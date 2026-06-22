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மாநிலம் முழுவதும் ஆபத்தான தொழிற்சாலைகளில் விரிவான ஆய்வு - சசிகாந்த் செந்தில் எம்பி வலியுறுத்தல்

இந்த சம்பவத்தை ஒரு தனிப்பட்ட விபத்தாக மட்டும் பார்க்க முடியாது. திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் இதுபோல இன்னும் பல இறால் பதப்படுத்தும் தொழிற்சாலைகள் செயல்பட்டு வருவதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார்.

காங்கிரஸ் எம்.பி. சசிகாந்த் செந்தில்
காங்கிரஸ் எம்.பி. சசிகாந்த் செந்தில் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 22, 2026 at 10:16 PM IST

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சென்னை: திருவள்ளூரில் நிகழ்ந்துள்ள அம்மோனியா கசிவு போன்ற மற்றுமொரு நிகழ்வு நடைபெறாமல் தடுக்க மாநிலம் முழுவதும் ஆபத்தான தொழிற்சாலைகளில் விரிவான பாதுகாப்பு ஆய்வுகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என திருவள்ளூர் தொகுதி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சசிகாந்த் செந்தில் அரசை வலியுறுத்தியுள்ளார்.

திருவள்ளூர் மாவட்டம், பெரியபாளையம் அருகே செயல்பட்டு வந்த தனியார் இறால் பதப்படுத்தும் தொழிற்சாலையில் அம்மோனியா வாயு கசிந்து விபத்து ஏற்பட்டதில் இதுவரை 7 பேர் இறந்துள்ளனர். இன்னும் பல தொழிலாளர்கள் மருத்துவமனைகளில் தொடர்ந்து சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில், சென்னை ராஜீவ் காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் தொழிலாளர்களை திருவள்ளூர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சசிகாந்த் செந்தில், இன்று (ஜூன் 22) நேரில் சந்தித்து நலம் விசாரித்தார்.

அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அவர் கூறுகையில், "இந்த சம்பவம் மிகுந்த மனவேதனையை அளிக்கிறது. பாதிக்கப்பட்ட தொழிலாளர்கள் பல்வேறு மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். சென்னை ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் அவர்களுக்கு சிறப்பான மருத்துவ சிகிச்சை வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

மேலும், இந்த சம்பவத்தை ஒரு தனிப்பட்ட விபத்தாக மட்டும் பார்க்க முடியாது. திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் இதுபோல இன்னும் பல இறால் பதப்படுத்தும் தொழிற்சாலைகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. அவை அனைத்தும் பாதுகாப்பு விதிமுறைகளை முறையாக பின்பற்றுகின்றனவா என்பதை சம்பந்தப்பட்ட துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் உடனடியாக ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.

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அம்மோனியா போன்ற ஆபத்தான ரசாயனங்களை பயன்படுத்தும் தொழிற்சாலைகளில் பாதுகாப்பு நடைமுறைகள், அவசரகால மீட்பு திட்டங்கள், தொழிலாளர்களுக்கான பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் மற்றும் தங்குமிட வசதிகள் முறையாக உள்ளனவா என்பதை அரசு உறுதி செய்ய வேண்டியது அவசியமாகி உள்ளது.

மேலும், இந்த சம்பவம் தொழிற்சாலை பாதுகாப்பு நடைமுறைகளில் உள்ள குறைபாடுகளை வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வந்துள்ளது. இதுபோன்ற துயர சம்பவங்கள் மீண்டும் நடைபெறாமல் தடுக்க மாநிலம் முழுவதும் ஆபத்தான தொழிற்சாலைகளில் விரிவான பாதுகாப்பு ஆய்வுகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்" என வலியுறுத்தினார்.

TAGGED:

அம்மோனிய வாயு கசிவு
PROCESSING PLANT
HAZARDOUS FACTORIES
MP SASIKANTH SENTHIL
THIRUVALLUR SHRIMP PROCESSING PLANT

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