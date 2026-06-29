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உதவி பேராசிரியர் தேர்வு முறைகேடு விவகாரம்: தமிழக அரசுக்கு திருமாவளவன் வேண்டுகோள்

தமிழ் - முதல் தாளில் ஒருவர் 150-க்கு 111 மதிப்பெண்களைப் பெற்றிருக்கிறார். ஆனால், அதே நபர் தமிழ் - இரண்டாம் தாளில் 50-க்கு பூஜ்ஜியம் மட்டுமே பெற்றுள்ளார் என்று திருமாவளவன் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளார்

திருமாவளவன் (கோப்புப் படம்)
திருமாவளவன் (கோப்புப் படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 29, 2026 at 12:24 PM IST

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சென்னை: கல்லூரி உதவி பேராசிரியர்கள் பணி நியமனத் தேர்வில் முறைகேடுகள் நடந்திருப்பதாக எழுந்த புகார் குறித்து உரிய விசாரணை நடத்த வேண்டும் என தமிழ்நாடு அரசுக்கு விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது.

இது குறித்து அக் கட்சியின் தலைவரும், எம்.பியுமான திருமாவளவன் தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், “அரசு கலை, அறிவியல் மற்றும் கல்வியியல் கல்லூரிகளில் காலியாக இருந்த 2,708 உதவிப் பேராசிரியர்கள் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கு 'ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம்,' கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 27 ஆம் தேதி எழுத்துத் தேர்வு நடத்தியது. அத்தேர்வின் முடிவுகள் கடந்த 2026 ஜூன் 25ஆம் தேதி வெளியானது. இம்முடிவுகள், தேர்வு எழுதியவர்களில் ஏராளமானவர்களைப் பெரும் அதிர்ச்சிக்கு ஆளாகியுள்ளன.

இதில் பெரிய அளவில் முறைகேடுகள் நடைபெற்றுள்ளதாகக் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. எனவே, இத்தேர்வு முடிவுகளை அரசு ரத்து செய்ய வேண்டும் என்கிற கோரிக்கையும் வலுப்பெற்றுள்ளது. உதவிப் பேராசிரியர் தேர்வு முடிவுகளில் முறைகேடுகள் நடந்துள்ளன என்பதற்கு தேர்வர்கள் பெற்றுள்ள மதிப்பெண்களே சான்றாக உள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக, தமிழ் - முதல் தாளில் ஒருவர் 150-க்கு 111 மதிப்பெண்களைப் பெற்றிருக்கிறார். ஆனால், அதே நபர் தமிழ் - இரண்டாம் தாளில் 50-க்கு பூஜ்ஜியம் மட்டுமே பெற்றுள்ளார் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

மற்றொருவர் தமிழ் - முதல் தாளில் 150-க்கு 54 மதிப்பெண்கள் பெற்றுள்ள நிலையில், இரண்டாம் தாளில் 50-க்கு 49 மதிப்பெண்கள் பெற்றுள்ளார். இது போல பலருக்கும் நடந்துள்ளது. பூஜ்யம் மட்டுமே வாங்கும் அளவுக்கா தேர்வு எழுதக் கூடியவர்களின் தகுதி இருக்கும்? முனைவர் பட்டம் பெற்றவர்களா பூஜ்யம் பெறும் நிலையில் தேர்வு எழுதி இருப்பார்கள்? இது நம்பக்கூடிய ஒன்றாக இல்லை. எனவே, தேர்வுத் தாள்களை மதிப்பீடு செய்ததில் முறைகேடுகள் நடந்துள்ளன என்கிற வலுவான அய்யத்தை உருவாக்கியுள்ளது.

இது உள்நோக்கமின்றி நடந்த குளறுபடியாகத் தோன்றவில்லை. மாறாக, திட்டமிட்டு செய்யப்பட்ட முறைகேடாகவே தோன்றுகிறது. இத்தேர்வுகள் நியாயமாக நடத்தப்படும் என்று நம்பிக்கை வைத்து பல்லாயிரக்கணக்கானோர் எழுதியுள்ளனர். அவர்களின் நம்பிக்கைகள் சிதைக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே, இது குறித்து உரிய விசாரணை நடத்திட அரசு ஆணையிட வேண்டும். விசாரணை முடியும் வரை பணிநியமன நடைமுறைகளையும் நிறுத்தி வைக்க வேண்டும். பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நீதி கிடைத்திட உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என தமிழ்நாடு அரசுக்கு வேண்டுகோள் விடுக்கிறேன்” என கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.

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இந்நிலையில், இந்த விவகாரம் குறித்து ஆசிரியர் தேர்வு வாரிய தலைவர் ஜெயந்தி, இன்று உயர்கல்வித்துறை செயலாளரை சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

ASSISTANT PROFESSOR EXAM ISSUE
THIRUMAVALAVAN
உதவிப் பேராசிரியர் தேர்வு முறைகேடு
திருமாவளவன்
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