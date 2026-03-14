விமான நிலைய விழா விளம்பரங்களில் பெயர்கள் இல்லை - எம்பிக்கள் சு.வெங்கடேசன், மாணிக்கம் தாகூர் அதிருப்தி

மதுரை விமான நிலையத்தை சர்வதேச விமான நிலையமாக அறிவித்தல் மற்றும் தூத்துக்குடி விமான நிலையம் மறுபெயரிடும் விழா ஆகிய நிகழ்வுகள் தொடர்பான விளம்பரங்கள் நாளிதழ்களில் வெளியாகியுள்ளன

Published : March 14, 2026 at 3:38 PM IST

மதுரை: மதுரை மற்றும் தூத்துக்குடி விமான நிலையங்களில் இன்று நடைபெற்ற விழாக்கள் தொடர்பாக நாளிதழ்களில் வெளியான விளம்பரங்களில் தங்களது பெயர் இல்லாதது குறித்து மதுரை எம்.பி சு.வெங்கடேசன் மற்றும் விருதுநகர் எம்.பி மாணிக்கம் தாகூர் ஆகியோர் அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளனர்.

மதுரை விமான நிலையத்திற்கு சர்வதேச அந்தஸ்து வழங்க மத்திய அமைச்சரவை கடந்த வாரம் ஒப்புதல் அளித்தது. இதனையடுத்து மதுரை விமான நிலையத்தில், மதுரை விமான நிலையத்தை சர்வதேச விமான நிலையமாக அறிவித்தல் மற்றும் மதுரை விமான நிலையத்தில் புதிய ATC கோபுரம் மற்றும் தொழில்நுட்ப தொகுதி திறப்பு ஆகிய நிகழ்வுகள் நடைபெற்றன.

நிகழ்வில் மத்திய விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் ராம்மோகன் நாயுடு சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்றார். மேலும் மத்திய இணையமைச்சர்கள் எல்.முருகன் மற்றும் முரளிதர் மொஹோல் ஆகியோர் பங்கேற்கின்றனர். இதனைத் தொடர்ந்து இன்று பிற்பகல் தூத்துக்குடி விமான நிலையம் மறுபெயரிடும் விழாவும் நடைபெற்றது.

இந்த இரு நிகழ்ச்சிகள் தொடர்பான விளம்பரங்கள் இன்று அனைத்து நாளிதழ்களிலும் வெளியாகியுள்ளன. அதில் மதுரை எம்.பி சு.வெங்கடேசன் மற்றும் விருதுநகர் எம்.பி மாணிக்கம் தாகூர் ஆகியோரது பெயர்கள் இடம்பெறவில்லை. இது தொடர்பாக இருவரும் தங்களது சமூக வலைதள பக்கங்களில் அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர்.

மதுரை எம்.பி சு.வெங்கடேசன் எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்ட பதிவில், “கடந்த ஏழு ஆண்டுகளாக, மதுரை விமான நிலையத்தை சர்வதேச விமான நிலையமாகத் தரம் உயர்த்த நாங்கள் அயராது போராடி வந்துள்ளோம்.

எனினும், இந்தத் தரம் உயர்வை அறிவிக்கும் இன்றைய அதிகாரப்பூர்வ நிகழ்விற்கான அழைப்பிதழில், எனது பெயரோ அல்லது விருதுநகர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மாணிக்கம் தாகூரின் பெயரோ இடம் பெறவில்லை. மக்களின் பிரதிநிதிகளாகிய நாங்கள் எவ்விதமாக நடத்தப்பட்டாலும், மக்களின் நலனும் மதுரையின் நலனுமே எங்களுக்கு மிக முக்கியம். நாங்கள் இந்நிகழ்வில் கலந்து கொள்வோம்.

பாஜக-வின் அரசியலை எதிர்கொள்வது எங்களுக்குப் புதிதல்ல. உரிமை மீறலை சந்திக்க அதிகாரிகள் தங்களைத் தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அதே போல் விருதுநகர் எம்.பி மாணிக்கம் தாகூர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், “இன்றைய செய்தித்தாளில் மதுரை மற்றும் தூத்துக்குடி விமான நிலைய நிகழ்வுகள் குறித்த விளம்பரம் வெளியாகியுள்ளது. ஆனால் துரதிர்ஷ்டவசமாக அதில் எம்பிக்களின் பெயர்கள் இடம்பெறவில்லை.

விமான நிலைய இயக்குநரிடமிருந்து எனக்கு ஒரு அழைப்பு வந்தது. விழா குறித்து என்னிடம் தெரிவித்த அவர், அதில் கலந்து கொள்ளுமாறு அழைத்தார். மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளை இந்திய விமான நிலைய ஆணையம் நடத்திய விதம் இது தான். மதுரை விமான நிலையத்தை மேம்படுத்த வேண்டும் என்பது பல ஆண்டுகளாக மக்கள் மற்றும் அவர்களின் பிரதிநிதிகளின் நீண்டகால கோரிக்கையாக இருந்து வருகிறது.

இந்த முக்கியமான கோரிக்கை நிறைவேற்றப்பட்டதால், எங்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட அவமானத்தை ஒதுக்கி வைத்து விட்டு, மக்களின் நலனுக்காக நிகழ்வில் கலந்து கொள்வோம்.

அதே நேரத்தில், நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள இந்த கோரிக்கையை நிறைவேற்ற முடிவு செய்ததற்காக மத்திய அமைச்சர் ராம்மோகன் நாயுடுவுக்கு நான் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை அவமதித்த அதிகாரிகள் மீது உரிமை மீறல் தீர்மானத்தை நான் மக்களவையில் கொண்டு வருவேன். பொது நலன் தான் முக்கியமானது. இருந்தாலும் ஜனநாயக அமைப்புகள் மற்றும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் மீதான மரியாதையும் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும்” என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

