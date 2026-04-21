மதுரையில் 5 ஆண்டுகளில் திமுக அரசு செய்த சாதனைகள்: பட்டியல் போட்டு பேசிய சு.வெங்கடேசன் எம்.பி.
தொகுதி மறுசீரமைப்பு மசோதாவுக்கு எதிராக நடைபெற்ற போராட்டம் வரலாற்றில் நிலைத்திருக்கும் என சு.வெங்கடேசன் எம்.பி. தெரிவித்துள்ளார்.
Published : April 21, 2026 at 9:19 AM IST
மதுரை: மதுரையில் கடந்த 5 ஆண்டுகளில் திமுக அரசு செய்த சாதனைகள மார்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் எம்.பி. சு. வெங்கடேசன் எம்.பி. பட்டியலிட்டு பேசினார்.
மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி சார்பில் மதுரை மேற்கு தொகுதியில் திமுக சார்பில் போட்டியிடும் ஆர் பாலாஜியை ஆதரித்து மதுரை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சு.வெங்கடேசன் நேற்று (ஏப்.20) பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.
பிரச்சாரத்தில் அவர் பேசுகையில், ”கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக தமிழ்நாட்டில் திமுக தலைமையிலான, முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையிலான நல்லாட்சியில் பல சிறந்த மக்கள் நலத் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இந்தியாவுக்கே முன்மாதிரியான மகளிர் உரிமைத் தொகைத் திட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு திட்டங்கள் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. மக்களின் பிரச்சனைகளுக்கு உண்மையான தீர்வுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
குறிப்பாக, மதுரையில் கடந்த 5 ஆண்டுகளில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி, அதற்கு முன்பு இருந்த 10 ஆண்டுகால அதிமுக ஆட்சியுடன் ஒப்பிடுகையில் இரண்டு மடங்காக இருக்கிறது. இன்றைக்கு மதுரையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள கலைஞர் நூற்றாண்டு நூலகம், தமிழ்நாட்டின் முக்கியமான அறிவியல் வளமாக திகழ்கிறது. அதேபோல், கோரிப்பாளையம் பாலம் முதல் மேலமடை பாலம் வரை பல பாலங்கள் கட்டப்பட்டு, போக்குவரத்து நெரிசல் குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
100 ஆண்டுகளாக நகர மையத்தில் இருந்த மதுரை சிறைச்சாலை மாற்றப்பட்டு, அதன் இடத்தில் 30 ஏக்கர் பரப்பளவில் பூங்கா அமைக்கும் பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், மதுரை இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்கும் வகையில் தொழில்நுட்பப் பூங்கா (IT Park/Tidel Park) மாட்டுத்தாவணி அருகே உருவாகிக் கொண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வெறும் வாக்குறுதி அளிக்கவில்லை, கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் செய்த சாதனைகளை வைத்து வாக்கு கேட்கிறோம்.
இந்த வளர்ச்சி தொடர வேண்டும். மதுரை மேற்கு தொகுதி மக்கள் அடர்த்தி மிகுந்த பகுதி. இங்கு மக்களின் பிரச்சனைகளை நேரடியாக எடுத்துரைக்கவும், சட்டமன்றத்தில் குரல் கொடுக்கவும் ஆற்றல்மிக்க ஒரு இளைஞர் தேவை. அதற்கான சிறந்த வேட்பாளராக ஆர். பாலாஜி உள்ளார்" என சு. வெங்கடேசன் கூறினார்.
தொடர்ந்து, நாடாளுமன்ற மறுசீரமைப்பு மசோதா குறித்து அவர் பேசுகையில், “நாடாளுமன்றத்தில் தமிழ்நாட்டின் உரிமைகளை காக்க நாங்கள் தொடர்ந்து போராடி வருகிறோம். சமீபத்தில் பாஜக அரசு கொண்டு வந்த தீர்மானம், தமிழ்நாடு மற்றும் தென்னிந்தியாவின் உரிமைகளை பறிக்கும் வகையில் இருந்தது. அது நிறைவேற்றப்பட்டிருந்தால், தமிழ்நாடு சக்தியற்ற நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கும் அபாயம் இருந்தது.
இந்த அபாயத்தை உணர்ந்து, முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அந்த மசோதாவை தீ வைத்து கொளுத்தி, இந்திய அளவில் கவனம் ஈர்த்தார். அந்த உணர்வை நாடாளுமன்றத்தில் நாங்கள் பிரதிபலித்தோம். தமிழ்நாட்டின் உரிமையை காப்பாற்றிய அந்தப் போராட்டம் வரலாற்றில் நிலைத்திருக்கும்” என கூறினார்.
மேலும் பேசிய எம்பி சு.வெங்கடேசன், "மதுரைக்கு மெட்ரோ ரயில் போன்ற திட்டங்களை கொண்டு வர வேண்டும். ஆனால் பாஜக சார்பில் ‘எங்களுக்கு வாக்களித்தால் தான் திட்டங்கள் வரும்’ என்று கூறுவது ஜனநாயகத்திற்கு எதிரானது. இது மிகவும் கீழ்த்தரமான அரசியல். அதேபோல், மதுரையில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அமைப்பதற்காக பல ஆண்டுகளாக போராடி வருகிறோம். மக்கள் பிரச்சனைகளுக்காக எத்தனை முறை வேண்டுமானாலும் குரல் கொடுக்கத் தயங்கமாட்டோம்.
இன்று தமிழ்நாடு இந்தியாவில் முன்னணி மாநிலமாக திகழ்கிறது. பல தேசிய தலைவர்கள் தமிழ்நாட்டிற்கு வந்து ஆதரவு கேட்பது, இங்குள்ள ஆட்சியின் சிறப்பைக் காட்டுகிறது. பாஜக போன்ற சக்திகளுக்கு எதிராக தமிழ்நாடு தன்னுடைய உரிமையை காக்கிறது. மகளிர் உரிமைத் தொகை, முதியோர் உதவித்தொகை உயர்வு போன்ற பல நலத்திட்டங்கள் மக்களுக்காக செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இந்தத் திட்டங்கள் தொடர வேண்டுமெனில் திமுக அரசு மீண்டும் ஆட்சிக்கு வர வேண்டும்” என்று பேசினார்.