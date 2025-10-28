தேர்தல் ஆணையத்தின் SIR நடவடிக்கை - தமிழக அரசியல் கட்சிகளுக்கு சு.வெங்கட்சேன் எம்.பி வேண்டுகோள்!
ரயில்வே துறை, மாநகராட்சி, நெடுஞ்சாலைத் துறை இணைந்து மதுரை கூடல் நகர் ரயில் நிலையத்தை மேம்படுத்தும் பணிகளை மேற்கொண்டு வருவதாக எம்.பி. சு.வெங்கட்சேன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 28, 2025 at 6:18 PM IST
மதுரை: வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தின் உள்நோக்கம் அறிந்து தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும் என மதுரை எம்.பி சு.வெங்கடேசன் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.
மதுரையில் இரண்டாவது ரயில் முனையமாக கூடல் நகர் ரயில் நிலையத்தை அறிவிக்க வேண்டும் என பல்வேறு தரப்பிலிருந்தும் கோரிக்கைகள் எழுந்து வந்தன. இந்நிலையில் மதுரை எம்.பி சு.வெங்கடேசன் ரயில்வே உயர் அலுவலர்களுடன் கூடல் நகர் ரயில் நிலையத்தில் இன்று ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
அந்த ஆய்வை தொடர்ந்து அவர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்தார். அப்போது அவரிடம் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் SIR தொடர்பாக கேள்வி எழுப்பட்டது. அதற்கு, “தேர்தல் ஆணையத்தின் செயல்பாடு இந்திய ஜனநாயகத்தை அழிக்கும் வகையில் உள்ளது. இதுகுறித்து நாடாளுமன்றத்தில் நாங்கள் எழுப்பிய எந்த கேள்விக்கும் தேர்தல் ஆணையம் இதுவரை சரியான பதிலை அளிக்கவில்லை. ஓட்டைகளை உருவாக்குவது தேர்தல் ஆணையத்தின் கடமை கிடையாது. ஓட்டைகளை அடைப்பது தான் அதன் கடமை.
பீகாரில் 3 லட்சம் இஸ்லாமிய வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்ட நிலையில் அங்கு சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. தேர்தல் ஆணையத்தை பாஜக கைபொம்மையாக வைத்துள்ளது. தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து எதிர்க்கட்சிகளும் SIR-க்கு கடுமையான எதிர்ப்பை தெரிவிக்க வேண்டும். பாஜகவின் அரசியல் நலனுக்கு தேவையானவை எல்லாம் தமிழ்நாட்டில் செயல்படுத்துவார்கள். தேர்தல் ஆணையரைத் தேர்வு செய்யும் குழுவில் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி இருக்கக்கூடாது என்ற பாஜகவின் எதிர்ப்பில் ஒரு நோக்கம் இருக்கிறது. ஜனநாயகத்தின் அடிப்படையான தேர்தல் முறை காப்பாற்றப்பட வேண்டும். அனைத்து கட்சிகளும் விழிப்போடு இருந்து இதனை தடுக்க வேண்டும். வாக்காளர் பட்டியல் தீவிர திருத்த நடவடிக்கைக்கு இந்தியா கூட்டணி கட்சிகள் தொடர்ந்து எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர்” என்று சு.வெங்கடேசன் கூறினார்.
தொடர்ந்து கூடல் நகர் ரயில் நிலையம் குறித்து பேசிய அவர், "வரும் டிசம்பர் மாத இறுதிக்குள் கூடல் நகர் ரயில் நிலையத்திற்கான இணைப்புச் சாலைகள் விரிவாக்கப்பட உள்ளன. மேலும், தேவையான இடத்தில் மின் விளக்குகளை பொருத்துவதை உறுதி செய்ய வலியுறுத்தி இருக்கிறோம். ரயில்வே துறை, மாநகராட்சி, நெடுஞ்சாலைத் துறை இணைந்து இதற்கான பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். தற்போதைய நிலவரப்படி கூடல் நகர் ரயில் நிலையத்தில் 5 ரயில்கள் நிறுத்தப்படுகின்றன. இது வரும் காலங்களில் அதிகப்படுத்தப்படும்.
கூடல் நகர் ரயில் நிலையத்திலிருந்து இறங்கி செல்லக்கூடிய பயணிகளுக்கு பாதுகாப்பினை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் புற காவல் நிலையம் அமைக்கப்பட வேண்டும் என கூறியுள்ளோம். மேலும், வாகனங்கள் நிறுத்தவும் தேவையான வசதிகள் செய்யப்படும். இன்னும் 10 ஆண்டுகளில் மதுரையின் இரண்டாவது முக்கிய ரயில் நிலையமாக கூடல் நகர் ரயில் நிலையம் இருக்கும். தற்போது மதுரை ரயில் நிலையத்தில் ரூ.347 கோடி செலவில் மிக விரிவான கட்டுமானப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. அந்தப் பணிகள் நிறைவு பெற்றவுடன் கூடல் நகர் ரயில் நிலைய பணிகளுக்கான திட்டமிடுதல் நடைபெறும்” என்று சு.வெங்கடேசன் தெரிவித்தார்.