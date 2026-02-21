ETV Bharat / state

ஓபிஎஸ் திமுகவில் இணைந்தால் மகிழ்ச்சி தான் - தங்க தமிழ்ச்செல்வன் பேட்டி

நேற்று சட்டப் பேரவையில் பேசிய அதிமுக எம்எல்ஏ ஐயப்பன், ஸ்டாலின் மீண்டும் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக வர வேண்டும் என பேசினார்.

எம்.பி தங்க தமிழ்ச்செல்வன்
எம்.பி தங்க தமிழ்ச்செல்வன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 21, 2026 at 3:59 PM IST

தேனி: முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ. பன்னீர் செல்வம் திமுகவில் இணைந்தால் மகிழ்ச்சி தான் என எம்.பி. தங்க தமிழ்ச்செல்வன் கூறியுள்ளார்.

தேனி மாவட்டம் கம்பம் நகரில் உலக தாய்ப்பால் தினத்தை முன்னிட்டு ’துணிந்து நில்’ அறக்கட்டளையின் சார்பில் ரத்ததான முகாம் மூன்றாம் ஆண்டாக இன்று நடைபெற்றது. இந்த ரத்ததான முகாமில் தேனி மக்களவை தொகுதி உறுப்பினர் தங்க தமிழ்ச்செல்வன் சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்து கொண்டு, முகாமை தொடக்கி வைத்து, அரசு நடமாடும் மருத்துவ வாகனத்திற்கு மருத்துவ உபகரணங்களை இலவசமாக வழங்கினார்.

அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த தங்க தமிழ்ச்செல்வன் எம்பி, ”ஓ.பன்னீர்செல்வம் முன்னாள் முதலமைச்சராக இருந்தவர், அவர் மாற்று கட்சியை சேர்ந்த தமிழ்நாடு முதலமைச்சரை வாழ்த்துவது மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. அவர் கட்சியில் இணைந்தால் மிகவும் மகிழ்ச்சி தான்" என்று தெரிவித்தார்.

எம்.பி தங்க தமிழ்ச்செல்வன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் சட்டமன்றத் தேர்தல் கூட்டணி குறித்து இதுவரை எந்த முடிவும் எடுக்காத நிலையில், அவரது ஆதரவு எம்.எல்.ஏ ஐயப்பன், நேற்று சட்டப் பேரவையில் பேசுகையில், “முதலமைச்சரின் காலை உணவு திட்டம் தொலைநோக்கு பார்வையுடன் ஏற்படுத்தப்பட்ட திட்டம். ஆரம்பப் பள்ளிக்கு வரும் பிஞ்சு குழந்தைகளுக்கு முதலமைச்சர் தாயாக இருந்து சுடச் சுட உணவு வழங்கி வருகிறார். காலை உணவு திட்டம் இருக்கும் வரை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை, தமிழ்நாடு பாராட்டிக் கொண்டே இருக்கும்.

முதலமைச்சர் ரூ.5000 ரூபாய் கொடுத்து விட்டார் என்று கூப்பாடு போட்டவர்கள் எல்லாம் இன்று அவைக்கு வரவில்லை. வரும் சட்டப் பேரவை தேர்தலில் மீண்டும் வெற்றி பெற்று, தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் வர வேண்டும் என்று புரட்சி தலைவர் எம்.ஜி.ஆர் ஆசியோடும், புரட்சி தலைவி அம்மா ஆசியோடும் இந்த நேரத்தில் அவரை வாழ்த்துகிறேன்” என்றும் தெரிவித்து இருந்தார். இது தொடர்பான வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகியது.

இதையும் படிங்க: 'ஸ்டாலினே மீண்டும் முதல்வர்' - அதிமுக எம்எல்ஏ பேச்சால் அதிர்ந்த சட்டப் பேரவை

முன்னதாக, முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை, ஓ.பன்னீர்செல்வம் சந்தித்து பேசிய நிலையில், அதிமுக எம்எல்ஏவும், ஓபிஎஸ் ஆதரவாளருமான ஐயப்பன் முதலமைச்சரை பாராட்டி பேசியது பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது. இதன் தொடர்ச்சியாக திமுகவில் ஓபிஎஸ் இணைந்தால் மகிழ்ச்சி தான் என தேனி எம்.பி தங்க தமிழ்ச்செல்வன் தெரிவித்துள்ளது அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

