தமிழ்நாட்டை தொடர்ந்து வஞ்சிக்கும் மத்திய அரசு - மதுரை எம்.பி சு.வெங்கடேசன் காட்டம்

மதுரை மற்றும் கோயம்புத்தூர் மெட்ரோ ரயில் திட்டங்களை மத்திய அரசு நிராகரித்துள்ளதற்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

எம்.பி சு.வெங்கடேசன்
எம்.பி சு.வெங்கடேசன் (X/ @SuVe4Madurai)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 19, 2025 at 2:58 PM IST

2 Min Read
சென்னை: கோயம்புத்தூர், மதுரை மெட்ரோ ரயில் திட்டங்களை மத்திய அரசு நிராகரித்துள்ள நிலையில், தமிழ்நாட்டின் மீதான மத்திய அரசின் வஞ்சகம் வன்மையாகக் கண்டிக்கத்தக்கது என எம்.பி சு.வெங்கடேசன் காட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.

இதுதொடர்பாக அவர் தமது எக்ஸ் வலைதள பக்கத்தில் பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், 'கோயம்புத்தூர், மதுரை மெட்ரோ ரயில் திட்டங்களை 20 லட்சத்துக்கும் குறைவான மக்கள்தொகை இருப்பதாகக் கூறி நிராகரித்துள்ளது மத்திய அரசு.

தமிழ்நாட்டின் மீதான மத்திய அரசின் வஞ்சகம் வன்மையாகக் கண்டிக்கத்தக்கது. குருகிராம், புவனேஷ்வர், ஆக்ரா, மீரட் உள்ளிட்ட நகரங்களின் மக்கள்தொகை 20 லட்சத்துக்கும் குறைவாக இருந்தபோதும் அங்கு மெட்ரோ திட்டங்களுக்கு அனுமதி வழங்கியது எப்படி?' என்று கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

இதேபோல், முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், ' 'கோயில் நகர்' மதுரைக்கும், 'தென்னிந்திய மான்செஸ்டர்' கோயம்புத்தூருக்கும் "NO METRO" என மத்திய அரசு நிராகரித்துள்ளது.

அனைவருக்கும் பொதுவானதாகச் செயல்படுவது தான் அரசுக்கான இலக்கணம். அதற்கு மாறாக, பாஜகவைத் தமிழ்நாட்டு மக்கள் நிராகரிப்பதற்காக இப்படி பழிவாங்குவது கீழ்மையான போக்கு. பாஜக. ஆளும் மாநிலங்களில் உள்ள சிறிய இரண்டாம் நிலை மாநகரங்களுக்குக் கூட மெட்ரோ ரயிலுக்கான ஒப்புதல் வழங்கிவிட்டு, எதிர்க்கட்சிகள் ஆளும் மாநிலங்களைப் புறக்கணிப்பது அழகல்ல. கூட்டாட்சிக் கருத்தியலை இப்படி சிதைப்பதைச் சுயமரியாதைமிக்க மண்ணான தமிழ்நாடு ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ளாது.

சென்னை மெட்ரோ பணிகளைத் தாமதப்படுத்தி முடக்க நடந்த முயற்சிகளை முறியடித்து முன்னேறினோம்! அதேபோல மதுரை மற்றும் கோயம்புத்தூரிலும் வருங்கால வளர்ச்சிக்கு இன்றியமையாத தேவையான மெட்ரோ ரயிலைக் கொண்டு வருவோம்' என கூறியுள்ளார்.

இந்தியா முழுவதும் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்துவதற்காக மத்திய அரசு அனைத்து மாநிலங்களின் முக்கிய நகரங்களில் மெட்ரோ ரயில் திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. தமிழ்நாட்டில் சென்னையில் மெட்ரோ ரயில்கள் இயங்கி வருகின்றன. தற்போது சென்னையின் பல்வேறு பகுதிகளில் அதனை விரிவுப்படுத்தும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. மெட்ரோ ரயில் திட்டமானது, மத்திய, மாநில அரசு நிதி பங்களிப்பின்கீழ் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. எனினும் இந்த திட்டங்களுக்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளிக்க வேண்டியது அவசியம்.

இதையும் படிங்க: மதுரை, கோவை மெட்ரோ ரயில் திட்டங்களுக்கு 'நோ': தமிழக அரசின் கோரிக்கையை நிராகரித்த மத்திய அரசு!

இதனிடையே, சென்னையை போலவே கோயம்புத்தூர், மதுரை ஆகிய நகரங்களிலும் மெட்ரோ ரயில் திட்டங்களை செயல்படுத்துமாறு தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் பரிந்துரைக்கப்பட்டது. அதன்படி, மதுரையில் திருமங்கலம் முதல் ஒத்தக்கடை வரை 32 கி.மீ. வரையில் மெட்ரோ ரயிலை இயக்குவதற்கான திட்ட அறிக்கையை தமிழ்நாடு அரசு மத்திய அரசுக்கு சமர்ப்பித்தது.

அதேபோல, கோயம்புத்தூரிலும் பல முக்கிய பகுதிகளை இணைக்கும் வகையில் மெட்ரோ திட்ட அறிக்கை சமர்பிக்கப்பட்டது. கடந்த ஆண்டே இதற்கான திட்ட அறிக்கைகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதனைத் தொடர்ந்து, இந்த திட்டங்களில் மத்திய அரசு பரிந்துரைத்த சில திருத்தங்களை ஏற்று, மீண்டும் தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்டதாக தெரிகிறது.

