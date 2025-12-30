திருப்பரங்குன்றம் கலவரத்திற்கு நீதிமன்ற தீர்ப்பே காரணம் - சு.வெங்கடேசன் எம்.பி. பகிரங்க குற்றச்சாட்டு
தமிழ் மண்ணில் மதவெறிக்கும், மதவெறி அரசியலுக்கும் வாய்ப்பே கிடையாது என சு.வெங்கடேசன் எம்.பி திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார்.
Published : December 30, 2025 at 5:48 PM IST
மதுரை: திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு பிறகே சட்டம் -ஒழுங்கு பிரச்சனைகளும், கலவர சூழலும் உருவாகியுள்ளதாக மதுரை எம்.பி சு.வெங்கடேசன் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
மாரக்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பாக, ‘மதுரை மண்ணில் மதவெறிக்கு இடமில்லை’ என்ற பெயரில் உண்ணாவிரதப் போராட்டம் பழங்காநத்தம் அருகே இன்று நடைபெற்றது.
நீதிமன்ற தீர்ப்பே காரணம்
இந்தப் போராட்டத்தை மதுரை தொகுதி எம்.பி. சு.வெங்கடேசன் தொடங்கி வைத்தார். அப்போது அவர் பேசும்போது, "பொதுவாக ஒரு சிறிய பிரச்சனை கலவரமாக மாறி, அதை காவல்துறை தலையிட்டு, அதன் பின்னர் வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு, நீதிமன்ற விசாரணை நடைபெறுவது என்பது உலக வழக்கம். திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் அப்படியே தலைகீழாக உள்ளது. அதாவது, நீதிமன்ற தீர்ப்புக்குப் பிறகே திருப்பரங்குன்றத்தில் பிரச்சனையும், கலவர சூழலும் உருவானது என்பது கவலைக்குரியது.
இதில், சட்ட ஒழுங்கு பாதிக்கப்படலாம் என காவல்துறை நடவடிக்கை எடுத்த நிலையில், அந்த நடவடிக்கைகள் குறித்து நீதிமன்றமே காவல்துறையையும், மாவட்ட ஆட்சியரையும் கேள்வி கேட்கும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்நிலை உத்தரப்பிரதேசம், மத்தியப்பிரதேசம், கர்நாடகா, மணிப்பூர் ஆகிய மாநிலங்களின் வரிசையில், தற்போது திருப்பரங்குன்றத்தையும் கொண்டு வந்துள்ளது. திருப்பரங்குன்றம் மலை விவகாரம் பொதுமக்களால் எழுந்தது அல்ல. மக்களுக்கும் இந்த விவகாரத்திற்கும் நேரடி தொடர்பு கிடையாது," என்றார்.
நவம்பரில் வழக்குப்பதிவு, டிசம்பரில் தீர்ப்பு?
மேலும் பேசிய அவர், "இந்து முன்னணி சார்பில் நடத்தப்பட்ட முருகன் மாநாட்டில், கார்த்திகை மாதத்தில் திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் இந்து சமய அறநிலையத்துறை மூலம் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என்றும், மலை உச்சியில் உள்ளது சிக்கந்தர் தர்கா அல்ல என்றும் தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. இந்த தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்ட பல மாதங்கள் கழித்து, நீதிமன்றத்தை நாடியிருப்பதில் அரசியல் நோக்கம் உள்ளது.
திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் நவம்பர் 13ஆம் தேதி பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கு குறுகிய காலத்தில் விசாரிக்கப்பட்டு, டிசம்பர் 1ஆம் தேதி தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது. ஏற்கனவே இரு நீதிபதிகள் அளித்த தீர்ப்புக்கு முரணாக, தனி நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன் மலை உச்சியில் உள்ள தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என தீர்ப்பளித்தார். அந்த தீர்ப்பில் 39 இடங்களில் தீபத்தூண் எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆனால் தமிழ்நாடு தொல்லியல் துறை 1981ஆம் ஆண்டிலேயே திருப்பரங்குன்றம் மலையை முழுமையாக ஆய்வு செய்து, தீபத்தூண் உள்ள இடங்களை வரைபடத்துடன் வெளியிட்டுள்ளது.
மதுரை மண்ணில் மதவெறிக்கு இடமில்லை.— Su Venkatesan MP (@SuVe4Madurai) December 30, 2025
வளர்ச்சி திட்டங்களை முன்னெடுப்போம்...
மக்கள் ஒற்றுமையை பாதுகாப்போம்.
என்ற முழக்கத்தோடு
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (மார்க்சிஸ்ட்) சார்பில் மதுரையில்
நடைபெறும் உண்ணாநிலை அறப்போராட்டத்தை துவக்கிவைத்தேன்.#CPIM #Thiruparankundram pic.twitter.com/NuDqFNKGXe
|இதையும் படிங்க: ஒடிசா இளைஞர் மீதான தாக்குதல்: நடந்தது என்ன? தமிழக அரசு விளக்கம்
மதவெறி அரசியல்
தமிழ்நாடு வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிலமாக இருப்பதாலேயே, இந்தியாவிலேயே அதிக கோயில்கள் உள்ள மாநிலமாக நமது தமிழகம் விளங்குகிறது. இந்து சமய அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் மட்டும் சுமார் 40 ஆயிரம் கோயில்கள் உள்ளன. இத்தனை கோயில்கள் உள்ள தமிழ்நாட்டில் இந்துத்துவ அரசியல் வேரூன்ற முடியாததாலேயே, தொல்லியல் துறையும் அறநிலையத்துறையும் தொடர்ந்து விமர்சித்து வருகின்றனர்.
தமிழகத்தின் வரலாற்றையும், ஆன்மீக மரபையும் பாதுகாப்பதில் தொல்லியல் துறைக்கும், அறநிலையத்துறைக்கும் முக்கிய பங்கு உள்ளது. மேலும், ஆன்மிகத்தையும், மதவெறி அரசியலையும் பிரித்து அறியும் ஆற்றல் தமிழக மக்களுக்கு உள்ளது. தமிழ் மண்ணில் மதவெறிக்கும், மதவெறி அரசியலுக்கும் வாய்ப்பே கிடையாது” என்று தெரிவித்தார்.