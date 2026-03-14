ETV Bharat / state

மதுரையை சர்வதேச விமான நிலையமாக்க அதிமுக செய்தது என்ன? சு.வெங்கடேசன் எம்பி கேள்வி

கடந்த 5 ஆண்டுகளில் உஜ்வாலா திட்டத்தின் விளம்பரத்திற்காக செலவழித்த பணம் மட்டும் ரூ.3,500 கோடி, ஆனால் புதிய சேமிப்பு கிடங்கிற்காக வெறும் ரூ.1,600 கோடி தான் செலவழித்துள்ளார்கள் என சு.வெங்கடேசன் எம்பி குற்றஞ்சாட்டினார்.

author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 14, 2026 at 9:19 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

மதுரை: மதுரையை சர்வதேச விமான நிலையமாக மாற்ற அதிமுக என்ன முயற்சி செய்தது என எம்.பி சு.வெங்கடேசன் கேள்வியெழுப்பியுள்ளார்.

மதுரை கீழவாசல் தூய மரியன்னை மேல்நிலைப் பள்ளியில் ரூ.3 லட்சம் மதிப்பிலான குடிநீர் திட்டப்பணியை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சு.வெங்கடேசன் திறந்து வைத்தார்.

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "தென் மாவட்டங்களின் வளர்ச்சிக்கு மிக மிக முக்கியமான ஒரு கோரிக்கை மதுரை விமான நிலையத்தை சர்வதேச விமான நிலையமாக மாற்ற வேண்டும் என்பது தான். மதுரை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் என்ற அடிப்படையில் கடந்த 7 ஆண்டுகளாக நாடாளுமன்றத்தில் தொடர்ந்து கேள்வியெழுப்பி, விவாதத்தில் பங்கெடுத்து விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சரை நேரில் சந்தித்து இடைவிடாது வலியுறுத்தினோம்.

கடந்த ஜனவரி மாதம் கூட விதி எண் 377 கீழ், சர்வதேச விமான நிலையமாக மாற்றி ஆசியா ஒப்பந்தத்தில் மதுரையை சேர்க்க வேண்டுமென்ற கோரிக்கையை வலியுறுத்தினோம். கடந்த முறை நாடாளுமன்றத்தில் ஒன்றிய அரசின் விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சருக்கும், எங்களுக்கும் பொதுவெளியில் எக்ஸ் தளத்தில் ஒரு போராட்டமே நடைபெற்றது.

தமிழ்நாட்டில் ஏற்கனவே மூன்று சர்வதேச விமான நிலையங்கள் உள்ளன, இப்போது நான்காவதாக ஒன்றை கேட்கிறீர்கள்? இதில் என்ன நியாயம் என்று ஒன்றிய அமைச்சர் கேட்டார்.

நாங்கள் தமிழக அரசு ஒன்றிய அரசுக்கு செலுத்தும் வரிப் பணத்தை மேற்கோள் காட்டினோம். 11 மாநிலங்கள் கொடுக்கும் வரிப்பணத்திற்கு ஈடாக தமிழ்நாடு என்ற ஒரு மாநிலம் கொடுக்கிறது. எனவே, 4 சர்வதேச விமான நிலையங்கள் மட்டும் கிடையாது, 16 சர்வதேச விமான நிலையங்கள் கூட கேட்க தகுதி உள்ளது என்றோம். இந்தியாவில் 27 சர்வதேச விமான நிலையங்களில் 11 சர்வதேச விமான நிலையங்களில் பயணிக்கின்ற சர்வதேச பயணிகளை விட மதுரை முன்னிலையில் உள்ளது என்றோம்.

2019-ல் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக பொறுப்பேற்ற பின்பு முதலாவதாக தமிழை அங்கீகரிக்க வேண்டும் என்றும் மதுரை விமான நிலையத்தை சர்வதேச விமான நிலையம் ஆக வேண்டும் என்றும் பேசினேன். நாடாளுமன்ற அவையில் பிரதமரை முன் வைத்துக் கொண்டே மதுரையை சர்வதேச விமான நிலையமாக ஏன் மறுக்கிறீர்கள்? என்று கேள்வி எழுப்பினேன்.

மெட்ரோ திட்டம் குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் கேள்வி எழுப்பிய போது 20 லட்சம் மக்கள்தொகை உள்ள நகரங்களுக்கு மட்டும்தான் கொடுப்போம் என்று தெரிவித்தார்கள். 20 லட்சம் மக்கள்தொகை குறைவாக உள்ள ஆக்ராவிற்கு மெட்ரோ திட்டத்திற்கு அனுமதி கொடுத்துள்ளார்கள். ஆனால் அங்கு வரும் சுற்றுலாப் பயணிகளின் எண்ணிக்கை விட மதுரைக்கு வரும் சுற்றுலாப் பயணிகளின் வருகை எண்ணிக்கை 1.5% கூடுதலாக தான் உள்ளது. கடந்த 10 ஆண்டுகளாக ஆட்சியிலிருந்த அதிமுக அரசின் மதுரை சர்வதேச விமான நிலையமாக மாற்ற வேண்டும் என்று ஒரு தீர்மானத்தைக் கூட சட்டமன்றத்தில் நிறைவேற்றவில்லை. நான் நாடாளுமன்றத்தில் எத்தனை முறை பேசியுள்ளேன் என்பதற்கு சான்றுகள் உள்ளன.

ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பு கூட தென் மாவட்ட எம்.பி.கள் அனைவரும் சேர்ந்து மதுரையை சர்வதேச விமான நிலையமாக மாற்ற வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை முன் வைத்தோம். ரஷ்யா - உக்ரைன் போர் ஏற்பட்டபோது ஐரோப்பிய நாடுகள் ஒரு மிக முக்கியமான தீர்மானத்தை நிறைவேற்றின. ஒரு நாட்டிற்கு தேவையான எரிபொருள் சேமிப்பை 30% கட்டாயம் சேமிக்க வேண்டும் என்ற தீர்மானத்தை நிறைவேற்றி எல்லா நாடுகளும் அமல்படுத்தின. அந்த போரின் மூலம் ஒரு படிப்பினை கூட மோடி அரசு உணரவில்லை, அதற்கு பதிலாக நான் போரை தீர்க்கப் போகிறேன் என்று வாய் சவடால் மட்டும் விட்டார்.

இந்தியாவில் ஒரு நாளைக்கு எரிபொருள் தேவை என்பது 30 லட்சம் டன், ஆனால் நம் கையிருப்பில் இருப்பது 1 லட்சத்து 30 ஆயிரம் டன் தான். ஒன்றரை நாளுக்கு தேவையான எரிபொருள் தான் தற்போது கையிருப்பில் உள்ளது. ஆனால் ஜப்பானிடம் 244 நாளுக்கு எரிபொருள் கையிருப்பில் வைத்துள்ளது. மோடி அரசு எந்த முயற்சியும் செய்யவில்லை, திருத்தப்பட்ட பட்ஜெட்டில் புதிய சேமிப்பு கிடங்கிற்கு 80 சதவீதம் ஒதுக்கிய பணத்தை குறைத்து விட்டார்கள். கடந்த 5 ஆண்டுகளில் உஜ்வாலா திட்டத்திற்கு விளம்பரத்திற்காக செலவழித்த பணம் மட்டும் ரூ.3,500 கோடி, ஆனால் புதிய சேமிப்பு கிடங்கிற்காக வெறும் ரூ.1,600 கோடி தான் செலவழித்துள்ளார்கள்" என்றார்.

TAGGED:

MADURAI AIRPORT
MADURAI MP SU VENKATESAN
மதுரை விமான நிலையம்
சு வெங்கடேசன்
SU VENKATESAN ON MADURAI AIRPORT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.