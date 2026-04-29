பேரறிவாளன் வழக்கறிஞராக பதிவு செய்ததை ரத்து செய்ய வேண்டும்; காங்கிரஸ் எம்.பி. சுதா குடியரசுத் தலைவருக்கு கடிதம்

பேரறிவாளன் வழக்கறிஞராக பதிவு செய்தது நீதித்துறையின் கருப்பு நாள் என்று காங்கிரஸ் எம்.பி சுதா தெரிவித்துள்ளார்.

Published : April 29, 2026 at 3:48 PM IST

சென்னை: முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி படுகொலை வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்ட பேரறிவாளன் வழக்கறிஞராக பதிவு செய்ததை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும், வழக்கறிஞருமான சுதா தெரிவித்துள்ளார்.

முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி கொலை வழக்கில் நளினி, முருகன், பேரறிவாளன் உள்ளிட்ட 7 பேர் கைது செய்யப்பட்டு, அவர்களுக்கு ஆயுள் தண்டனையும் விதிக்கப்பட்டது. அதில் சிறையில் இருந்தபோது பேரறிவாளன் இளநிலை, முதுகலை மற்றும் எம்.பில் உள்ளிட்ட படிப்புகளை முடித்தார். இதற்கிடையே, அவர்கள் அனைவரையும் உச்சநீதிமன்றம் முன்கூட்டியே விடுதலை செய்தது.

இந்நிலையில், சிறையிலிருந்து வெளியே வந்த பேரறிவாளன் பெங்களூருவில் உள்ள சட்டக் கல்லூரியில் 3 ஆண்டுகள் சட்டப்படிப்பை முடித்து, தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி பார் கவுன்சிலில் தன்னை வழக்குரைஞராகவும் பதிவு செய்துள்ளார்.

இந்த நிலையில், காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும், வழக்கறிஞருமான சுதா இன்று சென்னை உயர்நீதிமன்ற வளாகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், “ஏப்ரல் 27ஆம் தேதி இந்திய அரசியலமைப்பின் ஒர் கருப்பு நாளாகும். முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ்காந்தியை கொலை செய்த வழக்கில், குற்றஞ்சாட்டப்பட்டு சுமார் 30 ஆண்டுகள் சிறையிலிருந்த விடுதலை புலிகள் அமைப்பை சேர்ந்த பேரறிவாளன் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கறிஞராக பதிவு செய்துள்ளார்.

பேரறிவாளன் வழக்கறிஞராக பதிவு செய்தது நீதித்துறையின் கருப்பு நாளாகும். முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டு, தண்டனை அனுபவித்த பேரறிவாளன் வழக்கறிஞராக பதிவு செய்வதற்கு அனுமதி அளித்தது யார்? தற்போதுள்ள பார் கவுன்சில் உறுப்பினர்கள் இந்த செயலை செய்துள்ளார்கள் என்றால், அவர்கள் மீது விசாரணை நடத்தி உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

பேரறிவாளனுக்கு அனுமதி வழங்கிய உறுப்பினர்களுக்கு கடுமையான தண்டனைகள் வழங்க வேண்டும். தற்போது பார் கவுன்சிலுக்கு தேர்தல் நடைபெற்றுள்ள சூழ்நிலையில், அதில் உள்ள உறுப்பினர்களுக்கு வழக்கறிஞர்களை புதிதாக பதிவு செய்வதற்கு எந்தவித உரிமையும் இல்லை. அப்படியிருக்கும் பட்சத்தில் விடுதலை புலிகள் அமைப்பை சேர்ந்த பேரறிவாளனுக்கு எப்படி இவர்கள் வழக்கறிஞராக பதிவு செய்ய அனுமதி அளித்தார்கள்?

இதே நிலை நீடித்தால் தீவிரவாதிகளும், குற்றவாளிகளும் எளிதாக வழக்கறிஞர்கள் ஆகிவிட முடியும். வழக்கறிஞர் என்ற போர்வையில் தீவிரவாதிகள் சட்டத்துறையில் ஊடுருவதற்கு எந்த வகையிலும் வழக்கறிஞர்கள் அனுமதிக்க மாட்டோம்.

இதையும் படிங்க: பாஜக ஆலோசனை கூட்டத்தில் அண்ணாமலை ‘ஆப்சென்ட்’ - கட்சியினர் மத்தியில் சலசலப்பு

மக்களின் குறைகளை எடுத்துச் சொல்லும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் என்ற அடிப்படையிலும், 15 ஆண்டுகளாக சிறந்த வழக்கறிஞராக பணியாற்றிய வருகின்றேன் என்ற அடிப்படையிலும், பேரறிவாளனின் வழக்கறிஞர் பதிவை ரத்து செய்யக்கோரி குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவிற்கும், பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி, தமிழக ஆளுநர், தமிழக முதலமைச்சர் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் கடிதம் அனுப்பியுள்ளேன். எனவே, உடனடியாக பேரறிவாளனின் வழக்கறிஞர் பதிவை ரத்து செய்ய வேண்டும். இதற்கு காரணமானவர்கள் மீதும் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” எனத் தெரிவித்தார்.

