்
தொடர்ந்து முதலமைச்சராக இருக்க முடியவில்லை என்பதில் ஸ்டாலினுக்கு கவலை இல்லை என எம்.பி திருச்சி சிவா கூறியுள்ளார்.
Published : July 13, 2026 at 12:34 PM IST
தூத்துக்குடி: அரசியல் என்றால் என்ன என்பதை தெரிந்து கொண்டு, வரும் காலங்களில் மக்கள் வாக்களிக்க வேண்டும் என மாநிலங்களவை உறுப்பினர் திருச்சி சிவா கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியின் 103-ஆவது பிறந்தநாள் பொதுக்கூட்டம் வல்லநாட்டில் நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் தூத்துக்குடி தெற்கு மாவட்ட செயலாளரும், திருச்செந்தூர் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான அனிதா ராதாகிருஷ்ணன், நாடாளுமன்ற மாநிலங்களவை உறுப்பினர் திருச்சி சிவா ஆகியோர் கலந்து கொண்டு பேசினார்.
அப்போது திருச்சி சிவா எம்பி பேசுகையில், ”எத்தனையோ நன்மைகள் செய்தும் திமுக ஆட்சியில் தொடர முடியவில்லை. வெற்றி, தோல்வி என்பது இயல்பு தான். அது மாறி, மாறி வரும். புதிதாக பொறுப்பேற்ற முதலமைச்சர் செயல்பாடுகள் திருப்தியாக இல்லை. அவரது செயல்பாடுகளும், கருத்துக்களும் செம்மையாக இல்லை என்பதே எங்களுக்கு வேதனை அளிக்கிறது.
முன்னாள் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கவலை எல்லாம் நாம் தொடர்ந்து முதலமைச்சராக இருக்க முடியவில்லை என்பதல்ல. தற்போது இருப்பவர்கள் சரியானவர்கள் இல்லை என்பது தான். எங்கள் தலைவர் ஸ்டாலின் அரசியலுக்கு வந்து 50 ஆண்டுகாலம் ஆகிறது. முதலில் அரசியல் என்றால் என்ன என்பதை தெரிந்து கொண்டு மக்கள் வரும் காலங்களில் வாக்களிக்க வேண்டும் என்பதை பேச வந்துள்ளேன்.
யாரையும் எடுத்தோம், கவிழ்த்தோம் என்று பேசுவதற்காக நாங்கள் வரவில்லை. எம்ஜிஆர் பழைய படங்களில் கருப்பு சிவப்பு கொடியோடு, தேர்தல் பிரச்சாரங்களுக்கு வந்திருக்கிறார். கழக வளர்ச்சிக்காக நாடகங்களை நடத்தி இருக்கிறார். ஆனால், இன்றைய முதலமைச்சராக இருப்பவருக்கு அரசியல் அனுபவம் இல்லை.
ஆட்சிக்கு வந்ததற்கு பின்னால் உங்களுடைய முதிர்ச்சி வெளிபட்டிருக்க வேண்டும், நாங்கள் மிகவும் பொறுமையாக இருக்கிறோம். ஏனென்றால் நாங்கள் பக்குவப்பட்டவர்கள். ’ஓடுமீன் ஓட, உறுமீன் வரும் வரைக்கும் காத்திருக்குமாம் கொக்கு’, அது போல தான் நாங்கள் காத்திருக்கிறோம். குடிசையில் இருந்தவர்களை கோபுரத்திற்கு நாங்கள் உயர்த்தினோம். கோபுரத்தில் இருப்பவனுக்கு கோபம் வந்தால் அதற்கு நாங்கள் பொறுப்பல்ல” என்றார்.
திமுக ஆட்சியின் திட்டம் பெயர் மாற்றம் குறித்து பேசிய எம்.பி திருச்சி சிவா, “தற்போது விடியல் பயணம் என்பதன் பெயரை மாற்றியுள்ளனர். நீங்கள் எந்த பெயரை வேண்டுமானாலும் மாற்றுங்கள், மக்கள் இதயத்தில் இருந்து எங்களது பெயரை உங்களால் மாற்றவே முடியாது. அடுத்தவர்களை பற்றி நான் பேசுவதும் இல்லை, என்னுடைய நேரத்தை வீணடிப்பதும் இல்லை. எங்களது திட்டங்களை மக்களுக்கு எடுத்துச் சொன்னாலே போதும்.
இந்த நேரத்தில் ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் என அனைவருக்கும் என்ன தேவை என்பதை புரிந்தவர்கள் தான், தலைவர்களாக இருக்க முடியும். இலவசம் என்பது இலவசமாக கொடுப்பது அல்ல, சம்பந்தப்பட்ட துறைக்கு அரசாங்கம் அதற்கான பணத்தை செலுத்தி விடும். ஆகவே அது இலவசம் அல்ல.
சூரியன் மாலையில் மறையும்போது இனி சூரியன் இல்லை என்று சிலர் நினைப்பார்கள், ஆனால் காலையில் உதயசூரியன் உதிக்கும் போது அவர்களுக்கு சூரியனை ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்பது தெரியும். தொலைத்த தாயை மகன் மீண்டும் தேடி வருவான் என்பது போல, தளபதியும் நாங்களும் நீங்கள் வருவீர்கள் என காத்திருக்கிறோம்” என்று கூறினார்.