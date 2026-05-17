சோழர் கால செப்பேடுகளை தமிழக அரசிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும்; சு. வெங்கடேசன் எம்பி கோரிக்கை
நெதர்லாந்திலிருந்து இந்தியா கொண்டுவரப்படுவது வெறும் செப்பேடு அல்ல. செம்மாந்த தமிழக வரலாற்றின் ஆகச்சிறந்த ஆவணமாகும் என சு. வெங்கடேசன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : May 17, 2026 at 1:30 PM IST
சென்னை: நெதர்லாந்தில் இருந்து கொண்டுவரப்படவுள்ள சோழர் கால செப்பேடுகளை தமிழக அரசிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என சு. வெங்கடேசன் எம்.பி கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
11-ம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த சோழர்கால செப்பேடுகள், நெதர்லாந்தில் இருந்து இந்தியாவிற்கு திரும்பி கொண்டுவரப்பட இருப்பதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தன்னுடைய எக்ஸ் பக்கத்தில் இன்று (மே 17) தெரிவித்துள்ளார்.
இதன்படி, தமிழில் பொறிக்கப்பட்ட 21 பெரிய மற்றும் 3 சிறிய செப்பேடுகளின் தொகுப்பு இந்தியா கொண்டு வரப்பட உள்ளன. இவை அனைத்தும் முதலாம் ராஜேந்திர சோழன், தனது தந்தை முதலாம் ராஜராஜனால் வாய்மொழியாக அளிக்கப்பட்ட வாக்குறுதியை முறைப்படுத்தியதை குறிக்கும் செப்பேடுகள் ஆகும்.
சோழர்களின் பெருமையை பறைசாற்றக் கூடிய இந்த செப்பேடுகளே விரைவில் தாயகம் திரும்ப உள்ளது. இந்த நிலையில், சு. வெங்கடேசன் எம்.பி., இந்த செப்பேடுகள் அனைத்தும் தமிழக அரசிடம் ஒப்படைக்கப்பட வேண்டும், இங்கு அவை சிறப்பான முறையில் காட்சிப்படுத்தப்பட வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளார்.
இதுகுறித்து அவர் எக்ஸ் பக்கத்தில், "தொடர்ந்து பல ஆண்டுகள் வலியுறுத்தியதன் பயனாகவும், யுனெஸ்கோ (UNESCO)-வின் கலாச்சாரப் பொருட்களை மீட்டெடுக்கும் குழுவின் (ICPRCP) 24 ஆவது கூட்டத்தில் இச்செப்பேடுகளைத் திரும்பப் பெறுவதற்கான கோரிக்கையை இந்திய அரசு அதிகாரப்பூர்வமாக முன்வைத்ததன் பயனாகவும், நேற்றைய தினம் இந்தியப் பிரதமரிடம் இந்தச் செப்பேடு ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தியர் அனைவருக்கும் ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான தருணம்!
11-ம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த சோழர்கால செப்பேடுகள், நெதர்லாந்தில் இருந்து இந்தியாவிற்குத் திரும்பவும் கொண்டுவரப்பட இருக்கின்றன. இது தொடர்பான விழாவில் பிரதமர் ராப் ஜெட்டன் அவர்களுடன் இணைந்து பங்கேற்றேன்.
இதற்காக இரு நாட்டு அரசுகளுக்கும், இந்தியப் பிரதமருக்கும் எனது நன்றி. இந்த வரலாற்று ஆவணத்தை அறிவுசார் பணிக்கான ஒத்திசைவோடு, தொடர்ந்து பாதுகாத்து வந்த லெய்டன் பல்கலைக்கழகத்திற்கும் நன்றி. கடந்த பத்து ஆண்டுகளில், அமெரிக்கா உள்ளிட்ட பல நாடுகளிலிருந்து மீட்டுவரப்பட்ட 656 தொல்பொருட்கள் டெல்லியில் உள்ள 'புரானா கிலா' கோட்டையில்தான் மத்திய அரசு வைத்துள்ளது. அவற்றுள் பெரும்பான்மையானவை பொதுமக்களின் பார்வைக்குக் கூட காட்சிப்படுத்தப்படவில்லை.
ஆனைமங்கலம் செப்பேட்டிற்கும் அந்த நிலை வந்துவிடக் கூடாது. தமிழக மற்றும் இந்திய வரலாற்றின் சர்வதேச பரிமாணத்தை, மதம் சார்ந்த அரசியல் போக்கிற்கு மாற்றான பன்மைத்துவ அரசியல் மாண்பை, உள்ளூர் அரசாட்சியின் தேர்ந்த கட்டமைப்பு விபரங்களை ஒருங்கே பறைசாற்றும் இந்த ஆவணம் தமிழக அரசிடம் ஒப்படைக்கப்பட வேண்டும். தமிழகத்தில் அவை சிறப்பான முறையில் காட்சிப்படுத்தப்பட வேண்டும். இதற்குத் தமிழக அரசும் உரிய முன்முயற்சி எடுக்க வேண்டும்" என பதிவிட்டுள்ளார்.
தொடர்ந்து அந்த பதிவில், "சோழர்களின் வழித்தோன்றல் மரபைத் தெளிவுறக் கூறும் 'அன்பில் செப்பேடு' இந்திய அரசின் தொல்லியல் துறையால் (ASI) பதிப்பிக்கப்பட்டு வெளியிடப்பட்டது. ஆனால், இந்த வரலாற்று முக்கியத்துவமிக்க செப்பேடு இப்போது எங்கு இருக்கிறது என்றே தெரியவில்லை. அதனைக் கண்டறிய வேண்டிய பொறுப்பு இந்தியத் தொல்லியல் துறை சார்ந்தது. வெளிநாட்டுப் பல்கலைக்கழகங்கள் 300 ஆண்டுகளாக நமது வரலாற்று ஆவணத்தைப் பாதுகாத்து வைத்துள்ளன. ஆனால், இந்திய அரசின் தொல்லியல் துறையோ நமது சிறப்புமிக்க வரலாற்று ஆவணத்தைத் தொலைத்துவிட்டு நிற்கிறது. இதனை மீட்க மத்திய அரசு முழு முயற்சி எடுக்க வேண்டும்.
வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க ஆனைமங்கலம் செப்பேடு மீண்டும் இந்தியா திரும்புகிறது, வரவேற்போம்!— Su Venkatesan MP (@SuVe4Madurai) May 17, 2026
விரைவில் தமிழகம் வரவேண்டும், வலியுறுத்துவோம்!
சு. வெங்கடேசன் எம்.பி.
நெதர்லாந்திலிருந்து இந்தியா கொண்டுவரப்படுவது வெறும் செப்பேடு அல்ல. செம்மாந்த தமிழக வரலாற்றின் ஆகச்சிறந்த ஆவணமாகும். அதுமட்டுமல்ல, பிரதமர் மோடி-யிடம் கையளிக்கப்பட்டுள்ள இந்த ஆவணம், அவர் பின்பற்றும் ஒற்றை மத அரசியலுக்கு எதிராகப் பன்மை மத ஒழுங்கைப் பேணிக்காத்த சோழர்களின் ஆகச்சிறந்த வரலாற்றுச் சான்றாகும்" என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது.