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பதவி என்றவுடன் திமுக கூட்டணியை விட்டு ஓடவில்லை; திருமாவளவன் விளக்கம்

தவெக தலைமையில் இன்னும் ஒரு கூட்டணி அமையவில்லை என விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.

எம்.பி திருமாவளவன்
எம்.பி திருமாவளவன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 7, 2026 at 3:09 PM IST

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சென்னை: பதவி என்றவுடன் உடனே திமுக கூட்டணியை உதறிவிட்டு ஓடிவிடவில்லை என்றும், திமுகவுடனான நட்புறவு தொடர்கிறது என்றும் திருமாவளவன் எம்பி தெரிவித்துள்ளார்.

ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் உரிமைக்காக போராடிய இரட்டைமலை சீனிவாசனின் 167வது பிறந்தநாளான இன்று, சென்னை கிண்டியில் உள்ள காந்தி மண்டபத்தில் அமைந்துள்ள இரட்டைமலை சீனிவாசன் நினைவு மண்டபத்தில் அரசியல் கட்சியினர் அவருக்கு மரியாதை செலுத்தினர். அந்த வகையில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் மரியாதை செலுத்திய பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது அவர், "முன்னோடிகளில் மூத்தவர் திராவிட மணி இரட்டைமலை சீனிவாசனார். அவரது பிறந்தநாளில் அவர்களின் பங்களிப்பை நினைவுகூர்ந்து எங்களது வீரவணக்கத்தை செலுத்துகிறோம்” என்றார்.

அமைச்சர்கள் தங்களது ஆய்வுப் பணிகளை ரீல்ஸ் எடுத்து போடுவது தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த திருமாவளவன், ”ரீல்ஸ் போடுவது வாடிக்கையாகிவிட்டது. அமைச்சர்கள் மட்டுமல்ல, அதிகாரிகள் என அனைவரும் இந்தியா முலுவதும் ஆய்வுப் பணிகளுக்கு செல்லும்போது ரீல்ஸ் போடுவது வாடிக்கையாக மாறி உள்ளது. இது பொதுஒழுங்குக்கு கேடாக இருக்கும் என்றால் நாம் அதை சுட்டிக் காட்டுவோம். கட்டாயம் அமைச்சர்கள் அதை உள்வாங்கிக் கொள்வார்கள், தேவைப்பட்டால் தவிர்ப்பார்கள் என்று நம்புகிறேன்" என கூறினார்.

திமுக கூட்டணியில் விசிக தொடர்கிறதா என்ற கேள்விக்கு, ”நாங்கள் அமைச்சரவையில் சேர்ந்துவிட்டால், உடனே மற்றொரு கூட்டணிக்கு சென்றுவிட்டோம் என்று அர்த்தம் இல்லை. ஆட்சி அமைக்க இரண்டு இடங்கள் பற்றாக்குறையாக இருக்கிறது, ஆகையால் விசிக ஆதரவு வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் விஜய்யிடம் இருந்து அப்போது வெளிப்படையாக கடிதம் வந்தது. தவெக கூட்டணியில் இடம்பெற்ற காங்கிரஸ், இடதுசாரி கட்சிகள் ஆட்சி அமைக்க ஆதரவு அளித்துள்ளன. அப்படித்தான் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியும் வெளியில் இருந்து ஆதரிக்கிறோம் என்று தெரிவித்தோம்.

அதன் பிறகு பத்து நாட்கள் கழித்து தான் அமைச்சரவையில் இடம்பெறுவது என்ற முடிவை நாங்கள் எடுத்தோம். அப்போதும் நான் திமுக கூட்டணியில் இருப்பதாகவே உணர்கிறோம் என்றும், அமைச்சரவையில் இடம் பெற்றாலும் கூட தவெகவில் இணைந்துவிட்டோம் என்று சொல்வதற்கு அதிகாரப்பூர்வமான எந்த நிகழ்வும் நடைபெறவில்லை என்றும் ஊடகத்தில் பதிலளித்தேன்.

மேலும் கடந்த ஜூலை 1ஆம் தேதி கூட்டணி தொடர்பாகத் தான் முதலமைச்சர் விஜய், ஆதரவு நல்கிய கட்சிகளுடன் பேச்சுவார்த்தையை நடத்தினார். ஆனால் அந்தக் கூட்டத்தில் இறுதி முடிவு எடுக்கப்படவில்லை. ஆகவே, இன்னும் தவெக தலைமையில் ஒரு கூட்டணி அமையவில்லை என்றுதான் அதன் பொருள். விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி அமைச்சரவையில் இடம் பெற்ற உடன், திமுகவிற்கு நாங்கள் துரோகம் இழைத்துவிட்டோம் என்று ஊடகங்களில் பலரும் விமர்சனங்களை செய்கின்றனர். இந்த விமர்சனங்களுக்கு விடை சொல்லும் வகையில் தான் நான் பதில் கூறினேன்” என்றார்.

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திமுகவுடனான உறவு குறித்து பேசிய திருமாவளவன், “பதவி என்றவுடன் உடனே திமுக கூட்டணியை உதறிவிட்டு ஓடிவிடவில்லை. கூட்டணி தலைமை என்ற முறையில் ஸ்டாலினிடம் எங்களது ஒவ்வொரு முடிவையும் பகிர்ந்து கொண்டோம், அவரை சந்தித்தும் பேசி இருக்கிறோம். திமுகவுடனான நட்புறவு தொடர்கிறது. விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியில் இருந்து அதிருப்தி அடைந்த ஒரு முன்னணி பொறுப்பாளரை திமுகவில் இணைத்தது எங்களுக்கு அதிர்ச்சி அளித்தது, அந்த அதிர்ச்சியை நான் வெளிப்படுத்தினேன் அவ்வளவு தான்” என்று திருமாவளவன் கூறினார்.

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